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    Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс. Ставка (к. 2.06), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 26 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Нью-Йорк Рейнджерс»
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    «Лос-Анджелес»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра пройдет в «Сrypto.com Арене» 26 марта. Начало встречи — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Нью-Йорк Рейнджерс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 26 Марта 2025 года

    Лос-Анджелес

  • НХЛ
    •  Лос-Анджелес 05:30 Нью-Йорк Рейнджерс

    Нью-Йорк Рейнджерс

  • НХЛ
    •

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: Снова белая полоса наступила у «Лос-Анджелеса», поскольку за посление две недели клуб из Калифорнии смог подняться на пятую строчку западной конференции.

    Последние матчи: За девять последних матчей «Лос-Анджелес» проиграл только одну встречу, которая пришлась на поединок против «Миннесоты».

    Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: Официально у «Лос-Анджелеса» травмированных нет, но матч может пропустить Мур из-за повреждения нижней части тела.

    Общий тонус клуба: Игра против «Рейнджерс» будет тяжелой, но хозяевам льда по силам одержать победу в этой игре.

    «Нью-Йорк Рейнджерс»

    Турнирное положение: Стараний «Нью-Йорк Рейнджерс» не хватает, чтобы забраться в плей-офф, посколкьу сейчас клуб из одноименного города на 10 строчке восточной конференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В четырех последних матчах «Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл всего раз, победив не самый организованный «Ванкувер».

    Травмированные игроки: За «Нью-Йорк Рейнджерс» точно не сыграют Эдстрем и Калиев, но они недоступны Лавиолетту уже длительное время.

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    Общий тонус: Во встрече против «Лос-Анджелеса» гостям придется очень сильно потрудиться, чтобы увезти из Калифорнии два очка.

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес» в девяти последних играх победил восемь раз

    • У «Рейнджерс» в четырех последних матчах три поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.06, на ничью — 4.36, на гостей — 3.16.

    Прогноз: «Лос-Анджелес» видится более реальным претендентом на победу.

    Альтернативный прогноз: Обе команды будут заряжены на результативный матч.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.06.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.07.

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    Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс: прогноз и ставка за 2.06, статистика, коэффициенты матча 26.03.202505:30. «Короли» разберутся с «синерубашечниками»?
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