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    «Лос-Анджелес» добудет победу в Денвере?

    «Колорадо» — «Лос-Анджелес». Ставка (к. 2.16), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 14 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Лос-Анджелес»
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    «Лос-Анджелес»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «Болл Арене» 14 ноября. Начало встречи — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Колорадо» — «Лос-Анджелес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Колорадо»

    Турнирное положение: Окончательно выбраться из ямы у «Колорадо» пока не получается, однако восьмое место по сравнению с ужасом на старт чемпионата — результат более. чем удовлетворительный.

    Последние матчи: Весьма радует, что «Колорадо» все более уверенно себя чувствует на домашнем льду, поскольку не проигрывает на нем уже три матча кряду.

    Травмированные игроки: Проблемы с кадровым составом у «Колорадо» колоссальные. По-прежнему не могут играть ввиду разных причин Ничушкин, Ландескуг, Друэн, Колтон и Вуд.

    Общий тонус клуба: Не покидает ощущение, что за счет вариативности и мощи хозяева льда смогут добиться приемлемого для себя результата.

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: По турнирной таблице у «Лос-Анджелеса» все хорошо, поскольку коллектив Хиллера размещается на третьей строчке Запада.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В пяти последних сыгранных поединках «Лос-Анджелес» победил три раза, хотя поражений могло быть куда больше, если бы удача оказалась на стороне соперников.

    Травмированные игроки: Количество травмированных хоккеистов также увеличивается и у «Лос-Анджелеса». Сейчас вне игры Даути, Жанно, Калиев и Туркотт.

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    Общий тонус клуба: С «Колорадо» можно не только играть, но и побеждать, но статистика последних очных противостояний не в пользу калифорнийского клуба.

    Статистика для ставок

    • «Колорадо» выиграл три последних домашних поединка

    • «Лос-Анджелес» выиграл всего один матч из четырёх последних очных противостояний

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.16, на ничью — 4,62, на гостей — 2.84.

    Прогноз: «Колорадо» постепенно обретает силу, поэтому способен записать на свой счет ещё одну домашнюю победу

    Альтернативный прогноз: Оба клуба отлично себя чувствуют в атаке, поэтому мы вправе рассчитывать на результативный матч

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.16

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.69

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