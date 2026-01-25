«Торпедо» не потеряет очки в родных стенах

прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.30

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет в «Нагорном» 26 января. Начало встречи — в 19:00 (мск).

«Торпедо»

Турнирное положение: В 49 матчах «Торпедо» набрало 64 очка, закрепившись на 4-м месте Западной конференции. От лидера таблицы нижегородцев отделяют 2 зачетных балла.

Последние матчи: В начале последней игровой недели «Торпедо» установило победу на территории «Локомотива» (3:1).

После выезда в Ярославль команда Алексея Исакова при домашней аудитории переехала «Шанхайских Драконов» (7:2). Еще в одной встрече в «Нагорном» торпедовцы раздавили СКА (6:0).

Не сыграют: Алексей Кручинин.

Состояние команды: «Торпедо» набрало великолепную форму: после серии спадов команда вновь уверенно сносит на своем пути как середняков, так и топов.

В восьми последних матчах коллектив Алексея Исакова одержал семь побед, тогда как в двух недавних встречах в родных стенах — положил суммарно 13 голов при 2-х пропущенных.

«Сибирь»

Турнирное положение: После 50 матчей «Сибирь» занимает 8-е место в таблице Востока. Набрав 45 очков, новосибирцы опередили «Амур» и «Барыс» на 6 зачетных баллов.

Последние матчи: В ходе последней игровой недели «Сибирь» проводит матчи исключительно в гостях. Так, днями ранее северяне потерпели поражение от «Автомобилиста» (0:2).

Сенсационную победу команда Ярослава Люзенкова одержала на площадке «Металлурга» Мг (2:1), за матчем с которым последовал локальный успех на льду «Ак Барса» (3:2, бул.).

Не сыграют: Даниил Валитов, Илья Федотов.

Состояние команды: Новосибирцы демонстрируют весомые успехи в гонке за последний доступный слот в зоне Кубка.

При наличии проблем в защите и атаке команда Ярослава Люзенкова показывает характер, скрывающий многие структурные недочеты. Такой подход на текущий момент работает в том числе и в матчах против соперников первого эшелона.

Статистика для ставок

«Торпедо» не проигрывало в основное время в 3 последних личных встречах на домашнем льду

«Сибирь» забивала 3 и более голов в 4 встречах на льду «Торпедо» из 6 последних

В 3 личных встречах из 4 последних команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 1.71, ничья — в 4.59, победа «Сибири» — в 4.36.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.

Прогноз: Нижегородцы в последние недели набрали превосходные кондиции. В условиях столь значимого в контексте игры фактора «Сибири» — при ее широте проблем — будет сложно претендовать на заработанные баллы в «Нагорном».

Ставка: «Торпедо» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.30.

Прогноз: Одной из проблем сибиряков остается низкая результативность, тогда как команда Алексея Исакова неплохо прибавила в качестве защитных действий. На домашней площадке «Торпедо» вновь проявит стойкость вблизи своих ворот и не позволит гостям выйти на высокий уровень реализации.

Ставка: Индивидуальный тотал «Сибири» меньше 2 за 1.86.