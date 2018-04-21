Рафаэль Надаль — Григор Димитров. Прогноз и ставки на теннисный матч 21 апреля

Рафаэль Надаль

Лидер мирового рейтинга десять раз побеждал в Монте-Карло и теперь демонстрирует, что прибыл на турнир за своим 11-м титулом, а не просто за игровой практикой.

Позади у Рафы Надаля выход в четвертьфинал Australian Open и две победы в составе сборной, но в остальном проблем хватало из-за травмы бедра. Перед успешным выступлением за сборную были отказ от выхода на корт в Акапулько и решение пропустить поездки в Индиан-Уэллс и Майами. Тем не менее, уже 2 апреля Надаль после временного возвращения на вершину Роджера Федерера вновь стал номером один в мужском Туре, так как швейцарец вылетел во втором раунде Miami Open.

В Монте-Карло Рафа получил первый номер при посеве и пытается защитить свой титул, что получается у него весьма неплохо. Для сохранения статуса первой ракетки мира испанец обязан выиграть турнир, так как Федерер отстает в рейтинге всего на сто очков.

И пока все у Рафы получается. Он вихрем прошел трех соперников, одержав победы в дву сетах над Аляжем Бедене (6:1, 6:3), Кареном Хачановым (6:3, 6:2) и Домиником Тимом (6:0, 6:2). Надаль набрал великолепную форму и прямо сейчас способен справиться с любым оппонентом.

Григор Димитров

Болгарин является пятой ракеткой мира и такой же номер он получил при посеве в Монако. Игру Григора Димитрова в Монте-Карло нельзя назвать безоблачной. Были у него проблемы и в поединке против Пьера-Юга Эрбера (3:6, 6:2, 6:4), и против Филиппа Кольшрайбера (4:6, 6:3, 6:4), и в противостоянии с шестым номером посева Давидом Гоффеном (6:4, 7:6).

Средний выигрыш на второй подаче у болгарина составляет всего 45% — с таким показателем против Надаля могут возникнуть огромные трудности. Чтобы побороться за победу против сильнейшего игрока планеты, необходимо показать идеальный теннис, во что в случае с нынешним Григором Димитровым верится с трудом.

Прогноз

2,85Победа Димитрова с форой +5 геймов

Теннисисты встречались между собой 11 раз — 10 побед на счету Надаля, в том числе и в последних трех поединках, которые длились больше двух сетов.

Последний фактор предлагаем взять за основу. Вряд ли Надаль сможет оформить второй подряд разгром на столь поздней стадии турнира. Берем победу Димитрова с учетом форы +5 геймов за 2,85.

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