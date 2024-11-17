2-й таймДания — ИспанияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альваро МоратаДания — Испания. Онлайн Сборная России разгромила БрунейИсторическая победа над странным соперником. Бруней не преподнес сюрпризов сборной России Винисиус ЖуниорДомашнее разочарование. Почему Винисиус блистает в «Реале», но не в сборной Бразилии?
    Все новости спорта

    В битве аутсайдеров победителем выйдет «Монреаль»?

    «Монреаль» — «Коламбус». Ставка (к. 2.74), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 17 ноября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Коламбус Блю Джекетс Прогнозы на Монреаль Канадиенс
    Прогноз и ставки на «Монреаль» — «Коламбус»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Монреаль»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет на «Белл Арене» 17 ноября. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Монреаль» — «Коламбус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 17 Ноября 2024 года

    Монреаль

  • НХЛ
    •  Монреаль 03:00 Коламбус

    Коламбус

  • НХЛ
    •

    «Монреаль»

    Турнирное положение: Проблемы с игрой у «Монреаля» только нарастают, а последнее место в таблице восточной конференции только подтверждают это.

    Последние матчи: На фоне постоянных травм самых сильных игроков «Монреаля» это дает такой удручающий результат на выходе.

    Монреаль — Коламбус: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Проблемы «Монреаля» с травмированными игроками продолжаются. Сан-Луи не может рассчитывать на Харви-Пинара, Лайне, Прайса и Уидмана.

    Общий тонус клуба: Матч против «Коламбуса» может быть выиграть только за счет морально волевых качеств и командного духа канадской команды.

    «Коламбус»

    Турнирное положение: Настроение у «Коламбуса» не самое лучшее, поскольку клуб из Огайо снова вернулся на дно Востока и на последнем месте он не находится только за счет лучшей разницы шайб с «Монреалем».

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Марченко и Чинахову сейчас в «Коламбусе» приходится туго, поскольку без результативных баллов их команда совсем престала побеждать.

    Травмированные игроки: Сразу три игрока основного состава не смогут помочь «Коламбусу» в этом поединке. Гудбрансон и Джонсон лечат плечо, а Дженнер восстанавливается после перенесенной операции.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Общий тонус клуба: Даже против такого обескровленного «Монреаля» придется очень серьезно постараться, поскольку история последних очных встреч не в пользу коллектива Эвасона.

    Статистика для ставок

    • За восемь последних матчей «Монреаль» смог победить всего лишь раз

    • «Коламбус» не может победить «Монреаль» пять матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.74, на ничью — 4.46, на гостей — 2.27.

    Прогноз: Шансов на победу «Питтсбурга» куда больше

    Альтернативный прогноз: Соперники зарубятся не на шутку, поэтому овертайм вполне ожидаем

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.74

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.00

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Коламбус — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Торонто — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Орландо — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Индиана — Майами
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Уругвай — Колумбия
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Кливленд — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Перу — Чили
  • Футбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Колорадо — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Юта — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.64
  • Прогноз на матч Калгари — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Пол — Тайсон
  • Бои
  • Сегодня в 06:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Уфа — Сокол
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Авангард — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Автомобилист — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Монреаль» — «Коламбус»: прогноз, ставка (2.74), статистика, коэффициенты матча 17.11.2024. Прогнозы на хоккей. В битве аутсайдеров победителем выйдет «Монреаль»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры