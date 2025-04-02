СКА
Динамо
СКА
Путь к плей-офф: Питерцы провели не самую лучшую «регулярку», занял лишь 7-е место на Западе с 82 очками в активе. СКА попал на московское «Динамо», которое в нынешнем сезоне очень сильно.
Последние матчи: В 1-м матче СКА подвели удаления, команда Романа Ротенберга нахватала штрафов и пропустила ключевые шайбы именно в меньшинстве, проиграв игру со счетом 1:3.
СКА — Динамо: коэффициенты букмекеров
Во 2-м поединке накал был до предела, команды сражались, но снова СКА проиграл, на сей раз в овертайме (1:2 ОТ). В 3-й встрече питерцы пытались доминировать, забрав победу со счетом 5:3.
У СКА пустой список травмированных игроков.
Состояние команды: СКА еще может перевернуть ход серии. 1:2 — совсем не приговор, но дело в том, что питерцы играют против московского «Динамо» — одной из самых мощных команд в лиге.
Если СКА все-таки возьмет 4-ю игру, то психологическое преимущество точно будет на стороне питерцев. Команда Романа Ротенберга весь сезон старается играть на кураже.
Стоит отметить, что в состав СКА вернулся защитник Александр Никишин, который сходу стал ключевой фигуров в 3-м матче. Питерцам действительно не хватало этого хоккеиста.
«Динамо» Москва
Турнирное положение: «Бело-голубые» провели неплохой регулярный чемпионат, заняв 2-е место на Западе. «Динамо» попало на СКА, после 3-х встреч москвичи ведут в серии со счетом 2:1.
Последние матчи: В московских встречах «Динамо» выступало уверенно и, в целом, доминировало. Команда пропустила всего 2 шайбы за две встречи при 5-и заброшенных.
В Санкт-Петербурге «Динамо» уже испытало проблемы. Команда могла зацепить и эту игру, но пропустило решающие шайбы в 3-м периоде.
У «Динамо» также пустой список травмированных.
Состояние команды: Пока «Динамо» ведет в серии со СКА — психологическое преимущество на их стороне. Если «бело-голубые» выиграют 4-ю игру, то команда уже вряд-ли упустит серию.
По ходу 3-й встречи «Динамо» проигрывало со счетом 1:3, но сумело отыграться в третьем периоде. Это звоночек для СКА, который показывает, что «бело-голубые» не будут просто так отдавать матчи.
Возможно, «Динамо» попробует выпустить голкипера Владислава Подъяпольского на 4-ю игру. Если это произойдет, то у москвичей будет еще больше шансов победить.
Статистика для ставок
- В последнем матче СКА победил «Динамо» со счетом 5:3
- «Динамо» проиграло 2 последних матча на чужой площадке
- «Динамо» 4 раза обыгрывало СКА в последних 5-и очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 2.25, ничья — в 4.15, а победа «Динамо» Москва — в 2.85.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.10, на тотал меньше 5.5 — за 1.75.
- 4.05ЦСКА — Динамо Минск: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.90Авангард — Металлург Мг: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.07Сибирь — Салават Юлаев: прогноз и ставкаЗавтра в 15:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Можно предположить, что «Динамо» все-таки заберет 4-ю игру. У подопечных Алексея Кудашова появится спортивная злость, а мастерства и так навалом.
Ставка: Итоговая победа «Динамо» за 2.10.
Прогноз: Обе команды будут упираться до конца. Ожидаем результативную игру.
Ставка: Тотал 5.5 больше за 2.10.