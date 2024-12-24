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    «Питтсбург» добудет победу в принципиальном матче?

    «Питтсбург» — «Филадельфия». Ставка (к. 2.29), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 24 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Филадельфия»
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    «Питтсбург»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «ППГ Пэйнтс Арене» 24 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Питтсбург» — «Филадельфия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 24 Декабря 2024 года

    Питтсбург

  • Питтсбург
    •  Питтсбург 03:00 Филадельфия

    Филадельфия

  • НХЛ
    •

    «Питтсбург»

    Турнирное положение: Много кто говорил, что «Питтсбургу» ничего хорошего не светит по этому сезону, однако клуб из Пенсильвании располагается на девятом месте Востока.

    Последние матчи: В четырех последних поединках «Питтсбург» проиграл всего лишь один раз, а Салливан отлично чувствует свою команду и что ей нужно.

    Питтсбург — Филадельфия: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: В данном поединке «Питтсбургу» не сможет помочь Маркус Петтерсон по причине травмы верхней части тела.

    Общий тонус клуба: С «Филадельфией» будет принципиальная встреча, которая с большой долей вероятности закончится в пользу хозяев льда.

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: Состояние «Филадельфии» не самое лучшее, поскольку клуб Тортореллы привык играть перепадами, и сейчас «летчики» только на 11 позиции восточной конференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В трех последних матчах «Филадельфия» не просто проиграла, а пропустила какое-то неприлично большое количество голов.

    Травмированные игроки: Райан Эллис не может помочь «Филадельфии» по причине травмы спины, и восстанавливаться ему придется еще достаточно длительное время. Деслорье ещё не до конца здоров, но предстоящий поединок тоже может сыграть.

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    Общий тонус клуба: Перед принципиальным дерби против «Питтсбурга» гости в откровенно плохом настроении, и это отразится на итоговом результате предстоящей игры.

    Статистика для ставок

    • В шести последних домашних матчах «Питтсбург» проиграл всего лишь один раз

    • «Филадельфия» проиграла два последних выездных поединка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.29, на ничью — 4.56, на гостей — 2.67.

    Прогноз: У «Питтсбурга» больше шансов победить в предстоящем поединке.

    Альтернативный прогноз: Получится довольно результативный матч, учитывая проблемы в обороне у обеих команд.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.19.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.60.

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    «Питтсбург» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 24.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Питтсбург» добудет победу в принципиальном матче?
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