Трактор
Локомотив
«Трактор»
Турнирное положение: На счету челябинцев 34 очка по итогам 22 матчей. В таблице Востока «медведи» по-прежнему занимают 1-е место, на 6 баллов опережая «Автомобилист», идущий следом.
Последние матчи: В течение предыдущих недель команда Бенуа Гру провела очередную серию, состоящую исключительно из побед. Успешный цикл сохранял актуальность на протяжении пяти матчей.
Трактор — Локомотив: коэффициенты букмекеров
Последней в этом отрезке «Трактор» обыграл «Ладу» — 2:1 ОТ, после чего потерпел поражение в дерби с «Автомобилистом» — 4:5. Оправились от неудачи челябинцы более чем достойно, разбив дома «Сибирь» — 5:0.
Не сыграют: Данил Юртайкин.
Состояние команды: «Трактор» решительно проходит дистанцию продолжительного сезона, самоутверждаясь в роли реального кубкового претендента, готового дойти до финала.
Матчи, которые заканчивались бы поражениями, для «Трактора» на текущий момент являются редкостью: коллектив Бенуа Гру демонстрирует предельную собранность и ловко справляется с ритмом регулярки.
Сегодня в Восточной конференции нет клуба, который прогрессировал бы столь безумными темпами. На этом отрезке сезона «Трактору» достаточно поддерживать нынешний командный тонус.
«Локомотив»
Турнирное положение: За 23 матча ярославцы сумели заработать 40 очков, с помощью которых прочно удерживают лидерство в таблице Запада, опережая 2-й СКА на 9 турнирных пунктов.
Последние матчи: К этому моменту команда Игоря Никитина находится в фазе без поражений. Актуальная серия побед «железнодорожников» состоит из семи матчей.
В рамках столь продолжительного отрезка «Локомотив» одержал верх над «Куньлунем» — 5:1, «Барысом» — 3:1, «Динамо» Москва — 4:3 Б, «Амуром» — 5:0, «Динамо» Минск — 3:2, СКА — 3:2 и «Ак Барсом» — 3:2 ОТ.
Не сыграют: В составе клуба из Ярославля нет кадровых потерь.
Состояние команды: Если в КХЛ и есть сейчас клуб, готовый соперничать с «Трактором» в вопросе последовательности, то это «Локомотив», успешно справляющийся с конкуренцией на Западе.
Команда Игоря Никитина демонстрирует превосходные результаты на продолжительных отрезках, сопровождая практически каждый свой матч предметной игрой с высокой надежностью в обороне.
Как и соперникам из Челябинска, «Локомотиву» сейчас важно не растерять текущие кондиции на фоне непростого календаря, подразумевающего серьезную проверку на выносливость.
Статистика для ставок
- В трех последних домашних матчах «Трактор» забивал от 4 голов и больше
- На домашнем льду «Трактор» проиграл в двух матчах из трех последних
- «Локомотив» обыграл «Трактор» в трех последних очных матчах в Челябинске
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.50, ничья — в 3.95, а победа «Локомотива» — в 2.50.
На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 4.5 — за 2.00.
- 1.82Питтсбург — Монреаль: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.35Барыс — Нефтехимик: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- 1.93Вегас — Юта: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
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Прогноз: К очному матчу в Челябинске обе команды подходят в лучшей — или близкой к тому — форме, ввиду чего ожидается равная борьба. Тем не менее «Трактор» уже неоднократно по ходу этого сезона разбирался с топ-соперниками, поэтому «Локо» едва ли способен удивить коллектив Бенуа Гру.
Ставка: «Трактор» победит в матче за 1.90.
Прогноз: Встреча на территории «Трактора» пройдет без ярко выраженного преимущества какой-либо из команд, и, вероятно, получится закрытой, без большого количества голов.
Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.00.