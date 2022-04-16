В ночь с 15 на 16 апреля состоится титульный бой в рамках турнира Bellator 277 между Вадимом Немковым и Кори Андерсеном. Ориентировочно начало боя в 06:00 по МСК. Немков — Андерсон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Вадим Немков

Действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе идет на хорошей серии из девяти побед кряду. Уже шесть российский боец не знает поражений.

Не так давно Вадим Немков одолел грозного Райна Бейдера во втором раунде. Российский боец неплохо комбинирует на дальней дистанции. Нередко Немков подключает фронт-кики и лоу-кики.

Это будет последний бой Немкова в Bellator. Но ставки очень высоки, ведь на кону победа в Гран-При и чемпионский пояс. Физически Немков готов на все пять раундов. С выносливостью у российского бойца никогда не было проблем.

Для дальнейшего развития Вадиму важно побеждать Кори Андерсона. Поэтому мотивации Немкому не занимать. Возможно, это будет самый важный бой в карьере россиянина.

Кори Андерсон

Не так давно Кори дрался в UFC. Причем в данном промоушене он выступал довольно успешно. На его счету есть победа над таким именитым бойцом, как Гловер Тешейра.

В 2022-м Андерсон дрался с Блаховичем, но проиграл. При этом американец является ярков выраженным нокаутером.

Как и Вадим Немков, он сумел досрочно одолеть Райна Бейдера. На счету Кори в Bellator три победы подряд и все они завершились нокаутом.

Ударной мощи у Андерсона Хватает, чтобы потрясти любого соперника. При этом он еще и обладает должными навыками в партере. Видно, что Кори Андерсон находится в хорошей форме и это наглядно показывает статистика последних поединков.

Прогноз и ставка

В данном бою явного фаворита нет. Букмекеры отдают небольшое предпочтение Вадиму Немкову и дают коэффициент 1.62 на его победу. Успех Андерсона оценивается в 2.30.

Это будет тяжелый поединок для обоих бойцов. Немков находится в хорошей форме, но Кори тоже не уступает. К тому же, на его счету победы над топовыми бойцами UFC.

В таком случае бой может продлиться все пять раундов. Ставка — бой дойдет до решения судей за 3.00.