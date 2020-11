Надаль — Рублев. Прогноз и ставки на Итоговый турнир ATP 15 ноября 2020 года

Испанский теннисист этой осенью выступил всего лишь на трех турнирах, но своей главной цели он все равно достиг.

В первой половине октября Надаль в очередной раз стал победителем Ролан Гаррос. Сумасшедший турнир, по ходу которого Рафа не отдал соперникам ни одного сета. В финале французского «Шлема» Надаль разгромил Новака Джоковича.

Как бы ни завершился предстоящий турнир в Лондоне, испанец в любом случае будет доволен своим возвращением на корт после большой паузы.

Перед Итоговым турниром Надаль выступил на «Мастерсе» в Париже, который традиционно считается одним из самых сложных для него. Рафа до этого ни разу здесь не побеждал. И в этом году исправить это недоразумение тоже не получилось. В полуфинале Надаля остановил Александр Зверев.

При этом в победных матчах Рафа тоже выглядел не очень убедительно, отдав по сету Фелисиано Лопесу и Пабло Каррено-Бусте.

Текущий сезон стал невероятно сложным почти для всех, кроме Андрея Рублева. Прогресс в игре российского теннисиста просто поражает. В 2020 году Рублев выиграл пять турниров и впервые в карьере ворвался в топ-10 рейтинга ATP.

В начале ноября Андрей выиграл 40-й матч и стал лидером сезона по победам. Это случилось на «Мастерсе» в Париже в матче против Раду Албота. Правда, турнир получился не очень удачным для Рублева, уже в 1/8 финала он проиграл Стэну Вавринке. Россиянин легко взял первый сет, но потом в его игре что-то сломалось.

Но вряд ли на этом стоит делать существенный акцент, поскольку чуть ранее были победы на турнирах в Санкт-Петербурге и Вене, а также четвертьфиналы на Ролан Гаррос и US Open.

Для многих игра и результаты Рублева стали откровением. Но, например, Роджер Федерер перед началом сезона заявил, что Андрей будет одним из тех, кто удивит теннисный мир в 2020 году. Идеальный прогноз от легенды.

This @rogerfederer knows a thing or two about tennis, eh...😉@AndreyRublev97pic.twitter.com/NfKCkHlpxt