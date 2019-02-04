«Лос-Анджелес Рэмс» — «Нью-Ингленд Пэтриотс». Прогноз и ставки на Супербоул-2019

«Нью-Ингленд Пэтриотс»
«Нью-Ингленд Пэтриотс» демонстрирует стабильную игру и отличный результат. В каждом сезоне с 2003 по 2017 годы команда побеждала в Восточном дивизионе и последние три года выигрывала в конференции.
«Патриоты» играли в трех финалах из последних четырех, при этом дважды празднуя успех. В случае триумфа команда из Новой Англии одержит свою шестую победу в Супербоуле и разделит звание самой титулованной франшизы НФЛ с «Питтсбург Стилерз».
Бостонцы без проблем пробились в плей-офф. И в первом раунде на выбывание они не испытали сопротивления от «Лос-Анджелес Чарджерс» (41:28). В финале конференции «Пэтриотс» одолели в овертайме «Канзас-Сити Чифс» (37:31 ОТ).
«Лос-Анджелес Рэмс»
Достижения у «Рэмс», в отличии от их соперника, намного скромнее. В новейшей истории «Лос-Анджелес» не участвовал в матче за Супербоул. Последний раз он становилась сильнейшим 20 лет назад, когда базировалась еще в Сент-Луисе.
В прошлом сезоне калифорнийцы выбыли на первой стадии плей-офф, а в позапрошлом розыгрыше были одними из аутсайдеров.
В первом раунде плей-офф этого сезона «Лос-Анджелес» легко разобрался с ковбоями из Далласа — 30:22. В финале конференции «Рэмс» взяли реванш у победителя «регулярки» «Нью-Орлеана» (26:23 ОТ).
Матчи с участием «Лос-Анджелес Рэмс» являются самыми результативными в конференции. В среднем тотал за игру составляет 57 очков, а средний показатель результативности Лиги 47 очков.
«Пэтриотс» победил в пяти последних матчах против «Рэмс». Общий счет в противостоянии двух команд также в пользу «Нью-Ингленда»: у «Пэтриотс» восемь побед против пяти у «Рэмс».
Прогноз
Букмекеры отдают предпочтение в этом матче «Нью-Ингленд Пэтриотс», оцениваю их победу в 1,75, на успех «Лос-Анджелес Рэмс» предлагают 2,19.
Прогнозируем, что победителем станет «Нью-Ингленд», которые имеют преимущество над соперником в опыте. 0