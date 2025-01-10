В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Нефтехим Арене» 10 января. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Нефтехимик» — «Салават Юлаев», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: В 42 матчах нижнекамцы набрали 39 очков, с которыми находятся на 9-м месте в таблице Восточной конференции, по дополнительным показателям отставая от зоны Кубка.

Последние матчи: Накануне «Нефтехимик» провел уже которую по счету отрицательную серию, начав цикл новых провалов с поражения от «Авангарда» — 3:4 ОТ.

В следующих матчах команда Олега Леонтьева уступила ЦСКА (дважды — 4:7, 1:2 Б), «Северстали» — 1:4, «Трактору» — 2:6 и «Авангарду» — 1:5. И только победа над «Сибирью» в последнем матче приободрила нижнекамцев — 2:1.

Не сыграют: Роман Абросимов, Александр Дергачев.

Состояние команды: Ранее «Нефтехимик» был вытеснен из зоны плей-офф, а последние матчи команда Олега Леонтьева проводит в надежде туда вернуться.

Прогнозы и ставки на КХЛ

С точки зрения результатов на дистанции «Нефтехимик» по-прежнему преследует затяжная серия неудач, последствия которой не удается компенсировать за счет единичных успехов.

На данном этапе регулярки «Нефтехимик» испытывает проблемы комплексного характера. В подавляющем большинстве матчей нижнекамцы демонстрируют плохую реализацию и безобразную игру у своих ворот.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: Уфимская команда провела 41 встречу, по итогам которой закрепилась на 2-й строчке в таблице Восточной конференции, на 3 балла отставая от «Трактора».

Последние матчи: В рамках заключительных матчей декабря «Салават Юлаев» добился двух побед над «Амуром» — 3:0, 5:4 ОТ, а также взял верх над «Северсталью» — 2:0 и «Барысом» — 6:0.

В январский этап чемпионата команда Виктора Козлова вошла не столь удачно. В частности, днями ранее уфимцы были разгромлены «Сибирью» — 1:4, а в последнем матче устроились на крупное поражение от «Ак Барса» — 1:5.

Не сыграют: Глеб Кузьмин.

Состояние команды: Последние игровые недели «Салават Юлаев» проводит в борьбе за лидерство в Восточной конференции, имея неплохие шансы преуспеть в этом направлении.

Практически в каждой игре «Салават Юлаев» излучает уверенность на ледовой площадке, которая, прежде всего, объясняется грамотно выстроенной линией обороны.

Атакующие звенья «Салавата Юлаева» далеко не всегда запоминаются безудержной результативностью, однако в большинстве матчей скромных показателей впереди хватает для реализации локальных задач.

Статистика для ставок

Только 1 матч из 5 последних в Нижнекамске закончился победой «Нефтехимика»

В 5 домашних матчах из 7 последних «Нефтехимик» пропускал не менее 3 голов

Победой «Нефтехимика» закончились 3 последние очные встречи в Нижнекамске

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нефтехимика» оценивается букмекерами в 3.13, ничья — в 4.20, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.06.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.67, на тотал меньше 4.5 — за 2.20.

Прогноз: «Нефтехимик» в настоящее время находится в состоянии системного спада, в то время как «Салават Юлаев» на дистанции демонстрирует отличные результаты и чувствует себя превосходно в матчах с такими соперниками.

Ставка: «Салават Юлаев» победит за 2.06.

Прогноз: Последние локальные успехи уфимцев становятся возможными во многом благодаря грамотной обороне, которая способна сдержать и более классных соперников, чем «Нефтехимик».

Ставка: Индивидуальный тотал «Нефтехимика» меньше 2 за 2.00.