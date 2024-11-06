ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Родри — обладатель «Золотого мяча» в 2024-м годуТрансферный дайджест. 29 октября — 4 ноября Александр ЗверевЗверев стал чемпионом в Париже и обошел Алькараса, Хачанов и Шнайдер снова впечатлили, а Медведев и Рублев — разочаровали Брэндон Морено и Амир АльбазиМорено остановил Альбази, Бланчифлд победила Намаюнас. Обзор карда UFC Edmonton
    Все новости спорта

    «Колорадо» продлит страдания «Сиэтла»?

    «Колорадо» — «Сиэтл». Ставка (к. 1.80), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 06 ноября 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Колорадо Эвеланш Прогнозы на Сиэтл Кракен
    Прогноз и ставки на «Колорадо» — «Сиэтл»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Колорадо»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет на «Болл Арене» 06 ноября. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Колорадо» — «Сиэтл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Колорадо»

    Турнирное положение: После оглушительного провала на старте сезона «Колорадо» вроде как пробудился ото сна, но затем снова начал сваливаться в пропасть. Как промежуточный итог — предпоследнее место в западной конференции.

    Последние матчи: Среди всех команд Запада именно у «Колорадо» больше всего всего пропущенных голов — 51. За три последних матча ни одной победы.

    Травмированные игроки: Травмы продолжают добивать «Колорадо». С трех неработоспособных хоккеистов с начала сезона количество находящихся в лазарете игреков увеличилось до шести.

    Общий тонус клуба: Есть надежда, что в игре против «Сиэтла» на «лавин» нахлынут победные чувства.

    «Сиэтл»

    Турнирное положение: Прямо сейчас у «Сиэтла» огромные проблемы с игрой и заброшенными шайбами, поэтому неудивительно, что самая западная команда США располагается на 11 строчке соответствующей конференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В трёх сыгранных матчах «Сиэтлу» не удалось набрать ни одного очка, а за 180 минут чистого времени команда Байлсмы отправила в ворота соперников всего лишь одну шайбу.

    Травмированные игроки: На фоне большинства клубов лиги, у «Сиэтла» серьезных проблем с травмированными хоккеистами не наблюдается, и своей команде сейчас помочь не может только Данн.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Общий тонус клуба: С «Колорадо» вполне можно играть и даже выигрывать, но результаты «Сиэтла» в атаке совсем плачевны.

    Статистика для ставок

    • «Колорадо» и «Сиэтл» проиграли три последних матча по календарю

    • «Сиэтл» проиграл два последних очных поединка «лавинам»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.80, на ничью — 4,92, на гостей — 3.69.

    Прогноз: «Колорадо» даже в таком повреждённом состоянии вполне может рассчитывать на победу над «Сиэтлом»

    Альтернативный прогноз: Встреча вполне претендует на «верховой» матч

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.80

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.74

    Ещё прогнозы на спорт
    3.52
  • Прогноз на матч Кливленд — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вашингтон — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:15
    •  1.79
  • Прогноз на матч Детройт — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Чикаго — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Миннесота — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Оклахома — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:15
    •  2.90
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Даллас — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:45
    •  4.78
  • Прогноз на матч Денвер — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Централ Кост Маринерс — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Амур — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Адмирал — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Колорадо» — «Сиэтл»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 06.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Колорадо» продлит страдания «Сиэтла»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры