В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 13 ноября. Начало встречи — в 05:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Эдмонтон» — «Айлендерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: К этому моменту «Эдмонтон» поднялся на 8-е место в таблице Западной конференции. За 15 матчей канадцы из Альберты заработали 15 очков.

Последние матчи: После побед над «Нэшвиллом» — 5:1 и «Калгари» — 4:2, которые закрыли в целом успешную выездную серию, «Эдмонтон» вернулся на родную площадку, где провел две встречи.

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В матчах у себя дома команда Криса Кноблауха проиграла: уступили «Ойлерз» «Нью-Джерси» — 0:3 и «Вегасу» — 2:4. В последней встрече «Эдмонтон» взбунтовался и разбил «Ванкувер» на его территории — 7:3.

Не сыграют: Эвандер Кейн.

Состояние команды: Очередной сезон «Эдмонтона» начинается с откровенно слабых результатов, которых по меркам звездного канадского коллектива слишком много.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Тем не менее в последних матчах ситуация не настолько ужасна, как в дебюте: идти вдолгую без осечек «Ойлерз» по-прежнему не могут, но на текущий момент они начали набирать очки на фоне содержательной игры.

В ближайшее время «Эдмонтон» рассчитывает на возвращение на должный уровень ключевых лидеров, которые на старте пока не так хороши, как многие их конкуренты.

«Айлендерс»

Турнирное положение: Ньюйоркцы с Лонг-Айленда провели 15 матчей, в которых заработали 15 очков. В турнирной таблице Восточной конференции команда находится на 10-м месте.

Последние матчи: Неделями ранее «Айлендерс» потерпели четыре поражения в пяти матчах. Финальной точкой этой неудачной серии стал провал на территории «Рейнджерс» — 2:5.

После проигранной битвы за Нью-Йорк команда Патрика Руа одержала две победы: поочередно «Айлс» разобрались с «Питтсбургом» — 4:3 Б и «Оттавой» — 4:2. В последнем матче «островитяне» уступили «Нью-Джерси» — 3:4 ОТ.

Не сыграют: Мэтью Барзал, Энтони Даклер, Адам Пелеч, Майк Райлли, Александр Романов.

Состояние команды: По итогам 15 проведенных встреч об «Айлендерс» нельзя сказать ничего выдающегося: команда играет в силу своих скромных возможностей.

В нынешней кампании претендовать на выход в Кубок Стэнли ньюйоркцам поможет исключительно чудо, которое не вписывается в реальные перспективы клуба с Лонг-Айленда.

«Айлендерс» нестабильны в своих результатах, подкрепленных достаточно скромными цифрами по голам. Их конкурентоспособность на Востоке едва ли может обсуждаться всерьез в текущих обстоятельствах.

Статистика для ставок

Всего в одном домашнем матче «Эдмонтона» из последних четырех был пробит тотал больше 5.5

«Эдмонтон» потерпел шесть поражений в восьми домашних играх в нынешнем сезоне

«Ойлерз» не проиграли «Айлендерс» ни в одной очной встрече в Канаде с 2018 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Эдмонтона» оценивается букмекерами в 2.02, ничья — в 4.46, а победа «Айлендерс» — в 3.21.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.69, на тотал меньше 5.5 — за 2.28.

Прогноз: Стабильность «Ойлерз» на дистанции оставляет желать лучшего, однако в гости к канадскому клубу едут крайне неубедительные «Айлендерс», форма которых едва ли позволит им возглавить рейтинг сенсаций в предстоящий игровой день.

Ставка: «Эдмонтон» победит за 2.02.

Прогноз: Атака «Айлендерс» остается одной из наиболее слабых игровых структур команды, ввиду чего высокой результативности против «Эдмонтона» им не добиться.

Ставка: Индивидуальный тотал «Айлендерс» меньше 2.5 за 1.93.