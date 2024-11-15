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    «Оттава» одержит уверенную победу у себя дома?

    «Оттава» — «Филадельфия». Ставка (к. 2.15), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 15 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Оттава» — «Филадельфия»
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    «Оттава»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Канадиен Тайр Центре» 15 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Оттава» — «Филадельфия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 15 Ноября 2024 года

    Оттава

  • НХЛ
    •  Оттава 03:00 Филадельфия

    Филадельфия

  • НХЛ
    •

    «Оттава»

    Турнирное положение: Результаты «Оттавы» по этому сезону не назовешь идеальными, но кое-какие положительные сдвиги в игре столичного клуба наблюдаются.

    Последние матчи: В последнем матче «Оттава» так и вовсе разобралась с «Торонто» в гостях, не пропустив ни одной шайбы, попутно отправив в ворота противника три гола.

    Оттава — Филадельфия: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: К моменту игры с «летчиками» у «Оттавы» нет ни одного недееспособного хоккеиста.

    Общий тонус клуба: Во встрече против «Филадельфии» хозяева льда запишут на свой счет довольно легкую победу, поскольку хоккей гостей максимально непредсказуем.

    «Филадельфия»

    Турнирное положение: Дела у «Филадельфии» идут неважно, поскольку коллектив из Пенсильвании располагается всего лишь на 12 месте Востока.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Три последних игры «Филадельфии» не заканчивались в основное время матча, и вообще игра «летчикам» даётся довольно натужно.

    Травмированные игроки: Сразу пять хоккеистов недоступны у «Филадельфии», и это существенные потери для «Флайерз». Не могут выступить за свой клуб Дрисдэйл, Эллис, Харт, Джохансен и Йорк.

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    Общий тонус клуба: На территории «Оттавы» будет тяжело, поскольку по индивидуальным характеристикам отдельно взятых хоккеистов канадский клуб дает фору американскому.

    Статистика для ставок

    • «Оттава» в двух крайних матчах пропустила всего две шайбы

    • «Филадельфия» проиграла четыре из пяти последних очных поединков

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.15, на ничью — 4.44, на гостей — 2.93.

    Прогноз: «Оттава» не даст «Филадельфии» увезти победу из Канады

    Альтернативный прогноз: Игра получится богатой на события, поскольку последние очные поединки между этими клубами были «верховыми».

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.15

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.74

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    «Оттава» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 15.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Оттава» одержит уверенную победу у себя дома?
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