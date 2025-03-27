В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 27 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Нью-Джерси», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Чикаго»

Турнирное положение: Пока что не особо ясно, какие цели по сезону преледует «Чикаго», но с большой долей вероятности этот клуб финиширует на предпсоледнем месте Запада.

Последние матчи: После семи поражений кряду «Чикаго» наконец-то победил, разложив на атомы такую же проблемную «Филадельфию».

Травмированные игроки: В лазарете у «Чикаго» продолжают находиться Броссуа, Дикинсон, Дах и Вебер.

Общий тонус клуба: В игре против заряженного на успех «Нью-Джерси» хозяевам льда ничего хорошего не светит.

«Нью-Джерси»

Турнирное положение: Положение «Нью-Джерси» в таблице Востока вполне комфортное, а рвать жилы, чтобы подняться выше шестой позиции на финише сезона, «дьяволы» не будут.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: За четыре последних матча «Филадельфия» не смогла победить ни разу, однако неплохие шансы даже были в последней игре против «Далласа», где соперник выиграл только в овертайме.

Травмированные игроки: Предстоящую игру у «Нью-Джерси» пропустят Хэмилтон, Хьюз и Зигенталер.

Общий тонус клуба: Пять последних поединков остались за «Нью-Джерси», поэтому наивно предполагать, что в этом матче гости отдадут победу на милость противнику.

Статистика для ставок

В восьми последних матчах «Чикаго» выиграл только раз

За «Нью-Джерси» остались пять последних очных противостояний

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 3.80, на ничью — 4.62, на гостей — 1.82.

Прогноз: У гостей больше шансов победить в предстоящем поединке

Альтернативный прогноз: Соперники проведут результативный матч, где голы в ворота каждой из команд будут залетать со скростью звука.

Ставка: П2 с коэффициентом 1.82.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.54.