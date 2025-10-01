«Амур» сыграет на пределе своих возможностей

прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.80

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «УГМК-Арене» 1 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск).

«Автомобилист»

Турнирное положение: На дистанции в десять матчей «Автомобилист» заработал 11 очков. В таблице Восточной конференции уральцы занимают пятую строчку, по дополнительной разнице опережая «Барыс».

Последние матчи: В одном из недавних эпичных противостояний на домашнем льду коллектив Николая Заварухина одержал победу над «Спартаком» (5:4, бул.).

Встреча с красно-белыми в моменте стала единственной успешной в контексте результата, поскольку следом «Автомобилист» уступил «Нефтехимику» (1:4, 2:5) и «Локомотиву» (2:3, от). Прервать серию екатеринбуржцы сумели путем крупной победы над «Ак Барсом» (4:1).

Не сыграют: Кертис Волк, Сергей Зборовский, Брукс Мэйсек, Максим Осипов, Никита Трямкин.

Состояние команды: Для сегодняшнего «Автомобилиста» характерными остаются проблемы, которые преследовали команду сезонами ранее, в частности — неспособность демонстрировать стабильную игру в рамках долгосрочных турнирных циклов.

На конкретном отрезке коллектив Заварухина создает иллюзию совершенства, которая рушится по ходу другого этапа, менее содержательного в плане атакующего хоккея и недопустимо слабого в контексте оборонительных действий.

«Амур»

Турнирное положение: После восьми проведенных матчей «Амур» закрепился на восьмой позиции Востока, по дополнительной разнице опередив «Адмирал» и «Сибирь» — все три команды набрали по 8 очков.

Последние матчи: Серию предыдущих игр коллектив Александра Гальченюка провел на домашнем льду, где в первой встрече сезона одержал яркую победу над «Шанхайскими Драконами» (5:4).

В других играх «Амур» дважды уступил «Сибири» (3:4, бул, 0:1), а также потерпел поражение от московского «Динамо» (2:0). Между тем в последнем матче дальневосточники разделались с ЦСКА (2:0).

Не сыграют: Евгений Свечников.

Состояние команды: В нынешнем сезоне «Амур» является одним из претендентов на выход в плей-офф, и в настоящее время команда пробует закрепиться в зоне топ-8 в условиях высокой конкуренции.

В игровом понимании «Амур» преследуют все те же проблемы, с которыми он привык ассоциироваться — отсутствие рабочего механизма, за счет которого команда выглядела бы цельно с точки зрения структуры и имела тактическую гибкость.

Статистика для ставок

«Автомобилист» победил в 5 последних личных встречах

В 5 личных встречах из 6 последних команды забивали 5 голов и более

В 4 личных встречах из 5 последних «Автомобилист» забивал 3 шайбы и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 1.72, ничья — в 4.55, а победа «Амура» — в 4.07.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.80.

Прогноз: В таких матчах «Амур», как правило, причисляется к аутсайдерам, но в конкретном случае хабаровчане могут рассмотреть шанс в плохой форме «Автомобилиста», который испытывает проблемы в обороне и заметно проседает по результатам на текущей дистанции.

Ставка: «Амур» победит с форой +1 за 1.80.

Прогноз: Обе команды зачастую действуют от соперников, предпочитая контригру. Но борьба на встречных курсах для «Амура» может обернуться провалом. Вероятно, команда Гальченюка сосредоточится на обороне и тем самым снизит планку результативности.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.80.