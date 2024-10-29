«Вегас»
Турнирное положение: Старт сезона для «Вегаса» получился скомканным, но команда из Невады постепенно приходит в себя и уже располагается на третьей строчке западной конференции.
Последние матчи: В трех последних матчах «Вегас» оформил в ворота противников 19 (!) шайб, что свидетельствует о выздоровлении франшизы.
Травмированные игроки: Проблемы с травмированными игроками у «Вегаса» продолжают существовать, поскольку вне состава два шведских хоккеиста: Олофссон и Ленер.
Общий тонус клуба: В поединке против «Калгари» расклад сил в пользу хозяев, но гости создадут определённое количество проблем веце-чемпионам.
«Калгари»
Турнирное положение: После неожиданно удачного старта сезона «Калгари» начал притормаживать и сейчас находится уже на шестой строчке восточной конференции.
Последние матчи: В двух последних поединках «Калгари» не смог выиграть ни разу, причем пропустил девять шайб за два матча.
Травмированные игроки: Прямо сейчас «Калгари» не может помочь словак Хонзек, поскольку лечится от травмы нижней части тела.
Общий тонус клуба: Игра против нынешнего «Вегаса» будет крайне тяжелой, ибо соперник на ходу, а канадский клуб, наоборот, не в лучшем расположении духа.
Статистика для ставок
- «Вегас» выиграл три последних матча с разностью шайб 19:8
- В двух последних противостояниях между этими клубами победу праздновал «Калгари»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.99, на ничью — 4.66, на гостей — 3.22.
Прогноз: «Вегас» видится более вероятным победителем матча
- 2.05Динамо Москва — Амур: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 1.86Спартак — Витязь: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.25Торпедо — ЦСКА: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
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Альтернативный прогноз: Встреча будет изобиловать голами в ворота обеих команд
Ставка: П1 с коэффициентом 1.99
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.63