В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «ППГ Пэйнтс Арене» 24 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Питтсбург» — «Филадельфия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Питтсбург»

Турнирное положение: Много кто говорил, что «Питтсбургу» ничего хорошего не светит по этому сезону, однако клуб из Пенсильвании располагается на девятом месте Востока.

Последние матчи: В четырех последних поединках «Питтсбург» проиграл всего лишь один раз, а Салливан отлично чувствует свою команду и что ей нужно.

Травмированные игроки: В данном поединке «Питтсбургу» не сможет помочь Маркус Петтерсон по причине травмы верхней части тела.

Общий тонус клуба: С «Филадельфией» будет принципиальная встреча, которая с большой долей вероятности закончится в пользу хозяев льда.

«Филадельфия»

Турнирное положение: Состояние «Филадельфии» не самое лучшее, поскольку клуб Тортореллы привык играть перепадами, и сейчас «летчики» только на 11 позиции восточной конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В трех последних матчах «Филадельфия» не просто проиграла, а пропустила какое-то неприлично большое количество голов.

Травмированные игроки: Райан Эллис не может помочь «Филадельфии» по причине травмы спины, и восстанавливаться ему придется еще достаточно длительное время. Деслорье ещё не до конца здоров, но предстоящий поединок тоже может сыграть.

Общий тонус клуба: Перед принципиальным дерби против «Питтсбурга» гости в откровенно плохом настроении, и это отразится на итоговом результате предстоящей игры.

Статистика для ставок

В шести последних домашних матчах «Питтсбург» проиграл всего лишь один раз

«Филадельфия» проиграла два последних выездных поединка

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.29, на ничью — 4.56, на гостей — 2.67.

Прогноз: У «Питтсбурга» больше шансов победить в предстоящем поединке.

Альтернативный прогноз: Получится довольно результативный матч, учитывая проблемы в обороне у обеих команд.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.19.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.60.