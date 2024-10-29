В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 29 октября. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вегас» — «Калгари», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вегас»

Турнирное положение: Старт сезона для «Вегаса» получился скомканным, но команда из Невады постепенно приходит в себя и уже располагается на третьей строчке западной конференции.

Последние матчи: В трех последних матчах «Вегас» оформил в ворота противников 19 (!) шайб, что свидетельствует о выздоровлении франшизы.

Травмированные игроки: Проблемы с травмированными игроками у «Вегаса» продолжают существовать, поскольку вне состава два шведских хоккеиста: Олофссон и Ленер.

Общий тонус клуба: В поединке против «Калгари» расклад сил в пользу хозяев, но гости создадут определённое количество проблем веце-чемпионам.

«Калгари»

Турнирное положение: После неожиданно удачного старта сезона «Калгари» начал притормаживать и сейчас находится уже на шестой строчке восточной конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В двух последних поединках «Калгари» не смог выиграть ни разу, причем пропустил девять шайб за два матча.

Травмированные игроки: Прямо сейчас «Калгари» не может помочь словак Хонзек, поскольку лечится от травмы нижней части тела.

Общий тонус клуба: Игра против нынешнего «Вегаса» будет крайне тяжелой, ибо соперник на ходу, а канадский клуб, наоборот, не в лучшем расположении духа.

Статистика для ставок

«Вегас» выиграл три последних матча с разностью шайб 19:8

В двух последних противостояниях между этими клубами победу праздновал «Калгари»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.99, на ничью — 4.66, на гостей — 3.22.

Прогноз: «Вегас» видится более вероятным победителем матча

Альтернативный прогноз: Встреча будет изобиловать голами в ворота обеих команд

Ставка: П1 с коэффициентом 1.99

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.63