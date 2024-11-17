Монреаль
Коламбус
«Монреаль»
Турнирное положение: Проблемы с игрой у «Монреаля» только нарастают, а последнее место в таблице восточной конференции только подтверждают это.
Последние матчи: На фоне постоянных травм самых сильных игроков «Монреаля» это дает такой удручающий результат на выходе.
Монреаль — Коламбус: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Проблемы «Монреаля» с травмированными игроками продолжаются. Сан-Луи не может рассчитывать на Харви-Пинара, Лайне, Прайса и Уидмана.
Общий тонус клуба: Матч против «Коламбуса» может быть выиграть только за счет морально волевых качеств и командного духа канадской команды.
«Коламбус»
Турнирное положение: Настроение у «Коламбуса» не самое лучшее, поскольку клуб из Огайо снова вернулся на дно Востока и на последнем месте он не находится только за счет лучшей разницы шайб с «Монреалем».
Последние матчи: Марченко и Чинахову сейчас в «Коламбусе» приходится туго, поскольку без результативных баллов их команда совсем престала побеждать.
Травмированные игроки: Сразу три игрока основного состава не смогут помочь «Коламбусу» в этом поединке. Гудбрансон и Джонсон лечат плечо, а Дженнер восстанавливается после перенесенной операции.
Общий тонус клуба: Даже против такого обескровленного «Монреаля» придется очень серьезно постараться, поскольку история последних очных встреч не в пользу коллектива Эвасона.
Статистика для ставок
- За восемь последних матчей «Монреаль» смог победить всего лишь раз
- «Коламбус» не может победить «Монреаль» пять матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.74, на ничью — 4.46, на гостей — 2.27.
Прогноз: Шансов на победу «Питтсбурга» куда больше
- 2.18Торпедо — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.88Каролина — Оттава: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 2.70Флорида — Виннипег: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Соперники зарубятся не на шутку, поэтому овертайм вполне ожидаем
Ставка: П1 с коэффициентом 2.74
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.00