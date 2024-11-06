«Сан-Хосе»
Турнирное положение: После ужасного старта регулярки казалось, что муки «Сан-Хосе» продолжатся и в нынешнем сезоне, но клуб постепенно начал выруливать из пике, приблизившись к предпоследнему месту на расстояние вытянутой руки.
Последние матчи: За четыре последних поединка «Сан-Хосе» смог победить в трех и доказал, что способен на подвиги даже без своих травмированных лидеров.
Травмированные игроки: Уже продолжительное время «Сан-Хосе», не могут помочь Селебрини, Кутюр и Власич, а это более, чем серьёзные потери для и без того не самого сильного клуба.
Общий тонус клуба: В поединке против такого же несчастного «Коламбуса» есть реальные шансы на успех.
«Коламбус»
Турнирное положение: После довольно вдохновенного старта «Коламбус» постепенно начал сдуваться, но в десятке на Востоке продолжает держаться.
Последние матчи: В двух последних матчах у «Коламбуса» не было никаких шансов против «Вашингтона» и «Виннипега», однако даже после таких разгромов у коллектива Эвасона осталась положительная разница шайб.
Травмированные игроки: Серьезные проблемы с травмами имеются и у «Коламбуса» поскольку Эвасон в текущий момент времени не может рассчитывать на Бриндли, Гудбрансона, Дженнера и Джонсона.
Общий тонус клуба: На территории «Сан-Хосе» гости могут продемонстрировать весьма простой и эффективный хоккей, который принесет им два очка.
Статистика для ставок
- «Сан-Хосе» за четыре последних поединка выиграл три раза
- В двух последних матчах «Коламбус» пропустил 13 голов в свои ворота
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.70, на ничью — 4.61, на гостей — 2.25.
Прогноз: Последние результаты «Сан-Хосе» оставляют этому клубу шансы на успех в предстоящем поединке
- 1.87Анахайм — Ванкувер: прогноз и ставкаЗавтра в 06:00
- 1.80Колорадо — Сиэтл: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 2.12Сент-Луис — Тампа: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Альтернативный прогноз: Поединок будет результативным, поскольку играть в защите оба клуба так и не научились.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.70
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.73