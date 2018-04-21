ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Надаль — Димитров. Болгарин избежит разгрома

    Рафаэль Надаль — Григор Димитров. Прогноз и ставки на теннисный матч 21 апреля

    ATP Рафаэль Надаль Григор Димитров
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Григор Димитров
    Григор Димитров
    ausopen.com
    В субботу, 21 апреля, в полуфинале турнира категории Masters в Монте-Карло встретятся испанец Рафаэль Надаль и болгарин Григор Димитров. Начало матча — в 14:30 мск. Прогноз на Рафаэль Надаль — Григор Димитров.

    Рафаэль Надаль

    Лидер мирового рейтинга десять раз побеждал в Монте-Карло и теперь демонстрирует, что прибыл на турнир за своим 11-м титулом, а не просто за игровой практикой.

    Позади у Рафы Надаля выход в четвертьфинал Australian Open и две победы в составе сборной, но в остальном проблем хватало из-за травмы бедра. Перед успешным выступлением за сборную были отказ от выхода на корт в Акапулько и решение пропустить поездки в Индиан-Уэллс и Майами. Тем не менее, уже 2 апреля Надаль после временного возвращения на вершину Роджера Федерера вновь стал номером один в мужском Туре, так как швейцарец вылетел во втором раунде Miami Open.

    В Монте-Карло Рафа получил первый номер при посеве и пытается защитить свой титул, что получается у него весьма неплохо. Для сохранения статуса первой ракетки мира испанец обязан выиграть турнир, так как Федерер отстает в рейтинге всего на сто очков.

    И пока все у Рафы получается. Он вихрем прошел трех соперников, одержав победы в дву сетах над Аляжем Бедене (6:1, 6:3), Кареном Хачановым (6:3, 6:2) и Домиником Тимом (6:0, 6:2). Надаль набрал великолепную форму и прямо сейчас способен справиться с любым оппонентом.

    Григор Димитров

    Болгарин является пятой ракеткой мира и такой же номер он получил при посеве в Монако. Игру Григора Димитрова в Монте-Карло нельзя назвать безоблачной. Были у него проблемы и в поединке против Пьера-Юга Эрбера (3:6, 6:2, 6:4), и против Филиппа Кольшрайбера (4:6, 6:3, 6:4), и в противостоянии с шестым номером посева Давидом Гоффеном (6:4, 7:6).

    Ближайшие события

    Средний выигрыш на второй подаче у болгарина составляет всего 45% — с таким показателем против Надаля могут возникнуть огромные трудности. Чтобы побороться за победу против сильнейшего игрока планеты, необходимо показать идеальный теннис, во что в случае с нынешним Григором Димитровым верится с трудом.

    Прогноз

    2,85Победа Димитрова с форой +5 геймов

    Теннисисты встречались между собой 11 раз — 10 побед на счету Надаля, в том числе и в последних трех поединках, которые длились больше двух сетов.

    Последний фактор предлагаем взять за основу. Вряд ли Надаль сможет оформить второй подряд разгром на столь поздней стадии турнира. Берем победу Димитрова с учетом форы +5 геймов за 2,85.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Клопп сократит отставание от Моуринью
  • 7,21
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Джордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаДидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояЭкс-чемпион из США в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший одержал победу нокаутом над чемпионом UFC ирландцем Конором МакгрегоромАндреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракой
    Комментарии
    Подробный разбор
  • По следам старого друга. Михайлович претендует на место Манчини
  • Петербургский «Зенит» может возглавить сербский специалист
    •
  • Кто остановит «Локо» на пути к чемпионству?
  • Главные интриги на финише футбольного сезона
    •
  • Бить в набат не стоит. Россия проиграла Швеции в первом матче Воробьева
  • Дебютный матч сборной России под руководством Ильи Воробьева — в обзоре СМИ
    •
  • Что не так с Погба?
  • Моуринью, нелюбимая позиция и нестабильность — кто и что мешает Погба стать настоящей суперзвездой «Манчестер Юнайтед»
    • Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 16 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов