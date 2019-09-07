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    Бьянка Андрееску — Серена Уильямс. Прогноз и ставки на матч Открытого чемпионата США по теннису 7 сентября 2019 года

    US Open WTA Прогнозы на Серена Уильямс
    Прогноз на Бьянка Андрееску — Серена Уильямс
    Серена Уильямс
    В субботу, 7 сентября, канадка Бьянка Андрееску сыграет с американкой Сереной Уильямс в финале US Open в женском одиночном разряде. Встреча, которая пройдет в Нью-Йорке, начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на Бьянка Андрееску — Серена Уильямс.

    Бьянка Андрееску

    Для Бьянки Андрееску нынешний сезон складывается успешно. Теннисистка, которой летом исполнилось всего 19 лет, успела выиграть два крупных турнира: в марте ей покорился Индиан-Уэллс, а в августе — Торонто.

    Благодаря этому она поднялась на рекордное для себя 15-е место в рейтинге WTA, а после US Open будет как минимум девятой.

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    На Открытом чемпионате США Андрееску поочередно прошла американку Кэти Волынец (6:2, 6:4), бельгийку Кирстен Флипкенс (6:3, 7:5), датчанку Каролин Возняцки (6:4, 6:4), американку Тейлор Таунсенд (6:1, 4:6, 6:2), бельгийку Элизе Мертенс (3:6, 6:2, 6:3) и швейцарку Белинду Бенчич (7:6, 7:5).

    Серена Уильямс

    Серена Уильямс в текущем сезоне не выиграла ни одного турнира, что можно частично объяснить ее особой стратегией, при которой она посещает только самые крупные и престижные соревнования.

    На «Больших шлемах» в 2019 году ее лучшим результатом стал финал Уимблдона, в котором она бесславно проиграла румынке Симоне Халеп (2:6, 2:6).

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    Если говорить о US Open, то в Нью-Йорке Серена уже обыграла россиянку Марию Шарапову (6:1, 6:1), американку Кэти Макналли (5:7, 6:3, 6:1), чешку Каролину Мухову (6:3, 6:2), хорватку Петру Мартич (6:3, 6:4), китаянку Ван Цян (6:1, 6:0) и украинку Элину Свитолину (6:3, 6:1).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество американке: победа Уильямс — 1.35, победа Андрееску — 3.20.

    Многие факты говорят в пользу того, что на родной земле Серена все-таки завоюет 24-й «Большой шлем» и сравняется по этому показателю с Маргарет Корт. 37-летняя спортсменка настолько мощно провела четвертьфинал и полуфинал, что большинство экспертов попросту перестали сомневаться в ее триумфе.

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    Однако у молодой канадки тоже есть немало плюсов. В первую очередь — ее агрессивная игра, которая вынудит Уильямс активно передвигаться по корту и тратить много сил.

    Давайте вспомним начало августа, когда в финале турнира в Торонто Серена проиграла Андрееску, отказавшись от продолжения борьбы уже в первом сете при счете 1:3. Да, американка сослалась на травму, но в любом случае она осознавала, что не в состоянии переиграть молодую конкурентку, поймавшую кураж.

    Допускаем, что Серена возьмет трофей, но вряд ли ее победа будет такой же легкой, как в противостоянии с той же Свитолиной. Ждем более упорной борьбы, поэтому наш прогноз — «тотал геймов больше 20,5» за 1.85.

    Еще один вариант — «победа Андрееску с форой по сетам +1,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.92. 0

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    Бьянка Андрееску — Серена Уильямс. Прогноз и ставки на матч Открытого чемпионата США по теннису 7 сентября 2019 года. Прогноз на Бьянка Андрееску — Серена Уильямс. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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