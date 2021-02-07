Россиянин Андрей Рублев сыграет с итальянцем Фабио Фоньини в рамках финала Кубка ATP. Матч пройдет 7 февраля в Мельбурне, начало — в 02:00 мск. Рублев — Фоньини: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рублев

Рублев, как известно, очень мощно начал турнир, одержал две классные победы, и мы практически не сомневались, что свой матч в полуфинале он тоже без проблем выиграет, но получилось чуть-чуть не так.

Игра с Яном-Леннардом Штруффом началась для российского теннисиста не очень удачно, соперник был предельно сконцентрирован и легко взял первый сет.

Но Рублев очень быстро изменил ситуацию на корте. И это, пожалуй, очень существенный момент перед стартом Australian Open. Второй сет Андрей выиграл ср счетом 6:1, а решающий — 6:2. Эта стрессовая ситуация обязательно поможет россиянину в будущем.

Все прогнозы на теннис

На групповой стадии Рублев сначала разгромил аргентинца Гвидо Пелью, а потом спокойно выиграл у японца Есихито Нисикори.

Супер форхэнд Рублева:

Фоньини

Тем временем Фоньини начал сезон еще в первой половине января. Итальянец не очень удачно выступил на турнире в Анталье, где уже во втором круге уступил французу Жереми Шарди.

На Кубке ATP Фоньини тоже стартовал с поражения. В первом туре группового этапа 17-я ракетка мира проиграл австрийцу Деннису Новаку.

Во втором туре Фоньини повезло с соперником. Итальянец встретился с Бенуа Пэром, который далеко не всегда сосредоточен на теннисе даже во время матча. Фабио выиграл у француза 6:1, 7:6.

А свою пока что главную победу Фоньини одержал в полуфинале. Итальянский теннисист обыграл в трех сетах испанца Пабло Каррено-Бусту.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в победе Рублева, на которого можно поставить за 1.18. Победу Фоньини предлагают за 5.40.

Ранее Рублев уже шесть раз играл против Фоньини — и в пяти случаях победу одержал итальянец.

Но можно не волноваться, итальянец еще ни разу не встречался с топовым Рублевым, который в прошлом сезоне выиграл пять титулов.

Ставка - победа Рублева в двух сетах за 1.59.

Или ставка на победу Рублева с форой по геймам (-4,5) за 1.86.