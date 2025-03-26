Лос-Анджелес
Нью-Йорк Рейнджерс
«Лос-Анджелес»
Турнирное положение: Снова белая полоса наступила у «Лос-Анджелеса», поскольку за посление две недели клуб из Калифорнии смог подняться на пятую строчку западной конференции.
Последние матчи: За девять последних матчей «Лос-Анджелес» проиграл только одну встречу, которая пришлась на поединок против «Миннесоты».
Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Официально у «Лос-Анджелеса» травмированных нет, но матч может пропустить Мур из-за повреждения нижней части тела.
Общий тонус клуба: Игра против «Рейнджерс» будет тяжелой, но хозяевам льда по силам одержать победу в этой игре.
«Нью-Йорк Рейнджерс»
Турнирное положение: Стараний «Нью-Йорк Рейнджерс» не хватает, чтобы забраться в плей-офф, посколкьу сейчас клуб из одноименного города на 10 строчке восточной конференции.
Последние матчи: В четырех последних матчах «Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл всего раз, победив не самый организованный «Ванкувер».
Травмированные игроки: За «Нью-Йорк Рейнджерс» точно не сыграют Эдстрем и Калиев, но они недоступны Лавиолетту уже длительное время.
Общий тонус: Во встрече против «Лос-Анджелеса» гостям придется очень сильно потрудиться, чтобы увезти из Калифорнии два очка.
Статистика для ставок
- «Лос-Анджелес» в девяти последних играх победил восемь раз
- У «Рейнджерс» в четырех последних матчах три поражения
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.06, на ничью — 4.36, на гостей — 3.16.
Прогноз: «Лос-Анджелес» видится более реальным претендентом на победу.
- 2.08Виннипег — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 2.12Баффало — Оттава: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.69Каролина — Нэшвилл: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Обе команды будут заряжены на результативный матч.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.06.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.07.