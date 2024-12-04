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    «Витязь» доставит проблемы армейцам?!

    «Витязь» — ЦСКА. Ставка (к. 1.98) и прогноз на хоккей, КХЛ, 4 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Витязь» — ЦСКА
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    Иван Просветов — голкипер ЦСКА
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать ЦСКА. Игра состоится 4 декабря. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Витязь» — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 04 Декабря 2024 года

    Витязь

  • Подольск
    •  Витязь 19:30 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
    •

    «Витязь»

    Турнирное положение: Подмосковная команда занимает 9-е место в таблице Запада с 31-м очком в активе после 32-х сыгранных матчей. «Витязь» отстает от зоны плей-офф на 4 балла.

    Последние матчи: В прошлом поединке команда обыграла «Нефтехимик» со счетом 4:3 по буллитам, «Витязь» несколько раз упускал минимальное преимущество.

    Витязь — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

    До этого подмосковная команда проиграла 3 матча подряд. «Витязь» уступил «Салавату Юлаеву» со счетом 0:4, «Спартаку» (4:5 ОТ) и «Локомотиву» (1:2 ОТ), пропустив 1-ю шайбу в концовке 3-го периода.

    Не сыграют: Григорий Ващенко, Иван Савчик, Владислав Цицюра и Иван Чехович (у всех — травмы).

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Состояние команды: «Витязь» продолжает борьбу за плей-офф в нынешнем сезоне. Команда вполне может запрыгнуть в 8-ку, но необходимо выдать победную серию.

    У «Витязя» точно есть проблемы в оборонительной линии. За последние 5 матчей команда пропустила 15 голов при таком же количестве заброшенных шайб.

    Несмотря на это, атака «Витязя» до сих пор очень сильна. Молодые нападающие команды делают результат, много создают и выступают очень интересно на чужой половине поля.

    ЦСКА

    Турнирное положение: Московкие армейцы располагаются на 5-й позиции Запада с 39-ю баллами в копилке. ЦСКА не хватает 4-х очков до тройки лидеров в конференции.

    Последние матчи: В прошедшей встрече армейцы одолели «Барыс» со счетом 3:1. Матчем ранее ЦСКА обыграл московское «Динамо» (0:1), забросив единственную шайбу во 2-м периоде.

    До этого команда дважды проиграла «Ак Барсу» (1:2) и «Трактору» (2:5). У ЦСКА была целая серия матчей против топовых соперников, результаты получились разными.

    Не сыграют: Дмитрий Саморуков и Кристиан Ярош (у обоих — травмы).

    Состояние команды: ЦСКА пока не выглядит самой мощной командой, но армейцы стабильно набирает очки и претендуют на 3-ку лидеров в конференции.

    Уже точно можно сказать, что в ЦСКА решен вратарский вопрос. Голкипер Иван Просветов окончательно адаптировался к КХЛ и выдает отличный результат. Вратарь отразил 92.77% бросков за 22 матча в сезоне.

    Стоит отметить, что ЦСКА часто обыгрывал «Витязь» в последних очных встречах. В нынешнем сезоне армейцы одолели соперника со счетом 3:2. Сможет ли ЦСКА на сей раз обыграть «Витязь»? У москвичей будут все шансы взять 2 балла.

    Статистика для ставок

    • В последних 8-и встречах ЦСКА проиграл только 2 раза

    • «Витязь» пропускал минимум 3 шайбы за игру в последних 3-х матчах

    • В последних 5-и встречах ЦСКА проиграл «Витязю» лишь однажды

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 1.80, ничья — в 4.20, а победа «Витязя» — в 4.15.

    На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.30 и 1.58 соответственно.

    Прогноз: «Витязь» точно даст бой ЦСКА в предстоящем матче, забросив как минимум парочку шайб.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Витязя» 2 больше за 1.98.

    Прогноз: На своей площадке «Витязь» способен играть результативно, это может стать проблемой для ЦСКА.

    Ставка: Победа «Витязя» с форой (+1) за 1.80.

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    «Витязь» — ЦСКА: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 04.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Витязь» доставит проблемы армейцам?!
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