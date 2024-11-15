Оттава
Филадельфия
«Оттава»
Турнирное положение: Результаты «Оттавы» по этому сезону не назовешь идеальными, но кое-какие положительные сдвиги в игре столичного клуба наблюдаются.
Последние матчи: В последнем матче «Оттава» так и вовсе разобралась с «Торонто» в гостях, не пропустив ни одной шайбы, попутно отправив в ворота противника три гола.
Оттава — Филадельфия: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: К моменту игры с «летчиками» у «Оттавы» нет ни одного недееспособного хоккеиста.
Общий тонус клуба: Во встрече против «Филадельфии» хозяева льда запишут на свой счет довольно легкую победу, поскольку хоккей гостей максимально непредсказуем.
«Филадельфия»
Турнирное положение: Дела у «Филадельфии» идут неважно, поскольку коллектив из Пенсильвании располагается всего лишь на 12 месте Востока.
Последние матчи: Три последних игры «Филадельфии» не заканчивались в основное время матча, и вообще игра «летчикам» даётся довольно натужно.
Травмированные игроки: Сразу пять хоккеистов недоступны у «Филадельфии», и это существенные потери для «Флайерз». Не могут выступить за свой клуб Дрисдэйл, Эллис, Харт, Джохансен и Йорк.
Общий тонус клуба: На территории «Оттавы» будет тяжело, поскольку по индивидуальным характеристикам отдельно взятых хоккеистов канадский клуб дает фору американскому.
Статистика для ставок
- «Оттава» в двух крайних матчах пропустила всего две шайбы
- «Филадельфия» проиграла четыре из пяти последних очных поединков
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.15, на ничью — 4.44, на гостей — 2.93.
Прогноз: «Оттава» не даст «Филадельфии» увезти победу из Канады
- 1.88Питтсбург — Детройт: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 2.02Вашингтон — Торонто: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 2.22Флорида — Нью-Джерси: прогноз и ставкаПослезавтра в 03:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Игра получится богатой на события, поскольку последние очные поединки между этими клубами были «верховыми».
Ставка: П1 с коэффициентом 2.15
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.74