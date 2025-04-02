ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илья Геркус«Грустно, что в "Зените" выходят 10 легионеров». Илья Геркус — о 22-м туре РПЛ, провальной игре «Локо» и непонимании происходящего в ЦСКА Эмилиано МартинесЭмилиано Мартинес: провокатор, которого случайно признали лучшим вратарем мира Хосе Медина против Атебы ГаутьеНовая звезда из Камеруна идет за поясом UFC. Гаутье достойный наследник Нганну
    Все новости спорта

    Получится ли у СКА сравнять счет в серии?

    СКА — Динамо Москва: Ставка (к. 2.10) и прогноз на хоккей, КХЛ, 2 апреля 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на СКА Прогнозы на Динамо
    Прогноз и ставки на СКА — «Динамо» Москва
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Никишин — защитник СКА
    В четвертом матче 1-го раунда розыгрыша Кубка Гагарина СКА будет принимать «Динамо» Москва. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч СКА — «Динамо» Москва, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 02 Апреля 2025 года

    СКА

  • Санкт-Петербург
    •  СКА 19:00 Динамо

    Динамо

  • Москва
    •

    СКА

    Путь к плей-офф: Питерцы провели не самую лучшую «регулярку», занял лишь 7-е место на Западе с 82 очками в активе. СКА попал на московское «Динамо», которое в нынешнем сезоне очень сильно.

    Последние матчи: В 1-м матче СКА подвели удаления, команда Романа Ротенберга нахватала штрафов и пропустила ключевые шайбы именно в меньшинстве, проиграв игру со счетом 1:3.

    СКА — Динамо: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.203.902.70Бонус$1500
    •

    Во 2-м поединке накал был до предела, команды сражались, но снова СКА проиграл, на сей раз в овертайме (1:2 ОТ). В 3-й встрече питерцы пытались доминировать, забрав победу со счетом 5:3.

    У СКА пустой список травмированных игроков.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: СКА еще может перевернуть ход серии. 1:2 — совсем не приговор, но дело в том, что питерцы играют против московского «Динамо» — одной из самых мощных команд в лиге.

    Если СКА все-таки возьмет 4-ю игру, то психологическое преимущество точно будет на стороне питерцев. Команда Романа Ротенберга весь сезон старается играть на кураже.

    Стоит отметить, что в состав СКА вернулся защитник Александр Никишин, который сходу стал ключевой фигуров в 3-м матче. Питерцам действительно не хватало этого хоккеиста.

    «Динамо» Москва

    Турнирное положение: «Бело-голубые» провели неплохой регулярный чемпионат, заняв 2-е место на Западе. «Динамо» попало на СКА, после 3-х встреч москвичи ведут в серии со счетом 2:1.

    Последние матчи: В московских встречах «Динамо» выступало уверенно и, в целом, доминировало. Команда пропустила всего 2 шайбы за две встречи при 5-и заброшенных.

    В Санкт-Петербурге «Динамо» уже испытало проблемы. Команда могла зацепить и эту игру, но пропустило решающие шайбы в 3-м периоде.

    У «Динамо» также пустой список травмированных.

  • «Авангард» разносит «Магнитку», «Адмирал» удивил «Трактор», «Динамо» плотно взялось за СКА
  • Кубок Гагарина: обзор 1-й игровой недели
  • Вчера

    • Состояние команды: Пока «Динамо» ведет в серии со СКА — психологическое преимущество на их стороне. Если «бело-голубые» выиграют 4-ю игру, то команда уже вряд-ли упустит серию.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    По ходу 3-й встречи «Динамо» проигрывало со счетом 1:3, но сумело отыграться в третьем периоде. Это звоночек для СКА, который показывает, что «бело-голубые» не будут просто так отдавать матчи.

    Возможно, «Динамо» попробует выпустить голкипера Владислава Подъяпольского на 4-ю игру. Если это произойдет, то у москвичей будет еще больше шансов победить.

    Статистика для ставок

    • В последнем матче СКА победил «Динамо» со счетом 5:3

    • «Динамо» проиграло 2 последних матча на чужой площадке

    • «Динамо» 4 раза обыгрывало СКА в последних 5-и очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 2.25, ничья — в 4.15, а победа «Динамо» Москва — в 2.85.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.

    Прогноз: Можно предположить, что «Динамо» все-таки заберет 4-ю игру. У подопечных Алексея Кудашова появится спортивная злость, а мастерства и так навалом.

    Ставка: Итоговая победа «Динамо» за 2.10.

    Прогноз: Обе команды будут упираться до конца. Ожидаем результативную игру.

    Ставка: Тотал 5.5 больше за 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Вавринка — Скатов
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  4.05
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.47
  • Прогноз на матч Чирико — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Северсталь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ли — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Коньяспор — Искендерун
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч АЗ Алкмаар — Валвейк
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Аль-Шабаб
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Арминия — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    СКА — Динамо Москва: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 02.04.202519:00. Получится ли у СКА сравнять счет в серии?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры