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    Битва аутсайдеров Запада окажется результативной

    «Сочи» — «Куньлунь». Ставка (к. 2.53) и прогноз на хоккей, КХЛ, 15 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Куньлунь»
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    «Сочи»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать «Куньлунь». Игра пройдет на арене «Большой» 15 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Куньлунь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 15 Ноября 2024 года

    Сочи

  • Сочи
    •  Сочи 19:30 Куньлунь Ред Стар

    Куньлунь Ред Стар

  • Пекин
    •

    «Сочи»

    Турнирное положение: Сочинцы по-прежнему находятся на 10-й строчке в таблице Западной конференции. В 24 матчах южане заработали 20 очков. Разрыв между первой восьмеркой увеличился до 8 баллов.

    Последние матчи: На протяжении предыдущих недель команда Сергея Зубова пережила очередную серию поражений, за которой последовали победы над СКА — 5:2 и «Витязем» — 3:1. В последнем матче «Сочи» проиграл «Торпедо» — 1:7.

    Сочи — Куньлунь Ред Стар: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: В составе сочинцев нет кадровых потерь.

    Состояние команды: Временами, крайне редко, «Сочи» демонтирует качественную игру и добивается побед, формируя краткосрочные отрезки без поражений.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    Однако в контексте общих перспектив положение южан не меняется: «Сочи» входит в когорту явных аутсайдеров, для которых борьба за место в первой восьмерке является чем-то на уровне фантастики.

    Достаточно скромные по меркам завсегдатаев плей-офф возможности не позволяют «Сочи» нацелиться на большие успехи в обозримой перспективе. Очередной сезон пройдет в битве за позицию с 9-й по 11-ю.

    «Куньлунь»

    Турнирное положение: Китайский коллектив провел 26 матчей, в которых набрал всего 18 очков. В таблице Западной конференции «драконы» прописались на 12-й позиции.

    Последние матчи: В четырех ноябрьских встречах из пяти команда Михаила Кравца проиграла, зато единственную победу одержала над СКА — 2:1 ОТ. Поражением «Куньлуня» закончились матчи с «Северсталью» — 2:7; 3:4, «Спартаком» — 1:5 и «Ак Барсом» — 0:5.

    Не сыграют: На данный момент «Куньлунь» не испытывает недостатка кадров.

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    • Состояние команды: В списке андердогов Западной конференции «Куньлунь» может по праву занять лидирующую позицию ввиду крайне слабых результатов на момент первой половины ноября.

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    Всего за 26 матчей «Куньлунь» пропустил 101 шайбу, что указывает на тотальный разлад буквально во всем: атака китайского клуба зачастую недееспособна, а провалы обороны воспринимаются как нечто нормальное.

    Конкурентоспособность команды Михаила Кравца остается на нуле. Более того, смирившийся с ролью неудачника «Куньлунь» вряд ли будет готов к конкретным шагам в попытках спасти провальный сезон.

    Статистика для ставок

    • «Сочи» проиграл в пяти последних домашних матчах

    • Ни в одном матче из трех предыдущих на домашней арене «Сочи» не забивал больше гола

    • В двух предыдущих гостевых играх «Куньлунь» пропускал не менее 5 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Сочи» оценивается букмекерами в 2.17, ничья — в 4.10, а победа «Куньлуня» — в 2.89.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.02, на тотал меньше 5.5 — за 1.79.

    Прогноз: В очной встрече двум слабейшим клубам Запада терять особо нечего, вместе с тем подобные встречи являются редкой возможностью провести три периода в сопровождении яркой атакующей игры.

    Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.53.

    Прогноз: Ввиду фактора домашней площадки и сплошных проблем «Куньлуня», связанных с отсутствием конструктивной игры, южане будут иметь чуть больше шансов на успех.

    Ставка: «Сочи» победит в матче за 1.83.

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    «Сочи» — «Куньлунь»: прогноз, ставка (2.53), статистика, коэффициенты матча 15.11.2024. Прогнозы на хоккей. Битва аутсайдеров Запада окажется результативной
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