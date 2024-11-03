НХЛ. «Вашингтон» разгромил «Коламбус», «Питтсбург» обыграл «Монреаль», «Сент-Луис» был сильнее «Торонто»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

Завершились 11 матчей регулярного чемпионата НХЛ.

«Флорида» — «Даллас» — 4:2

«Флорида» на своем льду победила «Даллас» — 4:2.

У хозяев отличились Эй Джей Грир, Эван Родригес, Сэм Рейнхарт и Мэттью Ткачак. У гостей шайбы забрасывали россиянин Евгений Дадонов и Мэтт Дюшен.

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский провел матч на скамейке запасных.

«Флорида» одержала пятую победу подряд и лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 19 очков. «Даллас» с 14 очками — на 4-й строчке Западной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Даллас» — 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) Голы: Родригес — 3 (Миккола, Райнхарт), 14:45 — 1:0. Ткачак — 3 (бол., Балинскис, Барков), 28:47 — 2:0. Дадонов — 2 (бол., Джонстон, Дюшен), 31:22 — 2:1. Дюшен — 7 (Хейсканен, Харли), 31:56 — 2:2. Грир — 1 (Носек), 42:32 — 3:2. Райнхарт — 10 (п.в., Луостаринен), 59:00 — 4:2Вратари: Найт — Десмит (58:19 — 59:00)Броски: 25 (7+6+12) — 25 (9+9+7)Штраф: 15 — 15Наши: Куликов (22.23/1/+3) — Дадонов (16.31/2/0), Любушкин (15.10/0/-2)

«Флорида» — «Даллас» — 4:2

«Филадельфия» — «Бостон» — 0:3

«Бостон» в гостях был сильнее «Филадельфии» — 3:0.

У гостей две голевые передачи сделал Хампус Линдхольм. Нападающий хозяев Матвей Мичков провел 4-й матч, не набрав ни одного очка.

«Бостон» набрал 11 очков и занимает 9-е место в таблице Восточной конференции. «Филадельфия» замыкает таблицу «Востока» с 9 очками.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Бостон» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) Голы: Пойтрас — 1 (Х. Линдхольм, Гики), 13:28 — 0:1. Бразо — 3 (Маршан, Э. Линдхольм), 31:23 — 0:2. Маршан — 3 (п.в., Пастрняк), 56:21 — 0:3Вратари: Эрссон (Колосов, 7:36, 55:22 — 56:21) — КорписалоБроски: 20 (5+7+8) — 31 (14+7+10)Штраф: 12 — 14Наши: Мичков (15.15/2/-3) — Задоров (20.38/2/+1)

«Филадельфия» — «Бостон» — 0:3

«Лос-Анджелес» — «Чикаго» — 3:4 Б

«Лос-Анджелес» у себя дома уступил «Чикаго» по буллитам — 3:4 Б.

В основное время у «Кингз» дублем отметился Алекс Лафферье, а также одну шайбу забросил Филлип Дано. У «Блэкхокс» голами отметились Тайлер Бертуцци, Ник Фолиньо и Крэйг Смит.

Победный буллит реализовал Райан Донато.

«Лос-Анджелес» с 15 очками занимает 4-е место в Западной конференции. «Чикаго» идет на 14-й строчке — 9 очков.

Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Чикаго» — 3:4 Б (1:0, 1:0, 1:3, 0:0, 0:1) Голы: Лафферье — 7 (бол., Копитар, Фиала), 3:57 — 1:0. Лафферье — 8 (Тюркотт, Дано), 38:37 — 2:0. Фолиньо — 4 (Аллан), 43:26 — 2:1. Смит — 4 (Райхель, Власик), 45:34 — 2:2. Дано — 1 (Фиала, Мур), 51:48 — 3:2. Бертуцци — 4 (Донато, Джонс), 59:29 — 3:3Победный буллит: ДонатоВратари: Кемпер — МразекШтраф: 9 — 11Броски: 40 (12+11+12+5) — 20 (4+4+11+1)Наши: Гавриков (24.29/1/+1) — Михеев (13.52/0/0)

«Лос-Анджелес» — «Чикаго» — 3:4 Б

«Вашингтон» — «Коламбус» — 7:2

«Вашингтон» одержал победу над «Коламбусом» — 7:2. Для «Кэпиталз»это третья победа кряду.

Российский нападающий Александр Овечкин забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Теперь у него 13 (6+7) очков в этом сезоне.

39-летний россиянин , занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, достиг отметки в 859 голов в лиге. Он сократил отставание от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд, до 35 шайб.

Российский голкипер «Блю Джэкетс» Даниил Тарасов отразил 15 из 22 бросков по своим воротам.

«Вашингтон» с 16 очками занимает 2-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 9-й строчке — 11 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Коламбус» — 7:2 (5:0, 1:2, 1:0) Голы: «Вашингтон» — «Коламбус» — 7:2 (5:0, 1:2, 1:0)Вратари: Томпсон — ТарасовБроски: 22 (8+9+5) — 36 (5+20+11)Штраф: 6 — 2Наши: Алексеев (16.44/0/+2), Овечкин (13.35/4/+4) — Воронков (13.47/2/-1), Марченко (16.51/2/-2), Проворов (24.32/1/-2), Чинахов (16.25/4/+1)

«Вашингтон» — «Коламбус» — 7:2

«Сент-Луис» — «Торонто» — 4:2

«Сент-Луис» на своей площадке победил «Торонто» — 4:2.

«Блюз» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

Российский нападающий Павел Бучневич отметился одной заброшенной шайбой. 29-летний россиянин набрал в этом сезоне 7 (4+3) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Торонто» — 4:2 (0:1, 3:0, 1:1) Голы: Марнер — 2 (Тимминс), 5:25 — 0:1. Парэйко — 2 (Уокер, Сутер), 23:29 — 1:1. Кайру — 3, 28:08 — 2:1. Парэйко — 3 (Сутер, Холлоуэй), 32:33 — 3:1. Лоренц — 2 (Кампф, Маккейб), 53:52 — 3:2. Бучневич — 4 (п.в., Парэйко), 59:21 — 4:2Вратари: Биннингтон — Уолл (58:25 — 59:21)Штраф: 20 — 20Броски: 24 (4+14+6) — 37 (12+8+17)Наши: Бучневич (16.48/2/0), Торопченко (13.50/0/0) — —

«Сент-Луис» — «Торонто» — 4:2

«Питтсбург» — «Монреаль» — 3:1

«Питтсбург» обыграл «Монреаль» — 3:1. Канадская команда потерпела третье поражение подряд.

Форвард «Пингвинз» Сидни Кросби оформил дубль, а также Блэйк Лизотт забил в пустые ворота. Единственная шайба «Канадиенс» на счету Кристиана Дворака.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Монреаль» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) Голы: Кросби — 4 (Ракелль), 15:57 — 1:0. Кросби — 5 (бол., Летанг, Карлссон), 38:40 — 2:0. Дворак — 1 (Хейнеман, Слафковски), 45:32 — 2:1. Лизотт — 1 (п.в., Эллер), 59:15 — 3:1Вратари: Неделькович — Монтембо (57:30 — 59:15)Броски: 24 (5+16+3) — 26 (5+10+11)Штраф: 11 — 13Наши: Малкин (19.17/2/+1) — —

«Питтсбург» — «Монреаль» — 3:1

«Оттава» — «Сиэтл» — 3:0

«Оттава» легко победила «Сиэтл» — 3:0.

«Кракен» потерпели второе поражение подряд.

Заброшенными шайбами отметились Адам Годетт, Брэйди Ткачак и Тим Штюцле.

«Сиэтл» занимает 11-е место в Западной конференции — 11 очков. «Оттава» с 12 очками располагается на 8-й строчке в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Сиэтл» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) Голы: Годетт — 6 (Казинс, Макьюэн), 5:28 — 1:0. Ткачак — 7 (Бернард-Доккер, Штюцле), 31:11 — 2:0. Штюцле — 6 (п.в., Амадио), 57:46 — 3:0Вратари: Форсберг — Грубауэр (56:05 — 57:46)Броски: 23 (10+7+6) — 22 (9+5+8)Штраф: 8 — 6

«Оттава» — «Сиэтл» — 3:0

«Детройт» — «Баффало» — 2:1

«Детройт» переиграл «Баффало» — 2:1.

«Ред Уингз» прервал свою неудачную серию из трех поражений.

В середине первого периода форвард «Сэйбрз» Алекс Тух забил в меньшинстве. Во втором периоде Дилан Ларкин оформил дубль в большинстве и принес «Ред Уингз» победу.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Баффало» — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) Голы: Так — 4 (мен.), 11:39 — 0:1. Ларкин — 6 (бол., Кейн), 27:49 — 1:1. Ларкин — 7 (бол., Дебринкэт, Раймонд), 34:38 — 2:1Вратари: Тэлбот — Луукконен (57:35 — 59:58)Броски: 23 (7+9+7) — 32 (12+7+13)Штраф: 4 — 8

«Детройт» — «Баффало» — 2:1

«Нэшвилл»— «Колорадо» — 5:2

«Нэшвилл» на своем льду обыграл «Колорадо» — 5:2. 'Эвеланш' потерпели третье поражение подряд.

Российские хоккеисты гостей Никита Прищепов и Николай Коваленко не отметились результативными действиями.

«Колорадо» с 10 очками занимает 13-е место в Западной конференции. «Нэшвилл» идет на 14-й строчке — 9 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Колорадо» — 5:2 (0:0, 2:1, 3:1) Голы: Макар — 5 (бол., Миттельштадт, Маккиннон), 22:54 — 0:1. Стэмкос — 2 (бол., Йоси, О`Райлли), 28:31 — 1:1. Сиссонс — 1 (Дель Гайзо, Л`Еро), 38:40 — 2:1. Йоси — 1 (бол., Стэмкос, Маршессо), 45:15 — 3:1. Маккиннон — 6 (Тэйвз, Макар), 57:43 — 3:2. Форсберг — 6 (п.в., Нюквист), 58:46 — 4:2. Нюквист — 4 (п.в.), 59:19 — 5:2Вратари: Сарос — Аннунен (57:15 — 57:43, 58:05 — 58:46, 58:50 — 59:19)Броски: 25 (11+5+9) — 30 (8+12+10)Штраф: 8 — 6Наши: — — Коваленко (12.25/0/0), Прищепов (13.30/2/0)

«Нэшвилл» — «Колорадо» — 5:2

«Сан-Хосе» — «Ванкувер» — 2:3

«Ванкувер» в гостях победил «Сан-Хосе» — 3:2.

У гостей дважды забил Пиюс Сутер, еще один гол на счету Джейка Дебраска. У хозяев отличились Нико Штурм и Микаэль Гранлунд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Ванкувер» — 2:3 (0:0, 1:1, 1:2) Голы: Штурм — 2 (Канин), 22:37 — 1:0. Сутер — 3 (Хегландер), 34:41 — 1:1. Дебраск — 1 (Хьюз, Гронек), 55:38 — 1:2. Гранлунд — 6 (Тоффоли, Эклунд), 58:43 — 2:2. Сутер — 4 (Гарлэнд, Суси), 59:34 — 2:3Вратари: Блэквуд (57:42 — 58:43, 59:53) — ЛанкиненБроски: 23 (3+11+9) — 28 (9+10+9)Штраф: 4 — 4Наши: Гущин (9.11/2/0) — —

«Сан-Хосе» — «Ванкувер» — 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

«Вегас» — «Юта» — 4:3 ОТ.

«Вегас» выиграл у «Юты» — 4:3 ОТ.

Российский нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев отметился одним голом. Теперь у него 10 (7+3) очков в этом сезоне.

«Вегас» с 17 очками идет на 2-м месте в Западной конференции. «Юта» располагается на 8-й строчке — 13 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Юта» — 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0) Голы: Кули — 2 (Бьюгстад, Макбэйн), 11:52 — 0:1. Коул — 1 (Кули, Келлер), 32:00 — 0:2. Дорофеев — 7 (Гертл, Хауден), 35:06 — 1:2. Хэнифин — 1 (Руа, Колесар), 39:59 — 2:2. Карлссон — 2 (Хэнифин), 45:37 — 3:2. Керфут — 2 (Бьюгстад, Ламуро), 53:10 — 3:3. Хауден — 6 (Хэнифин, Стоун), 62:15 — 4:3Вратари: Хилл — ИнгрэмБроски: 35 (9+15+9+2) — 19 (3+7+8+1)Штраф: 5 — 7

«Вегас» — «Юта» — 4:3 ОТ

Протас — 4 (Строум, Овечкин), 0:56 — 1:0. Макмайкл — 6 (Сандин), 1:42 — 2:0. Манджапане — 3 (Врана, Лапьер), 7:28 — 3:0. Овечкин — 6 (Строум, Протас), 14:34 — 4:0. Дауд — 4 (ван Римсдайк, Духайм), 14:58 — 5:0. Северсон — 3 (Фантилли), 20:49 — 5:1. Макмайкл — 7 (Уилсон, Дюбуа), 24:51 — 6:1. Лабанк — 1 (Эштон-Риз, Монахэн), 34:36 — 6:2. Строум — 4 (Овечкин, Рэддиш), 58:34 — 7:2