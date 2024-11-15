В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в «Канадиен Тайр Центре» 15 ноября. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Оттава» — «Филадельфия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Оттава»

Турнирное положение: Результаты «Оттавы» по этому сезону не назовешь идеальными, но кое-какие положительные сдвиги в игре столичного клуба наблюдаются.

Последние матчи: В последнем матче «Оттава» так и вовсе разобралась с «Торонто» в гостях, не пропустив ни одной шайбы, попутно отправив в ворота противника три гола.

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Травмированные игроки: К моменту игры с «летчиками» у «Оттавы» нет ни одного недееспособного хоккеиста.

Общий тонус клуба: Во встрече против «Филадельфии» хозяева льда запишут на свой счет довольно легкую победу, поскольку хоккей гостей максимально непредсказуем.

«Филадельфия»

Турнирное положение: Дела у «Филадельфии» идут неважно, поскольку коллектив из Пенсильвании располагается всего лишь на 12 месте Востока.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Три последних игры «Филадельфии» не заканчивались в основное время матча, и вообще игра «летчикам» даётся довольно натужно.

Травмированные игроки: Сразу пять хоккеистов недоступны у «Филадельфии», и это существенные потери для «Флайерз». Не могут выступить за свой клуб Дрисдэйл, Эллис, Харт, Джохансен и Йорк.

Общий тонус клуба: На территории «Оттавы» будет тяжело, поскольку по индивидуальным характеристикам отдельно взятых хоккеистов канадский клуб дает фору американскому.

Статистика для ставок

«Оттава» в двух крайних матчах пропустила всего две шайбы

«Филадельфия» проиграла четыре из пяти последних очных поединков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.15, на ничью — 4.44, на гостей — 2.93.

Прогноз: «Оттава» не даст «Филадельфии» увезти победу из Канады

Альтернативный прогноз: Игра получится богатой на события, поскольку последние очные поединки между этими клубами были «верховыми».

Ставка: П1 с коэффициентом 2.15

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.74