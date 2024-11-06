В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет на «Болл Арене» 06 ноября. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Колорадо» — «Сиэтл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Колорадо»

Турнирное положение: После оглушительного провала на старте сезона «Колорадо» вроде как пробудился ото сна, но затем снова начал сваливаться в пропасть. Как промежуточный итог — предпоследнее место в западной конференции.

Последние матчи: Среди всех команд Запада именно у «Колорадо» больше всего всего пропущенных голов — 51. За три последних матча ни одной победы.

Травмированные игроки: Травмы продолжают добивать «Колорадо». С трех неработоспособных хоккеистов с начала сезона количество находящихся в лазарете игреков увеличилось до шести.

Общий тонус клуба: Есть надежда, что в игре против «Сиэтла» на «лавин» нахлынут победные чувства.

«Сиэтл»

Турнирное положение: Прямо сейчас у «Сиэтла» огромные проблемы с игрой и заброшенными шайбами, поэтому неудивительно, что самая западная команда США располагается на 11 строчке соответствующей конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В трёх сыгранных матчах «Сиэтлу» не удалось набрать ни одного очка, а за 180 минут чистого времени команда Байлсмы отправила в ворота соперников всего лишь одну шайбу.

Травмированные игроки: На фоне большинства клубов лиги, у «Сиэтла» серьезных проблем с травмированными хоккеистами не наблюдается, и своей команде сейчас помочь не может только Данн.

Общий тонус клуба: С «Колорадо» вполне можно играть и даже выигрывать, но результаты «Сиэтла» в атаке совсем плачевны.

Статистика для ставок

«Колорадо» и «Сиэтл» проиграли три последних матча по календарю

«Сиэтл» проиграл два последних очных поединка «лавинам»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.80, на ничью — 4,92, на гостей — 3.69.

Прогноз: «Колорадо» даже в таком повреждённом состоянии вполне может рассчитывать на победу над «Сиэтлом»

Альтернативный прогноз: Встреча вполне претендует на «верховой» матч

Ставка: П1 с коэффициентом 1.80

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.74