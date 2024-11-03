В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Трактор Арене» 3 ноября. Начало встречи — в 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Трактор» — «Локомотив», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Трактор»

Турнирное положение: На счету челябинцев 34 очка по итогам 22 матчей. В таблице Востока «медведи» по-прежнему занимают 1-е место, на 6 баллов опережая «Автомобилист», идущий следом.

Последние матчи: В течение предыдущих недель команда Бенуа Гру провела очередную серию, состоящую исключительно из побед. Успешный цикл сохранял актуальность на протяжении пяти матчей.

Последней в этом отрезке «Трактор» обыграл «Ладу» — 2:1 ОТ, после чего потерпел поражение в дерби с «Автомобилистом» — 4:5. Оправились от неудачи челябинцы более чем достойно, разбив дома «Сибирь» — 5:0.

Не сыграют: Данил Юртайкин.

Состояние команды: «Трактор» решительно проходит дистанцию продолжительного сезона, самоутверждаясь в роли реального кубкового претендента, готового дойти до финала.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Матчи, которые заканчивались бы поражениями, для «Трактора» на текущий момент являются редкостью: коллектив Бенуа Гру демонстрирует предельную собранность и ловко справляется с ритмом регулярки.

Сегодня в Восточной конференции нет клуба, который прогрессировал бы столь безумными темпами. На этом отрезке сезона «Трактору» достаточно поддерживать нынешний командный тонус.

«Локомотив»

Турнирное положение: За 23 матча ярославцы сумели заработать 40 очков, с помощью которых прочно удерживают лидерство в таблице Запада, опережая 2-й СКА на 9 турнирных пунктов.

Последние матчи: К этому моменту команда Игоря Никитина находится в фазе без поражений. Актуальная серия побед «железнодорожников» состоит из семи матчей.

В рамках столь продолжительного отрезка «Локомотив» одержал верх над «Куньлунем» — 5:1, «Барысом» — 3:1, «Динамо» Москва — 4:3 Б, «Амуром» — 5:0, «Динамо» Минск — 3:2, СКА — 3:2 и «Ак Барсом» — 3:2 ОТ.

Не сыграют: В составе клуба из Ярославля нет кадровых потерь.

Состояние команды: Если в КХЛ и есть сейчас клуб, готовый соперничать с «Трактором» в вопросе последовательности, то это «Локомотив», успешно справляющийся с конкуренцией на Западе.

Команда Игоря Никитина демонстрирует превосходные результаты на продолжительных отрезках, сопровождая практически каждый свой матч предметной игрой с высокой надежностью в обороне.

Как и соперникам из Челябинска, «Локомотиву» сейчас важно не растерять текущие кондиции на фоне непростого календаря, подразумевающего серьезную проверку на выносливость.

Статистика для ставок

В трех последних домашних матчах «Трактор» забивал от 4 голов и больше

На домашнем льду «Трактор» проиграл в двух матчах из трех последних

«Локомотив» обыграл «Трактор» в трех последних очных матчах в Челябинске

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.50, ничья — в 3.95, а победа «Локомотива» — в 2.50.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 4.5 — за 2.00.

Прогноз: К очному матчу в Челябинске обе команды подходят в лучшей — или близкой к тому — форме, ввиду чего ожидается равная борьба. Тем не менее «Трактор» уже неоднократно по ходу этого сезона разбирался с топ-соперниками, поэтому «Локо» едва ли способен удивить коллектив Бенуа Гру.

Ставка: «Трактор» победит в матче за 1.90.

Прогноз: Встреча на территории «Трактора» пройдет без ярко выраженного преимущества какой-либо из команд, и, вероятно, получится закрытой, без большого количества голов.

Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.00.