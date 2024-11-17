В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет на «Белл Арене» 17 ноября. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Монреаль» — «Коламбус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Монреаль»

Турнирное положение: Проблемы с игрой у «Монреаля» только нарастают, а последнее место в таблице восточной конференции только подтверждают это.

Последние матчи: На фоне постоянных травм самых сильных игроков «Монреаля» это дает такой удручающий результат на выходе.

Травмированные игроки: Проблемы «Монреаля» с травмированными игроками продолжаются. Сан-Луи не может рассчитывать на Харви-Пинара, Лайне, Прайса и Уидмана.

Общий тонус клуба: Матч против «Коламбуса» может быть выиграть только за счет морально волевых качеств и командного духа канадской команды.

«Коламбус»

Турнирное положение: Настроение у «Коламбуса» не самое лучшее, поскольку клуб из Огайо снова вернулся на дно Востока и на последнем месте он не находится только за счет лучшей разницы шайб с «Монреалем».

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Марченко и Чинахову сейчас в «Коламбусе» приходится туго, поскольку без результативных баллов их команда совсем престала побеждать.

Травмированные игроки: Сразу три игрока основного состава не смогут помочь «Коламбусу» в этом поединке. Гудбрансон и Джонсон лечат плечо, а Дженнер восстанавливается после перенесенной операции.

Общий тонус клуба: Даже против такого обескровленного «Монреаля» придется очень серьезно постараться, поскольку история последних очных встреч не в пользу коллектива Эвасона.

Статистика для ставок

За восемь последних матчей «Монреаль» смог победить всего лишь раз

«Коламбус» не может победить «Монреаль» пять матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.74, на ничью — 4.46, на гостей — 2.27.

Прогноз: Шансов на победу «Питтсбурга» куда больше

Альтернативный прогноз: Соперники зарубятся не на шутку, поэтому овертайм вполне ожидаем

Ставка: П1 с коэффициентом 2.74

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.00