24 апреля состоится боксерский поединок в тяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом. Ориентировочно начало боя в 01:00 мск. Фьюри-Уайт: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри в своей карьере не имеет поражений. В прошлых двух поединок он досрочно разобрался с Деонтеем Уайлдером. Последний бой так и вовсе закончился нокаутом для американца.

Тайсон Фьюри выходит на свои поединке в весе равным примерно 125 кг, однако при этом англичанин довольно быстро передвигается по рингу и в этом компоненте у него есть преимущество перед своими соперниками.

У «цыганского короля» нет одного нокаутирующего удара, но при этом он тактически перебивает своих оппонентов на дальней дистанции. После нескольких четких попаданий Фьюри может заканчивать свои бои досрочно.

Диллиан Уайт

Уайт обладает мощным ударом. Из 28 побед в карьере англичанин 19 завоевал досрочно. В последнем свою бою Диллиан сумел нокаутировать Александра Поветкина. Это был матч-реванш между данными боксерами.

При этом Уайт сам не всегда крепко стоит на ногах и в первом поединке российскому боксеру он проиграл. Тогда Александр Поветкин сам отправил Диллиана в нокаут.

Впрочем, Уайт обладает еще и очень тяжелыми ударами по корпусу. Нередко точные попадания в область торса приносили успех данному боксеру.

Прогноз и ставка

В данном поединке явным фаворитом является Тайсон Фьюри. Букмекеры на его успех дают коэффициент 1.16. На победу Диллиана Уайта можно поставить с коэффициентом 5.60.

Тайсон Фьюри обещал нокаутировать Диллиана Уайта. Впрочем, такой исход вполне вероятен. Уайта финишировал более возрастной Поветкин.

Фьюри же гораздо моложе и два последних боя у Уайлдера он выиграл досрочно. К тому же, «цыганский король» явно превосходит Диллиана по габаритам. Прогноз: победа Тайсона Фьюри досрочно за 1.60.