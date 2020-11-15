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    Сможет ли Рублев удивить Надаля?

    Надаль — Рублев. Прогноз и ставки на Итоговый турнир ATP 15 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Надаль — Рублев
    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем в первом матче Итогового турнира ATP. Матч пройдет 15 ноября в Лондоне, начало — в 23:00 мск. Прогноз на Надаль — Рублев.

    Надаль

    Испанский теннисист этой осенью выступил всего лишь на трех турнирах, но своей главной цели он все равно достиг.

    В первой половине октября Надаль в очередной раз стал победителем Ролан Гаррос. Сумасшедший турнир, по ходу которого Рафа не отдал соперникам ни одного сета. В финале французского «Шлема» Надаль разгромил Новака Джоковича.

    Как бы ни завершился предстоящий турнир в Лондоне, испанец в любом случае будет доволен своим возвращением на корт после большой паузы.

    Перед Итоговым турниром Надаль выступил на «Мастерсе» в Париже, который традиционно считается одним из самых сложных для него. Рафа до этого ни разу здесь не побеждал. И в этом году исправить это недоразумение тоже не получилось. В полуфинале Надаля остановил Александр Зверев.

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    При этом в победных матчах Рафа тоже выглядел не очень убедительно, отдав по сету Фелисиано Лопесу и Пабло Каррено-Бусте.

    Рублев

    Текущий сезон стал невероятно сложным почти для всех, кроме Андрея Рублева. Прогресс в игре российского теннисиста просто поражает. В 2020 году Рублев выиграл пять турниров и впервые в карьере ворвался в топ-10 рейтинга ATP.

    В начале ноября Андрей выиграл 40-й матч и стал лидером сезона по победам. Это случилось на «Мастерсе» в Париже в матче против Раду Албота. Правда, турнир получился не очень удачным для Рублева, уже в 1/8 финала он проиграл Стэну Вавринке. Россиянин легко взял первый сет, но потом в его игре что-то сломалось.

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    • Но вряд ли на этом стоит делать существенный акцент, поскольку чуть ранее были победы на турнирах в Санкт-Петербурге и Вене, а также четвертьфиналы на Ролан Гаррос и US Open.

    Для многих игра и результаты Рублева стали откровением. Но, например, Роджер Федерер перед началом сезона заявил, что Андрей будет одним из тех, кто удивит теннисный мир в 2020 году. Идеальный прогноз от легенды.

    Прогноз и ставка

    На победу Надаля букмекеры в предстоящем матче предлагают поставить за 1.79, а на Рублева — за 2.25.

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    Ранее Надаль лишь однажды играл с Рублевым. В 2017 году Рафа выиграл у Андрея в трех сетах в четвертьфинале US Open. Однако этот матч сейчас можно даже не вспоминать. С тех пор из подающих надежды Рублев перешел в категорию топ-игроков.

    Безусловно, пока что именно Надаль является фаворитом, но такого преимущества, как на грунте, у испанца точно не будет. На твердом покрытии Рафа играет хуже. Но самое главное — невероятный прогресс Рублева.

    Но, опять-таки, коэффициент 2,29 на тотал сетов больше 2,5 в предстоящем матче — это пусть и маленький, но все же намек на то, что Надаль выиграет в двух партиях. На самом деле, это лишь попытка ввести в заблуждение.

    Рублев может спокойно выиграть у Надаля, что, скорее всего, и сделает. Уровень, который в последние месяцы демонстрирует Андрей, позволяет ему спокойно играть на равных с любым теннисистом из топ-10.

    Ставка — победа Рублева за 2.25. Если все пойдет по плану, россиянин закроет встречу в двух сетах.

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