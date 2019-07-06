Магда Линетт — Петра Квитова. Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч Уимблдона 6 июля 2019 года

В субботу, 6 июля, в третьем круге Уимблдона встретятся полька Магда Линетт и чешка Петра Квитова. Начало матча — в 13:00 мск. Прогноз на Магда Линетт — Петра Квитова.

Магда Линетт

Польская теннисистка является 75-й ракеткой мира.

В нынешнем сезоне лучшим достижением Линетт стала победа на турнире в Манчестере, где в финале она сумела одолеть Зарину Дияс из Казахстана — 7:6, 2:6, 6:3.

На большинстве остальных турниров она выбывала уже в первом раунде, поэтому выход в третий круг Уимблдона — весьма яркое достижение для Магды.

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Более того, соперницы у польки были не из простых, но побеждать удавалось уверенно. Сначала была обыграна россиянка Анна Калинская — 6:0, 7:6, а во втором раунде — восходящая звезда Тура Аманда Анисимова (6:4, 7:5). Тем не менее, стоит отметить, что Линетт не удается держать высокий уровень по ходу всей игры, поэтому случаются спады.

Петра Квитова

Чешская теннисистка является шестой ракеткой мира.

Квитова побеждала на Уимблдоне дважды — в 2011-м и 2014 году. Это ее любимый турнир, но до последнего Петра не знала, сможет ли выступить в Англии.

В итоге она подготовилась и приехала на турнир, получив не самую сложную турнирную сетку. В стартовой игре Петра сумела разгромить Онс Жабер из Туниса — 6:4, 6:2.

Далее был более сложный матч против Кристины Младенович, но и здесь чешка оформила победу в двух партиях — 7:5, 6:2. Порой казалось, что соперница переломит ход игры, но в итоге сделать этого Младенович не удалось.

Стоит отметить, что Квитова в последних трех розыгрышах Уимблдона выбывала на стадии 1-2 раундов. Из-за травмы плеча Петра до Уимблдона не выходила на корт с начала мая.

Прогноз

Теннисистки встречались между собой один раз и Квитова сумела разгромить польку со счетом 6:1, 6:2. Ожидалось, что у Петры будут проблемы после длительной паузы, однако она сейчас в полном порядке и стремительно набирает форму.

У Линетт хватает проблем и перепадов в игре, а соперницы такого уровня на Уимблдоне у нее еще не было. Предлагаем поставить на победу Квитовой с форой -5,5 гейма за 1.93. 0