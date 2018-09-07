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    Сможет ли Серена остановить сенсацию?

    Серена Уильямс — Анастасия Севастова. Прогноз и ставки на теннисный матч 7 сентября

    US Open WTA Серена Уильямс
    Прогноз на Серена Уильямс — Анастасия Севастова
    Серена Уильямс
    В пятницу, 7 сентября, в полуфинале US Open встретятся американка Серена Уильямс и латвийка Анастасия Севастова. Начало матча — в 02:00 мск. Прогноз на Серена Уильямс — Анастасия Севастова.
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    Серена Уильямс

    Американка является 26-й ракеткой мира, а на домашнем первенстве ей достался 17-й номер посева.

    После возвращения на корт из декрета Серена довольно долго набирала форму, но теперь вышла на свой пик и напоминает саму себя былых времен. Ее лучшим результатом стал финал Уимблдона.

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    На US Open Уильямс-младшая оставила за бортом соревнований Кайю Канепи, Винус Уильямс, Карину Виттхефт и Магду Линетт. Сестру она и вовсе разгромила — 6:1, 6:2.

    Анастасия Севастова

    Латвийка получила 19-й номер посева, а в рейтинге WTA она занимает 18-ю строчку.

    В нынешнем сезоне Анастасии удалось выйти в финал Мальорки, а также завоевать титул в Бухаресте. Теперь Севастова проводит свой лучший мэйджор в карьере. Теннисистка не скрывала в беседе с журналистами, что и полуфинал для нее — великолепный результат.

    На пути в предпоследнюю стадию первенства латвийка разделалась с Донной Векич, Клэр Лиу, Екатериной Макаровой, Элиной Свитолиной и Слоан Стивенс.

    Последняя из соперниц была действующей чемпионкой US Open и не смогла показать свою игру против Севастовой, уступив фактически без шансов — 2:6, 3:6.

    Прогноз

    11 из 12 побед на харде Серена добыла в двух партиях. Мы считаем, что американка ощутимо превосходит соперницу по силе и мощи ударов, а в родных стенах она попытается быстро одержать победу и сэкономить силы перед финалом. Ставим на победу Уильямс в двух сетах за 1,69. 0

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    Прогноз на Серена Уильямс — Анастасия Севастова. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69. В пятницу, 7 сентября, в полуфинале US Open встретятся американка Серена Уильямс и латвийка Анастасия Севастова. Начало матча — в 02:00 мск.
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