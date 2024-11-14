«Колорадо»
Турнирное положение: Окончательно выбраться из ямы у «Колорадо» пока не получается, однако восьмое место по сравнению с ужасом на старт чемпионата — результат более. чем удовлетворительный.
Последние матчи: Весьма радует, что «Колорадо» все более уверенно себя чувствует на домашнем льду, поскольку не проигрывает на нем уже три матча кряду.
Травмированные игроки: Проблемы с кадровым составом у «Колорадо» колоссальные. По-прежнему не могут играть ввиду разных причин Ничушкин, Ландескуг, Друэн, Колтон и Вуд.
Общий тонус клуба: Не покидает ощущение, что за счет вариативности и мощи хозяева льда смогут добиться приемлемого для себя результата.
«Лос-Анджелес»
Турнирное положение: По турнирной таблице у «Лос-Анджелеса» все хорошо, поскольку коллектив Хиллера размещается на третьей строчке Запада.
Последние матчи: В пяти последних сыгранных поединках «Лос-Анджелес» победил три раза, хотя поражений могло быть куда больше, если бы удача оказалась на стороне соперников.
Травмированные игроки: Количество травмированных хоккеистов также увеличивается и у «Лос-Анджелеса». Сейчас вне игры Даути, Жанно, Калиев и Туркотт.
Общий тонус клуба: С «Колорадо» можно не только играть, но и побеждать, но статистика последних очных противостояний не в пользу калифорнийского клуба.
Статистика для ставок
- «Колорадо» выиграл три последних домашних поединка
- «Лос-Анджелес» выиграл всего один матч из четырёх последних очных противостояний
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.16, на ничью — 4,62, на гостей — 2.84.
Прогноз: «Колорадо» постепенно обретает силу, поэтому способен записать на свой счет ещё одну домашнюю победу
- 1.98Металлург Мг — Трактор: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 1.82Сибирь — СКА: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 2.00Нефтехимик — Барыс: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Оба клуба отлично себя чувствуют в атаке, поэтому мы вправе рассчитывать на результативный матч
Ставка: П1 с коэффициентом 2.16
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.69