Андрей Рублев — Маттео Берреттини. Прогноз и ставки на матч Открытого чемпионата США по теннису 2 сентября 2019 года

В понедельник, 2 сентября, россиянин Андрей Рублев сыграет с итальянцем Маттео Берреттини в матче четвертого круга US Open. Встреча, которая пройдет в Нью-Йорке, начнется не ранее 19:00 по московскому времени. Прогноз на Андрей Рублев — Маттео Берреттини.

Андрей Рублев

Российский теннисист Андрей Рублев приехал на US Open в статусе темной лошадки. Долгое время ему не удавалось добиться прогресса, но в августе он успешно выступил в Цинциннати и Уинстон-Салеме, благодаря чему обратил на себя внимание.

Особенно успешным для Рублева стал «Мастерс» в Цинциннати, где он поочередно прошел двух именитых швейцарцев — Стэна Вавринку (6:4, 6:4) и Роджера Федерера (6:3, 6:4), уступив затем своему соотечественнику Даниилу Медведеву (2:6, 3:6).

Россиянину не сильно повезло с жеребьевкой на US Open, ведь уже в первом круге ему выпал восьмой сеянный Стефанос Циципас, но Андрей справился с давлением и отправил грека домой (6:4, 6:7, 7:6, 7:5).

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Во втором круге Рублев сэкономил силы в поединке с Жилем Симоном (6:2, отказ), которого хватило всего на один сезон. В третьем раунде россиянин выбил еще одного грозного оппонента — Ника Кирьоса (7:6, 7:6, 6:3).

Маттео Берреттини

Итальянец Маттео Берреттини находится выше Рублева в рейтинге ATP, а все благодаря успешной первой половине нынешнего сезона, в которой он выиграл турниры в Будапеште и Штутгарте, а затем дошел до четвертого круга Уимблдона.

Впрочем, после травяного сезона у 23-летнего спортсмена наступил спад, ведь до US Open он провел всего один поединок, проиграв на старте Цинциннати Хуану Лондеро (6:7, 3:6).

В Нью-Йорке Берреттини уже выиграл три матча: у Ришара Гаске (6:4, 6:3, 2:6, 6:2), Джордана Томпсона (7:5, 7:6, 4:6, 6:1) и Алексея Попырина (6:4, 6:4, 6:7, 7:6).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество россиянину: победа Рублева — 1.47, победа Берреттини — 2.70.

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Недооценивать итальянца не стоит, но Андрей сейчас пребывает в такой форме, что просто обязан пользоваться шансом и выходить в четвертьфинал.

Недавняя встреча с Кирьосом еще раз продемонстрировала, что россиянин очень силен ментально и настроен побеждать максимально быстро, не затягивая до решающего сета.

Мы ждем комфортной победы уроженца Москвы, поэтому наш прогноз — «победа Рублева с форой по сетам -1,5» за 2.10.

Еще более надежный вариант — «победа Рублева с форой по геймам -2,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.72. 0