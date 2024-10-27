В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Металлург Мг». Игра пройдет 27 октября. Начало встречи — в 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Авангард» — «Металлург Мг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Авангард»

Турнирное положение: Команда занимает лишь 10-е место в таблице Востока с 13-ю очками в активе после 18-и сыгранных матчей. «Авангард» отстает от зоны плей-офф уже на 6 баллов.

Последние матчи: В прошлой встрече команда проиграла «Трактору» (3:4), а до этого «Авангард» уступил «Спартаку» в результативном матче со счетом 5:6. Матчем ранее омичи одолели ту же челябинскую команду (3:1).

За последние 5 матчей у «Авангарда» лишь 1 победа и 4 поражения. За этот период команда проиграла «Металлургу Мг» (2:4) и «Барысу» на чужой площадке со счетом 0:1.

Не сыграют: Михаил Бердин, Станислав Галиев и Владимир Ткачев (у всех — травмы).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: «Авангард» продолжает падать вниз. Руководство и тренерский штаб пытаются изменить ситуацию, но ничего не помогает — команда продолжает проигрывать.

Стоит отметить, что «Авангард» вернул нападающего Николая Прохоркина, с которым клуб попрощался летом этого года. Этот ход вряд-ли изменит ситуацию.

Скорее всего, проблема «Авангарда» именно в тренерском штабе. Способен ли главный тренер Сергей Звягин самостоятельно исправить ситуацию? Кажется, что это уже невозможно.

«Металлург Мг»

Турнирное положение: Магнитогорская команда располагается на 4-й позиции Востока с 20-ю очками в копилке. «Металлург Мг» отстает от 1-й позиции на 12 баллов.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграла «Куньлунь» со счетом 4:2, а до этого проиграла «Витязю» (0:2). К тому же, «Металлургу Мг» удалось победить минское «Динамо» (2:0).

В последнее время команда чередует победы с поражениями. До минской команды «Металлург Мг» крупно проиграл «Ак Барсу» со счетом 0:5, а до этого победил «Авангард» (4:2).

Состояние команды: «Металлург Мг» находится на правильном пути, команда стала куда чаще побеждать и набирать драгоценные очки. Теперь магнитогорцам необходимо закрепиться на вершине таблицы Востока.

У «Металлурга Мг» наконец-то начал тащить голкипер Илья Набоков. В последних матчах вратарь действительно выглядит уверенно, серьезно помогая своей команде.

Стоит отметить, что «Металлург Мг» частенько обыгрывал «Авангард» в очных противостояниях. За последние 5 матчей подопечные Андрея Разина четырежды обыграли омичей.

Статистика для ставок

За последние 5 матчей «Авангард» выиграл только 1 раз

«Металлург Мг» выиграл 4 матча из последних 5-и на чужой площадке

В 4-х из 5-и последних очных встречах «Металлург Мг» побеждал «Авангард»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга Мг» оценивается букмекерами в 2.25, ничья — в 4.30, а победа «Авангарда» — в 2.70.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.

Прогноз: Сейчас «Авангард» испытывает те же проблемы, что и в прошлых встречах. Прогнозируем победу «Металлурга Мг».

Ставка: Победа «Металлурга Мг» за 2.25.

Прогноз: Матч должен быть довольно результативным, а «Металлург Мг» забросит больше шайб.

Ставка: Индивидуальный тотал «Металлурга Мг» 2.5 больше за 1.70.