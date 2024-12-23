В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет на «Болл Арене» 23 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Колорадо» — «Сиэтл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Колорадо»

Турнирное положение: Несмотря на постоянные проблемы с травмами «Колорадо» держится уверенно и занимает шестую позицию в таблице западной конференции.

Последние матчи: В четырех последних матчах «Колорадо» выиграл три раза, а игра лидеров клуба действительно впечатляет.

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Травмированные игроки: Проблемы с травмированными игроками в «Колорадо» не прекращаются, и сейчас вне игры Друэн, Ландескуг, Кайлингтон, Пулман и Вуд. Также под вопросом участие Мансона.

Общий тонус клуба: Матчи против «Сиэтла» окажется очередной легкой прогулкой для коллектива из Денвера, если он сам не начнет себе придумывать сложности.

«Сиэтл»

Турнирное положение: Результаты «Сиэтла» не могут радовать поклонников этой команды, поскольку коллектив из одноименного города на 12 позиции Запада.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В трех последних матчах «Сиэтл» не смог выиграть ни разу, забросив всего лишь две шайбы за 180 минут игрового времени.

Травмированные игроки: В предстоящем поединке у «Сиэтла» не льду не будет Эберле, который выбыл надолго из-за травмы таза.

Общий тонус клуба: С «Колорадо» будет очень тяжелая игра, и шансов на положительный исход в ней практически нет.

Статистика для ставок

«Колорадо» в четырех последних матчах выиграл три раза

«Сиэтл» проиграл три последних поединка

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.84, на ничью — 4.46, на гостей — 3.82.

Прогноз: «Колорадо» куда мощнее, поэтому с большой долей вероятности победа достанется клубу из Денвера.

Альтернативный прогноз: В матче не получится результативной игры, поэтому хозяева льда добьются удовлетворительного результата с минимальным счетом.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.84.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.70.