Колорадо
Сиэтл
«Колорадо»
Турнирное положение: Несмотря на постоянные проблемы с травмами «Колорадо» держится уверенно и занимает шестую позицию в таблице западной конференции.
Последние матчи: В четырех последних матчах «Колорадо» выиграл три раза, а игра лидеров клуба действительно впечатляет.
Колорадо — Сиэтл: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Проблемы с травмированными игроками в «Колорадо» не прекращаются, и сейчас вне игры Друэн, Ландескуг, Кайлингтон, Пулман и Вуд. Также под вопросом участие Мансона.
Общий тонус клуба: Матчи против «Сиэтла» окажется очередной легкой прогулкой для коллектива из Денвера, если он сам не начнет себе придумывать сложности.
«Сиэтл»
Турнирное положение: Результаты «Сиэтла» не могут радовать поклонников этой команды, поскольку коллектив из одноименного города на 12 позиции Запада.
Последние матчи: В трех последних матчах «Сиэтл» не смог выиграть ни разу, забросив всего лишь две шайбы за 180 минут игрового времени.
Травмированные игроки: В предстоящем поединке у «Сиэтла» не льду не будет Эберле, который выбыл надолго из-за травмы таза.
Общий тонус клуба: С «Колорадо» будет очень тяжелая игра, и шансов на положительный исход в ней практически нет.
Статистика для ставок
- «Колорадо» в четырех последних матчах выиграл три раза
- «Сиэтл» проиграл три последних поединка
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.84, на ничью — 4.46, на гостей — 3.82.
Прогноз: «Колорадо» куда мощнее, поэтому с большой долей вероятности победа достанется клубу из Денвера.
- 1.90Вашингтон — Лос-Анджелес: прогноз и ставкаЗавтра в 01:00
- 1.97Локомотив — Сочи: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.86Эдмонтон — Оттава: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Альтернативный прогноз: В матче не получится результативной игры, поэтому хозяева льда добьются удовлетворительного результата с минимальным счетом.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.84.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.70.