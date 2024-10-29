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    «Вегас» продолжит побеждать разгромно?

    «Вегас» — «Калгари». Ставка (к. 1.99), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 29 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Калгари»
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    «Вегас»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 29 октября. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вегас» — «Калгари», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Вегас»

    Турнирное положение: Старт сезона для «Вегаса» получился скомканным, но команда из Невады постепенно приходит в себя и уже располагается на третьей строчке западной конференции.

    Последние матчи: В трех последних матчах «Вегас» оформил в ворота противников 19 (!) шайб, что свидетельствует о выздоровлении франшизы.

    Травмированные игроки: Проблемы с травмированными игроками у «Вегаса» продолжают существовать, поскольку вне состава два шведских хоккеиста: Олофссон и Ленер.

    Общий тонус клуба: В поединке против «Калгари» расклад сил в пользу хозяев, но гости создадут определённое количество проблем веце-чемпионам.

    «Калгари»

    Турнирное положение: После неожиданно удачного старта сезона «Калгари» начал притормаживать и сейчас находится уже на шестой строчке восточной конференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В двух последних поединках «Калгари» не смог выиграть ни разу, причем пропустил девять шайб за два матча.

    Травмированные игроки: Прямо сейчас «Калгари» не может помочь словак Хонзек, поскольку лечится от травмы нижней части тела.

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    Общий тонус клуба: Игра против нынешнего «Вегаса» будет крайне тяжелой, ибо соперник на ходу, а канадский клуб, наоборот, не в лучшем расположении духа.

    Статистика для ставок

    • «Вегас» выиграл три последних матча с разностью шайб 19:8

    • В двух последних противостояниях между этими клубами победу праздновал «Калгари»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.99, на ничью — 4.66, на гостей — 3.22.

    Прогноз: «Вегас» видится более вероятным победителем матча

    Альтернативный прогноз: Встреча будет изобиловать голами в ворота обеих команд

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.99

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.63

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    «Вегас» — «Калгари»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 29.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Вегас» продолжит побеждать разгромно?
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