Диего Шварцман — Милош Раонич. Прогноз и ставки на теннисный матч 26 марта

Диего Шварцман

Аргентинец является 16-й ракеткой мира и получил в Майами 13-й номер посева. За спиной у 25-летнего теннисиста провальный старт в Индиан-Уэллсе, где уже в первой игре он уступил киприоту Маркосу Багдатису (5:7, 4:6). До этого были всего два поединка в Акапулько и завершение борьбы по итогам противостояния с Райаном Харрисоном (3:6, 7:5, 4:6).

Еще раньше на февральском турнире в Рио-де-Жанейро Диего Шварцман сумел дойти до финала, но там без титула его оставил испанец Фернандо Вердаско (2:6, 3:6). Таким образом, пик игровой формы теннисиста был еще месяц назад.

в Майами Шварцман сумел стартовать очень уверенно, переиграв в двух сетах Николаса Джарри — 6:3, 6:1. Тем не менее, сравнивать уровень чилийца и следующего соперника Шварцмана все-таки не стоит.

Милош Раонич

Канадец является 25-й ракеткой мира и 20-м номером посева, продолжая попытки вернуться в десятку сильнейших игроков мира, откуда он выпал в результате целого ряда травм.

27-летний теннисист блекло начал год, покинув Брисбен и Мельбурн уже после стартовых поединков. Далее последовал чуть более успешный Делрей-Бич, где Милошу Раоничу удалось пройти стартовый раунд, но далее его оставил за бортом американец Стив Джонсон (2:6, 4:6).

Заявить о себе вновь полноценно таки удалось в Индиан-Уэллсе. Раонич нащупал игру и поверил в свои силы, сумев пройти сразу четыре этапа турнира. Остановить канадца удалось только в полуфинале аргентинцу Хуану Мартину Дель Потро (2:6, 3:6), демонстрировавшему лучший теннис в своей карьере.

Во втором раунде Майами Раонич не испытал проблем со шведом Микаэлем Имером (6:3, 6:3), совершив 16 эйсов. Подача станет главным оружием Милоша и в следующей игре.

Прогноз

1,68Победа Раонича

Тенниисты встречались между собой в прошлом году на харде в Брисбене, когда Раонич одержал уверенную победу в двух сетах — 6:3, 6:2.

У Шварцмана сейчас не самая удачная полоса, хотя скорость в его игре присутствует. Проблема лишь в том, что против Раонича необходимо максимально продуктивно действовать на приеме, что может оказаться главной проблемой для аргентинца.

Раонич является неудобным оппонентом для Шварцмана и наверняка замучает соперника своими мощными подачами. Предлагаем ничего лишнего не придумывать и поставить на победу канадца за 1,68.

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