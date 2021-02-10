Россиянка Дарья Касаткина встретится с белоруской Ариной Соболенко во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет в Мельбурне 10 февраля, начало — в 03:00 мск. Соболенко — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Соболенко

В начале января Соболенко выиграла турнир в Абу-Даби. Это был для нее третий титул кряду.

В семи матчах белорусская теннисистка отдала соперницам лишь один сет. И сразу после этого многие букмекеры включили Арину в топ-3 главных фаворитов Australian Open.

Однако перед стартом австралийского мэйджора Соболенко провалила один из мельбурнских турниров. Уже в стартовом матче она проиграла Кайе Канепи — 1:6, 6:2, 1:6.

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И все же Australian Open Арина начала с уверенной победы. Белоруска в матче первого круга разгромила Викторию Кузмову — 6:0, 6:4.

Касаткина

Без проблем выиграла свой стартовый матч и Касаткина. В первом круге российская теннисистка одержала победу над британкой Кэти Бултер — 6:1, 6:4.

Несмотря на то, что Дарья неплохо начала сезон, сомнения перед матчем с Бултер все-таки были. В последние годы Касаткина нередко проваливала встречи с не самыми опасными теннисистками. Но на этот раз все прошло спокойно.

Ранее в этом году Касаткина дошла до третьего круга в Абу-Даби и на одном из мельнбурнских турниров.

Лучший результат Касаткиной на Australian Open — третий раунд в 2016 году.

Прогноз и ставка

На победу Соболенко букмекеры предлагают поставить за 1.28, а на Касаткину — за 3.84.

Увы, но Дарье не повезло, уже во втором круге она получила, возможно, самую сильную соперницу из всех возможных.

По всей видимости, будет то же самое, что и на «Ролан Гаррос» прошлой осенью, когда Соболенко легко обыграла Касаткину. Борьба там была только в первом сете, а во втором россиянка не взяла ни одного гейма.

Ставка - победа Соболенко в двух сетах за 1.78.

Также можно рассмотреть ставку на то, что Касаткина выиграет за весь матч меньше 8,5 гейма за 1.91.