Нью-Йорк Рейнджерс
Флорида
«Нью-Йорк Рейнджерс»
Турнирное положение: По первым матчам нового сезона видно, что «Нью-Йорк Рейнджерс» постепенно начинает выходить на проектную мощность, и первое место в восточной конференции заслуженное.
Последние матчи: Весьма радует, что все игроки «Нью-Йорк Рейнджерс» двигаются в едином порыве, а сплоченность позволяет им максимально легко добывать победы.
Нью-Йорк Рейнджерс — Флорида: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Еще недавно у «Нью-Йорк Рейнджерс» не могли играть два хоккеиста, а сейчас вне игры остался только Веси.
Общий тонус клуба: C «Флоридой» будет репетиция потенциального финала конференции, но на данный момент времени «конные полицейские» выглядят куда убедительнее.
«Флорида»
Турнирное положение: После стартового запала результаты «Флориды» постепенно пошли на спад, и сейчас клуб из одноименного штата располагается на третьей строчке Востока.
Последние матчи: В игре против «Миннесоты» хоккей «Флориды» не претендовал на доминирование с первых минут матча, поэтому клуб провалился полностью, пропустив от «дикарей» пять шайб.
Травмированные игроки: Проблемы с травмированными игроками у «Флориды» есть, поскольку компенсировать отсутствие на льду Гаджовича, Носека и Баркова не так уж и просто.
Общий тонус клуба: В матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» гости будут играть с позиции силы, но вряд ли их хватит на 60 минут игрового времени.
Статистика для ставок
- «Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл четыре последних матча по календарю
- Три из пяти последних очных игр не заканчивались в основное время матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.08, на ничью — 4.51, на гостей — 3.04.
Прогноз: «Нью-Йорк Рейнджерс» выглядит более, чем убедительно, поэтому вероятность победы довольно высока
- 2.19Вашингтон — Филадельфия: прогноз и ставкаСегодня в 02:30
- 2.97Детройт — Нью-Джерси: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 1.72Торонто — Сент-Луис: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Очередной упорный матч нам обеспечен
Ставка: П1 с коэффициентом 2.08
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90