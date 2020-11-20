Джокович — Зверев. Прогноз (к. 2.66) и ставки на Итоговый турнир ATP 20 ноября 2020 года

Серб Новак Джокович встретится с немцем Александром Зверевым в третьем туре группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 20 ноября в Лондоне, начало — в 17:00 мск. Прогноз на Джокович — Зверев.

Джокович

Новак Джокович с треском проиграл свой второй матч на Итоговом турнире. В среду вечером первая ракетка мира был бессилен перел невероятным Даниилом Медведевым, который провел, возможно, свой лучший на данный момент матч в карьере.

Джокович уступил российскому теннисисту в двух сетах — 3:6, 3:6. Что называется, без шансов.

Сербский теннисист не стал отрицать, что провел ужасный матч, но при этом отметил, что одной из причин такого провала стали внезапные проблемы с физическим состоянием. И все-таки намного больше Джокович говорил о великолепной игре Медведева.

Как оказалось, Джокович проиграл в рамках Итогового турнира четыре из шести последних матчей и четвертый подряд — сопернику из топ-5.

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В стартовом матче Джокович легко справился с Диего Шварцманом. Но этот успех явно не стоит переоценивать, вряд ли кто-то станет отрицать, что аргентинский теннисист выглядит гораздо слабее остальных участников турнира.

Зверев

Тем временем Зверев начал турнир с поражения от Даниила Медведев. Как и Джокович, представитель Германии тоже проиграл россиянину в двух партиях.

Но Зверев на фоне Медведева все же выглядел не настолько печально, как Новак, у которого возникли проблемы не только на приеме, но и на собственной подаче, что бывает крайне редко.

Во втором туре Зверев одержал победу над Шварцманом. В этом матче Александр был заметно лучше, кроме небольшого отрезка во второй партии. Игра перешла в третью партию только из-за нелепых ошибок Зверева. А так, да, абсолютно закономерная победа немецкого теннисиста.

В целом, Зверев в этом сезоне довольно успещном играет на твердом покрытии. Осенью он дошел до финала на US Open и «Мастерсе» в Париже, а также выиграл два турнира в Кельне.

Ну и надо не забывать, что Зверев в 2018 году стал победителем Итогового турнира.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на победу Джоковича за 1.40, а на Зверева — за 3.46. И это несмотря на ужасный матч Новака против Медведева.

По всей видимости, логика здесь заключается в том, что Джокович вряд ли сыграет два плохих матча кряду.

Сомнений нет, в матче со Зверевым в игре серба будет намного больше агрессии, все-таки на кону путевка в полуфинал. Но, с другой стороны, очевидно, что Джокович сейчас не в том состоянии, чтобы его можно было назвать явным фаворитом встречи.

Ставка — победа Зверева с форой по сетам (+1,5) за 1.83.

И еще один вариант — ставка на тотал сетов в матче больше 2,5 за 2.66. Соперникам наверняка потребуется решающая партия. 0