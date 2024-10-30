В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет 30 октября. Начало встречи — в 17:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Трактор» — «Сибирь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Трактор»

Турнирное положение: Команда продолжает лидировать на Востоке с 32 очками в активе после 21-го матча. «Трактор» опережает ближайшего преследователя на 6 баллов.

Последние матчи: В прошлой встрече команда обыграла «Автомобилист» со счетом 4:5, а до этого «Трактор» смог одолеть «Ладу» в овертайме (2:1). Матчем ранее челябинцы обыграли «Авангард» (4:3).

В последних 6-и матчах у «Трактора» только 1 поражение и 5 побед. За этот период команда также обыграла «Сибирь» (5:4), «Салават Юлаев» (4:2) и «Ак Барс» (3:1).

Не сыграет: Данил Юртайкин (травма).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: Сейчас «Трактор» показывает самую интересную и уверенную игру среди команд на Востоке. Видна работа главного тренера челябинцев Бенуа Гру.

«Трактор» изменил, прежде всего, свою психологию. Не будет большим удивлением, если команда сможет дойти до решающих этапов в плей-офф Континентальной лиги.

«Трактор», до матча с «Автомобилистом», играл очень стабильно и надежно, но во встрече против екатеринбургской команды случилось что-то не то. Челябинцы на старте поединка пропустили 2 быстрых гола, а затем практически весь матч догоняли соперника.

«Сибирь»

Турнирное положение: Команда располагается на 7-й позиции Востока с 19-ю очками в активе после 19-и сыгранных матчей. «Сибирь» опережает 9-ю строчку в конференции лишь на 2 балла.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда крупно проиграла мощному СКА (3:6), а до этого уступила «Барысу» со счетом 1:3. Матчем ранее «Сибирь» оказалась слабее «Трактора» (4:5).

В последних 6-и встречах команда выиграла только «Нефтехимик» (2:1) и проиграла остальные 5 матчей. За этот период команда также проиграла «Северстали» (2:4) и «Ладе» (3:4 ОТ).

Не сыграет: Егор Мартынов (травма).

Состояние команды: Сейчас у «Сибири» довольно много проблем. У команды есть трудности с игрой в атаке, а также пробелы в обороне. Команда подписала опытного защитника Романа Рукавишникова, который должен усилить новосибирцев.

За последние 4 встречи «Сибирь» пропустила 18 шайб — показательная статистика. Несмотря на это, команда Вадима Епанчинцева до последнего билась со СКА, но провалила концовку встречи.

«Сибирь» в предстоящей встрече против «Трактора» точно не будет считаться фаворитом, тем более команда выступает на чужой площадке. Смогут ли подопечные Епанчинцева взять реванш за прошлое поражение? Шансов не так много...

Статистика для ставок

В последних 6-и матчах «Трактор» проиграл только 1 раз

«Сибирь» проиграла 4 последние встречи

«Трактор» непременно обыгрывал «Сибирь» в последних 5-и очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 1.75, ничья — в 4.15, а победа «Сибири» — в 4.10.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.25 и 1.60 соответственно.

Прогноз: «Трактор» будет доминировать в предстоящем матче и забросит довольно много шайб.

Ставка: Индивидуальный тотал «Трактора» 3 больше за 2.00.

Прогноз: В 1-м периоде команды сыграют аккуратно и не будут лететь в атаку.

Ставка: Тотал 1.5 меньше в 1-м периоде за 1.72.