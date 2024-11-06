В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет в «САП Центре» 06 ноября. Начало встречи — в 06:30 мск Ставка и прогноз на матч «Сан-Хосе» — «Коламбус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сан-Хосе»

Турнирное положение: После ужасного старта регулярки казалось, что муки «Сан-Хосе» продолжатся и в нынешнем сезоне, но клуб постепенно начал выруливать из пике, приблизившись к предпоследнему месту на расстояние вытянутой руки.

Последние матчи: За четыре последних поединка «Сан-Хосе» смог победить в трех и доказал, что способен на подвиги даже без своих травмированных лидеров.

Травмированные игроки: Уже продолжительное время «Сан-Хосе», не могут помочь Селебрини, Кутюр и Власич, а это более, чем серьёзные потери для и без того не самого сильного клуба.

Общий тонус клуба: В поединке против такого же несчастного «Коламбуса» есть реальные шансы на успех.

«Коламбус»

Турнирное положение: После довольно вдохновенного старта «Коламбус» постепенно начал сдуваться, но в десятке на Востоке продолжает держаться.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В двух последних матчах у «Коламбуса» не было никаких шансов против «Вашингтона» и «Виннипега», однако даже после таких разгромов у коллектива Эвасона осталась положительная разница шайб.

Травмированные игроки: Серьезные проблемы с травмами имеются и у «Коламбуса» поскольку Эвасон в текущий момент времени не может рассчитывать на Бриндли, Гудбрансона, Дженнера и Джонсона.

Общий тонус клуба: На территории «Сан-Хосе» гости могут продемонстрировать весьма простой и эффективный хоккей, который принесет им два очка.

Статистика для ставок

«Сан-Хосе» за четыре последних поединка выиграл три раза

В двух последних матчах «Коламбус» пропустил 13 голов в свои ворота

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.70, на ничью — 4.61, на гостей — 2.25.

Прогноз: Последние результаты «Сан-Хосе» оставляют этому клубу шансы на успех в предстоящем поединке

Альтернативный прогноз: Поединок будет результативным, поскольку играть в защите оба клуба так и не научились.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.70

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.73