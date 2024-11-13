ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Орельен ЧуамениТрансферный дайджест. 5-11 ноября Кори ГауффГауфф выиграла Итоговый турнир, Медведев устроил ужасное шоу, а Шаповалов взял первый титул за пять лет Карлос ПратесЯркий нокаут Пратеса в бою с Мэгни, удачный дебют Де Риддера. Обзор карда UFC Vegas 100
    Все новости спорта

    На домашней арене «Эдмонтон» не оставит шансов «Айлендерс»

    «Эдмонтон» — «Айлендерс». Ставка (к. 2.02) и прогноз на хоккей, НХЛ, 13 ноября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз Прогнозы на Нью-Йорк Айлендерс
    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Айлендерс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маттиас Экхольм
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 13 ноября. Начало встречи — в 05:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Эдмонтон» — «Айлендерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 13 Ноября 2024 года

    Эдмонтон

  • НХЛ
    •  Эдмонтон 05:00 Нью-Йорк Айлендерс

    Нью-Йорк Айлендерс

  • НХЛ
    •

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: К этому моменту «Эдмонтон» поднялся на 8-е место в таблице Западной конференции. За 15 матчей канадцы из Альберты заработали 15 очков.

    Последние матчи: После побед над «Нэшвиллом» — 5:1 и «Калгари» — 4:2, которые закрыли в целом успешную выездную серию, «Эдмонтон» вернулся на родную площадку, где провел две встречи.

    Эдмонтон — Нью-Йорк Айлендерс: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.804.503.60Бонус€100
    •

    В матчах у себя дома команда Криса Кноблауха проиграла: уступили «Ойлерз» «Нью-Джерси» — 0:3 и «Вегасу» — 2:4. В последней встрече «Эдмонтон» взбунтовался и разбил «Ванкувер» на его территории — 7:3.

    Не сыграют: Эвандер Кейн.

    Состояние команды: Очередной сезон «Эдмонтона» начинается с откровенно слабых результатов, которых по меркам звездного канадского коллектива слишком много.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Тем не менее в последних матчах ситуация не настолько ужасна, как в дебюте: идти вдолгую без осечек «Ойлерз» по-прежнему не могут, но на текущий момент они начали набирать очки на фоне содержательной игры.

    В ближайшее время «Эдмонтон» рассчитывает на возвращение на должный уровень ключевых лидеров, которые на старте пока не так хороши, как многие их конкуренты.

    «Айлендерс»

    Турнирное положение: Ньюйоркцы с Лонг-Айленда провели 15 матчей, в которых заработали 15 очков. В турнирной таблице Восточной конференции команда находится на 10-м месте.

    Последние матчи: Неделями ранее «Айлендерс» потерпели четыре поражения в пяти матчах. Финальной точкой этой неудачной серии стал провал на территории «Рейнджерс» — 2:5.

    После проигранной битвы за Нью-Йорк команда Патрика Руа одержала две победы: поочередно «Айлс» разобрались с «Питтсбургом» — 4:3 Б и «Оттавой» — 4:2. В последнем матче «островитяне» уступили «Нью-Джерси» — 3:4 ОТ.

    Не сыграют: Мэтью Барзал, Энтони Даклер, Адам Пелеч, Майк Райлли, Александр Романов.

  • НХЛ. «Торонто» обыграл «Детройт», «Питтсбург» одолел «Вашингтон», а «Миннесота» разбила «Анахайм»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 9 ноября
  • 09/11/2024

    • Состояние команды: По итогам 15 проведенных встреч об «Айлендерс» нельзя сказать ничего выдающегося: команда играет в силу своих скромных возможностей.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    В нынешней кампании претендовать на выход в Кубок Стэнли ньюйоркцам поможет исключительно чудо, которое не вписывается в реальные перспективы клуба с Лонг-Айленда.

    «Айлендерс» нестабильны в своих результатах, подкрепленных достаточно скромными цифрами по голам. Их конкурентоспособность на Востоке едва ли может обсуждаться всерьез в текущих обстоятельствах.

    Статистика для ставок

    • Всего в одном домашнем матче «Эдмонтона» из последних четырех был пробит тотал больше 5.5

    • «Эдмонтон» потерпел шесть поражений в восьми домашних играх в нынешнем сезоне

    • «Ойлерз» не проиграли «Айлендерс» ни в одной очной встрече в Канаде с 2018 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Эдмонтона» оценивается букмекерами в 2.02, ничья — в 4.46, а победа «Айлендерс» — в 3.21.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.69, на тотал меньше 5.5 — за 2.28.

    Прогноз: Стабильность «Ойлерз» на дистанции оставляет желать лучшего, однако в гости к канадскому клубу едут крайне неубедительные «Айлендерс», форма которых едва ли позволит им возглавить рейтинг сенсаций в предстоящий игровой день.

    Ставка: «Эдмонтон» победит за 2.02.

    Прогноз: Атака «Айлендерс» остается одной из наиболее слабых игровых структур команды, ввиду чего высокой результативности против «Эдмонтона» им не добиться.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Айлендерс» меньше 2.5 за 1.93.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.64
  • Прогноз на матч Коритиба — Сантос
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Хьюстон — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Оклахома — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Колорадо — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вегас — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Медведев — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак Москва — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Витязь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Барселона (жен) — Санкт-Пёльтен (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ювентус (жен) — Арсенал (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Синнер — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Эдмонтон» — «Айлендерс»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 13.11.2024. Прогнозы на хоккей. На домашней арене «Эдмонтон» не оставит шансов «Айлендерс»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры