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    Выиграют ли «патриоты» шестой Супербоул?

    «Лос-Анджелес Рэмс» — «Нью-Ингленд Пэтриотс». Прогноз и ставки на Супербоул-2019

    Американский футбол
    Прогноз на «Лос-Анджелес Рэмс» — «Нью-Ингленд Пэтриотс»
    Том Брэди
    В ночь с воскресенья на понедельник в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в матче за Супербоул сойдутся «Лос-Анджелес Рэмс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс». Начало поединка — в 02:30 по мск. Прогноз на «Лос-Анджелес Рэмс» — «Нью-Ингленд Пэтриотс».
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    «Нью-Ингленд Пэтриотс»

    «Нью-Ингленд Пэтриотс» демонстрирует стабильную игру и отличный результат. В каждом сезоне с 2003 по 2017 годы команда побеждала в Восточном дивизионе и последние три года выигрывала в конференции.

    «Патриоты» играли в трех финалах из последних четырех, при этом дважды празднуя успех. В случае триумфа команда из Новой Англии одержит свою шестую победу в Супербоуле и разделит звание самой титулованной франшизы НФЛ с «Питтсбург Стилерз».

    Бостонцы без проблем пробились в плей-офф. И в первом раунде на выбывание они не испытали сопротивления от «Лос-Анджелес Чарджерс» (41:28). В финале конференции «Пэтриотс» одолели в овертайме «Канзас-Сити Чифс» (37:31 ОТ).

    «Лос-Анджелес Рэмс»

    Достижения у «Рэмс», в отличии от их соперника, намного скромнее. В новейшей истории «Лос-Анджелес» не участвовал в матче за Супербоул. Последний раз он становилась сильнейшим 20 лет назад, когда базировалась еще в Сент-Луисе.

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    В прошлом сезоне калифорнийцы выбыли на первой стадии плей-офф, а в позапрошлом розыгрыше были одними из аутсайдеров.

    В первом раунде плей-офф этого сезона «Лос-Анджелес» легко разобрался с ковбоями из Далласа — 30:22. В финале конференции «Рэмс» взяли реванш у победителя «регулярки» «Нью-Орлеана» (26:23 ОТ).

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    Матчи с участием «Лос-Анджелес Рэмс» являются самыми результативными в конференции. В среднем тотал за игру составляет 57 очков, а средний показатель результативности Лиги 47 очков.

    «Пэтриотс» победил в пяти последних матчах против «Рэмс». Общий счет в противостоянии двух команд также в пользу «Нью-Ингленда»: у «Пэтриотс» восемь побед против пяти у «Рэмс».

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение в этом матче «Нью-Ингленд Пэтриотс», оцениваю их победу в 1,75, на успех «Лос-Анджелес Рэмс» предлагают 2,19.

    Прогнозируем, что победителем станет «Нью-Ингленд», которые имеют преимущество над соперником в опыте. 0

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    Прогноз на «Лос-Анджелес Рэмс» — «Нью-Ингленд Пэтриотс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75. В ночь с воскресенья на понедельник в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в матче за Супербоул сойдутся «Лос-Анджелес Рэмс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс». Начало поединка — в 02:30 по мск.
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