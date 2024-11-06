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    «Сан-Хосе» способен огорчить «жакетов» у себя дома?

    «Сан-Хосе» — «Коламбус». Ставка (к. 2.70), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 06 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе» — «Коламбус»
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    «Сан-Хосе»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет в «САП Центре» 06 ноября. Начало встречи — в 06:30 мск Ставка и прогноз на матч «Сан-Хосе» — «Коламбус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Сан-Хосе»

    Турнирное положение: После ужасного старта регулярки казалось, что муки «Сан-Хосе» продолжатся и в нынешнем сезоне, но клуб постепенно начал выруливать из пике, приблизившись к предпоследнему месту на расстояние вытянутой руки.

    Последние матчи: За четыре последних поединка «Сан-Хосе» смог победить в трех и доказал, что способен на подвиги даже без своих травмированных лидеров.

    Травмированные игроки: Уже продолжительное время «Сан-Хосе», не могут помочь Селебрини, Кутюр и Власич, а это более, чем серьёзные потери для и без того не самого сильного клуба.

    Общий тонус клуба: В поединке против такого же несчастного «Коламбуса» есть реальные шансы на успех.

    «Коламбус»

    Турнирное положение: После довольно вдохновенного старта «Коламбус» постепенно начал сдуваться, но в десятке на Востоке продолжает держаться.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В двух последних матчах у «Коламбуса» не было никаких шансов против «Вашингтона» и «Виннипега», однако даже после таких разгромов у коллектива Эвасона осталась положительная разница шайб.

    Травмированные игроки: Серьезные проблемы с травмами имеются и у «Коламбуса» поскольку Эвасон в текущий момент времени не может рассчитывать на Бриндли, Гудбрансона, Дженнера и Джонсона.

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    Общий тонус клуба: На территории «Сан-Хосе» гости могут продемонстрировать весьма простой и эффективный хоккей, который принесет им два очка.

    Статистика для ставок

    • «Сан-Хосе» за четыре последних поединка выиграл три раза

    • В двух последних матчах «Коламбус» пропустил 13 голов в свои ворота

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.70, на ничью — 4.61, на гостей — 2.25.

    Прогноз: Последние результаты «Сан-Хосе» оставляют этому клубу шансы на успех в предстоящем поединке

    Альтернативный прогноз: Поединок будет результативным, поскольку играть в защите оба клуба так и не научились.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.70

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.73

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    «Сан-Хосе» — «Коламбус»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 06.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Сан-Хосе» способен огорчить «жакетов» у себя дома?
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