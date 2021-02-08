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    Кудерметова снова обыграет украинкую Костюк?

    Кудерметова — Костюк. Прогноз (к. 1.77) и ставки на Открытый чемпионат Австралии по теннису 8 февраля 2021 года

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    Кудерметова — Костюк: прогноз и ставка
    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против украинки Марты Костюк в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 8 февраля в Мельбурне, начало — в 06:30 мск. Кудерметова — Костюк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кудерметова

    Кудерметова очень успешно начала новый сезон. В первой половине января Вероника сенсационно дошла до финала в Абу-Даби.

    По ходу турнира российской теннисистке удалось выиграть у Анетт Контавейт, Паулы Бадосы, Элины Свитолиной (самая фееричная победа) и — у Марты Костюк.

    В финале Кудерметову остановила белоруска Арина Соболенко, которая после этой победы какое-то время даже входила в тройку главных фавориток Australian Open.

    А вот перед поездкой в Мельбурн Веронике немного не повезло. Россиянке пришлось провести две недели на строгом карантине. Сложнейшие 14 дней, в течение которых она все время находилась в своем номере без возможности тренироваться.

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    Именно по этой причине Кудерметова, скорее всего, выиграла всего лишь один матч на одном из трех турниров в Мельбурне. Во втором круге ее обыграла американка Энн Ли, которая, впрочем, стала победительницей этого турнира.

    Костюк

    Тем временем Костюк тоже попала под жесткий карантин в Мельбурне. Так что в этом плане теннисистки находятся в равных условиях.

    На том же турнире в Мельбурне украинская теннисистка тоже прошла только один круг, после чего без шансов уступила американке Дженнифер Брэди.

    А на вышеупомянутом турнире в Абу-Даби Костюк выиграла у Люции Градецкой, Си Шу Вэй, Тамары Жиданшек и Сары Соррибес-Тормо.

    В отличие от Кудерметовой, которая еще ни разу не выигрывала в основной сетке Australian Open, Косютк в 2018 году дошла здесь до третьего круга.

    Прогноз и ставка

    И все-таки перед этим матчем букмекеры отдают предпочтение Кудерметовой. На победу россянки можно поставить за 1.77, а на Костюк — за 2.10.

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    Кудерметова демонстрирует более сбалансированный теннис и гораздо меньше ошибается на собственной подаче.

    Поэтому очень вероятно, что Вероника наконец-то выиграет свой первый матч на австралийском мэйджоре.

    Ставка - победа Кудерметовой за 1.77. Все-таки Вероника не так давно очень классно сыграла против Костюк в Абу-Даби.

    Но также можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов больше 21,5 за 1.97. Учитывая, как часто девушки нестабильны, матч может получиться затяжным, совсем нельзя исключать, что дело дойдет до третьего сета.

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