Чикаго
Нью-Джерси
«Чикаго»
Турнирное положение: Пока что не особо ясно, какие цели по сезону преледует «Чикаго», но с большой долей вероятности этот клуб финиширует на предпсоледнем месте Запада.
Последние матчи: После семи поражений кряду «Чикаго» наконец-то победил, разложив на атомы такую же проблемную «Филадельфию».
Чикаго — Нью-Джерси: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: В лазарете у «Чикаго» продолжают находиться Броссуа, Дикинсон, Дах и Вебер.
Общий тонус клуба: В игре против заряженного на успех «Нью-Джерси» хозяевам льда ничего хорошего не светит.
«Нью-Джерси»
Турнирное положение: Положение «Нью-Джерси» в таблице Востока вполне комфортное, а рвать жилы, чтобы подняться выше шестой позиции на финише сезона, «дьяволы» не будут.
Последние матчи: За четыре последних матча «Филадельфия» не смогла победить ни разу, однако неплохие шансы даже были в последней игре против «Далласа», где соперник выиграл только в овертайме.
Травмированные игроки: Предстоящую игру у «Нью-Джерси» пропустят Хэмилтон, Хьюз и Зигенталер.
Общий тонус клуба: Пять последних поединков остались за «Нью-Джерси», поэтому наивно предполагать, что в этом матче гости отдадут победу на милость противнику.
Статистика для ставок
- В восьми последних матчах «Чикаго» выиграл только раз
- За «Нью-Джерси» остались пять последних очных противостояний
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.80, на ничью — 4.62, на гостей — 1.82.
Прогноз: У гостей больше шансов победить в предстоящем поединке
- 2.09Металлург Мг — Авангард: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.85Автомобилист — Ак Барс: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.85Спартак — Северсталь: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Альтернативный прогноз: Соперники проведут результативный матч, где голы в ворота каждой из команд будут залетать со скростью звука.
Ставка: П2 с коэффициентом 1.82.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.54.