Питтсбург
Филадельфия
«Питтсбург»
Турнирное положение: Много кто говорил, что «Питтсбургу» ничего хорошего не светит по этому сезону, однако клуб из Пенсильвании располагается на девятом месте Востока.
Последние матчи: В четырех последних поединках «Питтсбург» проиграл всего лишь один раз, а Салливан отлично чувствует свою команду и что ей нужно.
Питтсбург — Филадельфия: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: В данном поединке «Питтсбургу» не сможет помочь Маркус Петтерсон по причине травмы верхней части тела.
Общий тонус клуба: С «Филадельфией» будет принципиальная встреча, которая с большой долей вероятности закончится в пользу хозяев льда.
«Филадельфия»
Турнирное положение: Состояние «Филадельфии» не самое лучшее, поскольку клуб Тортореллы привык играть перепадами, и сейчас «летчики» только на 11 позиции восточной конференции.
Последние матчи: В трех последних матчах «Филадельфия» не просто проиграла, а пропустила какое-то неприлично большое количество голов.
Травмированные игроки: Райан Эллис не может помочь «Филадельфии» по причине травмы спины, и восстанавливаться ему придется еще достаточно длительное время. Деслорье ещё не до конца здоров, но предстоящий поединок тоже может сыграть.
Общий тонус клуба: Перед принципиальным дерби против «Питтсбурга» гости в откровенно плохом настроении, и это отразится на итоговом результате предстоящей игры.
Статистика для ставок
- В шести последних домашних матчах «Питтсбург» проиграл всего лишь один раз
- «Филадельфия» проиграла два последних выездных поединка
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.29, на ничью — 4.56, на гостей — 2.67.
Прогноз: У «Питтсбурга» больше шансов победить в предстоящем поединке.
- 2.00Динамо Москва — Ак Барс: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.20Металлург Мг — Авангард: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.10Бостон — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Получится довольно результативный матч, учитывая проблемы в обороне у обеих команд.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.19.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.60.