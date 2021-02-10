Соболенко
В начале января Соболенко выиграла турнир в Абу-Даби. Это был для нее третий титул кряду.
В семи матчах белорусская теннисистка отдала соперницам лишь один сет. И сразу после этого многие букмекеры включили Арину в топ-3 главных фаворитов Australian Open.
Однако перед стартом австралийского мэйджора Соболенко провалила один из мельбурнских турниров. Уже в стартовом матче она проиграла Кайе Канепи — 1:6, 6:2, 1:6.
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И все же Australian Open Арина начала с уверенной победы. Белоруска в матче первого круга разгромила Викторию Кузмову — 6:0, 6:4.
Касаткина
Без проблем выиграла свой стартовый матч и Касаткина. В первом круге российская теннисистка одержала победу над британкой Кэти Бултер — 6:1, 6:4.
Несмотря на то, что Дарья неплохо начала сезон, сомнения перед матчем с Бултер все-таки были. В последние годы Касаткина нередко проваливала встречи с не самыми опасными теннисистками. Но на этот раз все прошло спокойно.
Ранее в этом году Касаткина дошла до третьего круга в Абу-Даби и на одном из мельнбурнских турниров.
Лучший результат Касаткиной на Australian Open — третий раунд в 2016 году.
Прогноз и ставка
На победу Соболенко букмекеры предлагают поставить за 1.28, а на Касаткину — за 3.84.
Увы, но Дарье не повезло, уже во втором круге она получила, возможно, самую сильную соперницу из всех возможных.
По всей видимости, будет то же самое, что и на «Ролан Гаррос» прошлой осенью, когда Соболенко легко обыграла Касаткину. Борьба там была только в первом сете, а во втором россиянка не взяла ни одного гейма.
Ставка - победа Соболенко в двух сетах за 1.78.
Также можно рассмотреть ставку на то, что Касаткина выиграет за весь матч меньше 8,5 гейма за 1.91.