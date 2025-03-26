В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Нью-Йорк Рейнджерс». Игра пройдет в «Сrypto.com Арене» 26 марта. Начало встречи — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Нью-Йорк Рейнджерс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: Снова белая полоса наступила у «Лос-Анджелеса», поскольку за посление две недели клуб из Калифорнии смог подняться на пятую строчку западной конференции.

Последние матчи: За девять последних матчей «Лос-Анджелес» проиграл только одну встречу, которая пришлась на поединок против «Миннесоты».

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Травмированные игроки: Официально у «Лос-Анджелеса» травмированных нет, но матч может пропустить Мур из-за повреждения нижней части тела.

Общий тонус клуба: Игра против «Рейнджерс» будет тяжелой, но хозяевам льда по силам одержать победу в этой игре.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Турнирное положение: Стараний «Нью-Йорк Рейнджерс» не хватает, чтобы забраться в плей-офф, посколкьу сейчас клуб из одноименного города на 10 строчке восточной конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В четырех последних матчах «Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл всего раз, победив не самый организованный «Ванкувер».

Травмированные игроки: За «Нью-Йорк Рейнджерс» точно не сыграют Эдстрем и Калиев, но они недоступны Лавиолетту уже длительное время.

Общий тонус: Во встрече против «Лос-Анджелеса» гостям придется очень сильно потрудиться, чтобы увезти из Калифорнии два очка.

Статистика для ставок

«Лос-Анджелес» в девяти последних играх победил восемь раз

У «Рейнджерс» в четырех последних матчах три поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.06, на ничью — 4.36, на гостей — 3.16.

Прогноз: «Лос-Анджелес» видится более реальным претендентом на победу.

Альтернативный прогноз: Обе команды будут заряжены на результативный матч.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.06.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.07.