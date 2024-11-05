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    «Лос-Анджелес» едет в Нэшвилл исключительно за победой

    «Нэшвилл» — «Лос-Анджелес». Ставка (к. 1.95) и прогноз на хоккей, НХЛ, 5 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Лос-Анджелес»
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    «Лос-Анджелес» в матче с «Чикаго»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 5 ноября. Начало встречи — в 04:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Нэшвилл» — «Лос-Анджелес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 05 Ноября 2024 года

    Нэшвилл

  • НХЛ
    •  Нэшвилл 04:00 Лос-Анджелес

    Лос-Анджелес

  • НХЛ
    •

    «Нэшвилл»

    Турнирное положение: В 11 матчах преобразовывающийся коллектив из Теннесси заработал всего 9 очков, в результате чего опустился на 14-ю строчку в таблице Запада.

    Последние матчи: На старте регулярного сезона команда Эндрю Брюнетта потерпела пять — в большей степени разгромных — поражений и осталась на этом отрезке без набранных баллов.

    Нэшвилл — Лос-Анджелес: коэффициенты букмекеров

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    В трех следующих встречах «Нэшвилл» улучшил показатели за счет побед над «Бостоном» — 4:0, «Чикаго» — 3:2 и «Коламбусом» — 4:3 ОТ. Вслед за этим «хищники» проиграли «Тампе» — 2:3 ОТ и «Эдмонтону» — 1:5, а также взяли верх над «Колорадо» — 5:2.

    Не сыграют: Потери в составе «Предс» отсутствуют.

    Состояние команды: В межсезонье «Нэшвилл» затеял перестройку под кубковые задачи. Но по текущим результатам «хищников» едва ли можно назвать даже плей-офф претендентами.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Дебют сезона «Нэшвилл» может считать по всем параметрам провальным: команда Эндрю Брюнетта взяла крайне слабый темп набора очков, а ее игра в обороне — это отдельная беда.

    Лишь в недавних матчах «Предаторз» продемонстрировали определенный прогресс, который в Теннесси попытаются сберечь и перенести на ближайшие игры по типу предстоящей.

    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: На счету калифорнийцев 15 баллов по итогам 12 матчей. В турнирной таблице Западной конференции «короли» расположились на 4-й строчке.

    Последние матчи: На старте сезона команда Джима Хиллера демонстрирует неровные результаты, но в целом количество побед «Кингз» преобладает над числом неудач.

    На прошлой неделе «Лос-Анджелес» обыграл «Сан-Хосе» — 3:2 и «Юту» — 3:2, после чего «короли» уступили «акулам» еще в одном матче — 2:4. В последних встречах «Кингз» разгромили «Вегас» — 6:3 и потерпели поражение от «Чикаго» — 3:4 Б.

    Не сыграют: Дрю Даути, Артур Калиев.

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    • Состояние команды: В очередной сезон «Лос-Анджелес» вошел в роли уверенного середняка, которому вряд ли что-либо помешает ворваться в число участников Кубка Стэнли.

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    Кажется, единственной целью «королей» в нынешней кампании являются попытки миновать «Эдмонтон» в первом раунде плей-офф. На большее «Лос-Анджелес» в нынешнем состоянии не замахнется.

    На текущий момент «Кингз» не демонстрируют ничего заоблачного, хотя нередко выдают по-настоящему яркие матчи, которым, как кажется, не хватает постоянства для более убедительных результатов на дистанции.

    Статистика для ставок

    • Победой «Нэшвилла» закончились три матча из последних четырех

    • «Лос-Анджелес» пропустил 10 шайб суммарно в двух последних гостевых встречах

    • В трех последних очных встречах в Теннесси было забито минимум 6 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Нэшвилла» оценивается букмекерами в 2.40, ничья — в 4.51, а победа «Лос-Анджелеса» — в 2.55.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.78, на тотал меньше 5.5 — за 2.13.

    Прогноз: В последних матчах разочаровывающий «Нэшвилл» неплохо прибавил в качестве. Однако «Кингз» остаются более убедительными на дистанции. Подобные матчи калифорнийцы приравнивают к тем, где они должны брать инициативу в свои руки в статусе фаворитов.

    Ставка: «Лос-Анджелес» победит в матче за 1.95.

    Прогноз: В случаях, когда события складываются не по плану, «Нэшвилл» нередко рассыпается и заканчивает матчи с большим количеством пропущенных шайб. Нечто подобное вполне можно ожидать в предстоящей игре.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Лос-Анджелеса» больше 3 за 2.10.

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    «Нэшвилл» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 05.11.2024. Прогнозы на хоккей. «Лос-Анджелес» едет в Нэшвилл исключительно за победой
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