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    «Колорадо» легко разберется с «Сиэтлом»?

    «Колорадо» — «Сиэтл». Ставка (к. 1.84), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 23 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Сиэтл»
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    «Колорадо»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет на «Болл Арене» 23 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Колорадо» — «Сиэтл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 23 Декабря 2024 года

    Колорадо

  • НХЛ
    •  Колорадо 04:00 Сиэтл

    Сиэтл

  • Сиэтл
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    «Колорадо»

    Турнирное положение: Несмотря на постоянные проблемы с травмами «Колорадо» держится уверенно и занимает шестую позицию в таблице западной конференции.

    Последние матчи: В четырех последних матчах «Колорадо» выиграл три раза, а игра лидеров клуба действительно впечатляет.

    Колорадо — Сиэтл: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: Проблемы с травмированными игроками в «Колорадо» не прекращаются, и сейчас вне игры Друэн, Ландескуг, Кайлингтон, Пулман и Вуд. Также под вопросом участие Мансона.

    Общий тонус клуба: Матчи против «Сиэтла» окажется очередной легкой прогулкой для коллектива из Денвера, если он сам не начнет себе придумывать сложности.

    «Сиэтл»

    Турнирное положение: Результаты «Сиэтла» не могут радовать поклонников этой команды, поскольку коллектив из одноименного города на 12 позиции Запада.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В трех последних матчах «Сиэтл» не смог выиграть ни разу, забросив всего лишь две шайбы за 180 минут игрового времени.

    Травмированные игроки: В предстоящем поединке у «Сиэтла» не льду не будет Эберле, который выбыл надолго из-за травмы таза.

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    Общий тонус клуба: С «Колорадо» будет очень тяжелая игра, и шансов на положительный исход в ней практически нет.

    Статистика для ставок

    • «Колорадо» в четырех последних матчах выиграл три раза

    • «Сиэтл» проиграл три последних поединка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.84, на ничью — 4.46, на гостей — 3.82.

    Прогноз: «Колорадо» куда мощнее, поэтому с большой долей вероятности победа достанется клубу из Денвера.

    Альтернативный прогноз: В матче не получится результативной игры, поэтому хозяева льда добьются удовлетворительного результата с минимальным счетом.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.84.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.70.

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    «Колорадо» — «Сиэтл»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 23.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Колорадо» легко разберется с «Сиэтлом»?
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