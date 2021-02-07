Рублев
Рублев, как известно, очень мощно начал турнир, одержал две классные победы, и мы практически не сомневались, что свой матч в полуфинале он тоже без проблем выиграет, но получилось чуть-чуть не так.
Игра с Яном-Леннардом Штруффом началась для российского теннисиста не очень удачно, соперник был предельно сконцентрирован и легко взял первый сет.
Но Рублев очень быстро изменил ситуацию на корте. И это, пожалуй, очень существенный момент перед стартом Australian Open. Второй сет Андрей выиграл ср счетом 6:1, а решающий — 6:2. Эта стрессовая ситуация обязательно поможет россиянину в будущем.
На групповой стадии Рублев сначала разгромил аргентинца Гвидо Пелью, а потом спокойно выиграл у японца Есихито Нисикори.
Супер форхэнд Рублева:
No holding back tonight from 🇷🇺 @AndreyRublev97! 💪#ATPCup | #GERRUS pic.twitter.com/biEewMz8sV— ATP Tour (@atptour) February 6, 2021
Фоньини
Тем временем Фоньини начал сезон еще в первой половине января. Итальянец не очень удачно выступил на турнире в Анталье, где уже во втором круге уступил французу Жереми Шарди.
На Кубке ATP Фоньини тоже стартовал с поражения. В первом туре группового этапа 17-я ракетка мира проиграл австрийцу Деннису Новаку.
Во втором туре Фоньини повезло с соперником. Итальянец встретился с Бенуа Пэром, который далеко не всегда сосредоточен на теннисе даже во время матча. Фабио выиграл у француза 6:1, 7:6.
А свою пока что главную победу Фоньини одержал в полуфинале. Итальянский теннисист обыграл в трех сетах испанца Пабло Каррено-Бусту.
Прогноз и ставка
Букмекеры не сомневаются в победе Рублева, на которого можно поставить за 1.18. Победу Фоньини предлагают за 5.40.
Ранее Рублев уже шесть раз играл против Фоньини — и в пяти случаях победу одержал итальянец.
Но можно не волноваться, итальянец еще ни разу не встречался с топовым Рублевым, который в прошлом сезоне выиграл пять титулов.
Ставка - победа Рублева в двух сетах за 1.59.
Или ставка на победу Рублева с форой по геймам (-4,5) за 1.86.