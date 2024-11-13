Эдмонтон
Нью-Йорк Айлендерс
«Эдмонтон»
Турнирное положение: К этому моменту «Эдмонтон» поднялся на 8-е место в таблице Западной конференции. За 15 матчей канадцы из Альберты заработали 15 очков.
Последние матчи: После побед над «Нэшвиллом» — 5:1 и «Калгари» — 4:2, которые закрыли в целом успешную выездную серию, «Эдмонтон» вернулся на родную площадку, где провел две встречи.
Эдмонтон — Нью-Йорк Айлендерс: коэффициенты букмекеров
В матчах у себя дома команда Криса Кноблауха проиграла: уступили «Ойлерз» «Нью-Джерси» — 0:3 и «Вегасу» — 2:4. В последней встрече «Эдмонтон» взбунтовался и разбил «Ванкувер» на его территории — 7:3.
Не сыграют: Эвандер Кейн.
Состояние команды: Очередной сезон «Эдмонтона» начинается с откровенно слабых результатов, которых по меркам звездного канадского коллектива слишком много.
Тем не менее в последних матчах ситуация не настолько ужасна, как в дебюте: идти вдолгую без осечек «Ойлерз» по-прежнему не могут, но на текущий момент они начали набирать очки на фоне содержательной игры.
В ближайшее время «Эдмонтон» рассчитывает на возвращение на должный уровень ключевых лидеров, которые на старте пока не так хороши, как многие их конкуренты.
«Айлендерс»
Турнирное положение: Ньюйоркцы с Лонг-Айленда провели 15 матчей, в которых заработали 15 очков. В турнирной таблице Восточной конференции команда находится на 10-м месте.
Последние матчи: Неделями ранее «Айлендерс» потерпели четыре поражения в пяти матчах. Финальной точкой этой неудачной серии стал провал на территории «Рейнджерс» — 2:5.
После проигранной битвы за Нью-Йорк команда Патрика Руа одержала две победы: поочередно «Айлс» разобрались с «Питтсбургом» — 4:3 Б и «Оттавой» — 4:2. В последнем матче «островитяне» уступили «Нью-Джерси» — 3:4 ОТ.
Не сыграют: Мэтью Барзал, Энтони Даклер, Адам Пелеч, Майк Райлли, Александр Романов.
Состояние команды: По итогам 15 проведенных встреч об «Айлендерс» нельзя сказать ничего выдающегося: команда играет в силу своих скромных возможностей.
В нынешней кампании претендовать на выход в Кубок Стэнли ньюйоркцам поможет исключительно чудо, которое не вписывается в реальные перспективы клуба с Лонг-Айленда.
«Айлендерс» нестабильны в своих результатах, подкрепленных достаточно скромными цифрами по голам. Их конкурентоспособность на Востоке едва ли может обсуждаться всерьез в текущих обстоятельствах.
Статистика для ставок
- Всего в одном домашнем матче «Эдмонтона» из последних четырех был пробит тотал больше 5.5
- «Эдмонтон» потерпел шесть поражений в восьми домашних играх в нынешнем сезоне
- «Ойлерз» не проиграли «Айлендерс» ни в одной очной встрече в Канаде с 2018 года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Эдмонтона» оценивается букмекерами в 2.02, ничья — в 4.46, а победа «Айлендерс» — в 3.21.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.69, на тотал меньше 5.5 — за 2.28.
- 1.80Спартак Москва — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.99Торонто — Оттава: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 2.77Нью-Йорк Рейнджерс — Виннипег: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Стабильность «Ойлерз» на дистанции оставляет желать лучшего, однако в гости к канадскому клубу едут крайне неубедительные «Айлендерс», форма которых едва ли позволит им возглавить рейтинг сенсаций в предстоящий игровой день.
Ставка: «Эдмонтон» победит за 2.02.
Прогноз: Атака «Айлендерс» остается одной из наиболее слабых игровых структур команды, ввиду чего высокой результативности против «Эдмонтона» им не добиться.
Ставка: Индивидуальный тотал «Айлендерс» меньше 2.5 за 1.93.