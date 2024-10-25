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    «Нью-Йорк Рейнджерс» огорчит чемпиона?

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида». Ставка (к. 2.08), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 25 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида»
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    «Нью-Йорк Рейнджерс»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 25 октября. Начало встречи — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 25 Октября 2024 года

    Нью-Йорк Рейнджерс

  • НХЛ
    •  Нью-Йорк Рейнджерс 02:00 Флорида

    Флорида

  • НХЛ
    •

    «Нью-Йорк Рейнджерс»

    Турнирное положение: По первым матчам нового сезона видно, что «Нью-Йорк Рейнджерс» постепенно начинает выходить на проектную мощность, и первое место в восточной конференции заслуженное.

    Последние матчи: Весьма радует, что все игроки «Нью-Йорк Рейнджерс» двигаются в едином порыве, а сплоченность позволяет им максимально легко добывать победы.

    Нью-Йорк Рейнджерс — Флорида: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: Еще недавно у «Нью-Йорк Рейнджерс» не могли играть два хоккеиста, а сейчас вне игры остался только Веси.

    Общий тонус клуба: C «Флоридой» будет репетиция потенциального финала конференции, но на данный момент времени «конные полицейские» выглядят куда убедительнее.

    «Флорида»

    Турнирное положение: После стартового запала результаты «Флориды» постепенно пошли на спад, и сейчас клуб из одноименного штата располагается на третьей строчке Востока.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В игре против «Миннесоты» хоккей «Флориды» не претендовал на доминирование с первых минут матча, поэтому клуб провалился полностью, пропустив от «дикарей» пять шайб.

    Травмированные игроки: Проблемы с травмированными игроками у «Флориды» есть, поскольку компенсировать отсутствие на льду Гаджовича, Носека и Баркова не так уж и просто.

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    Общий тонус клуба: В матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» гости будут играть с позиции силы, но вряд ли их хватит на 60 минут игрового времени.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл четыре последних матча по календарю

    • Три из пяти последних очных игр не заканчивались в основное время матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.08, на ничью — 4.51, на гостей — 3.04.

    Прогноз: «Нью-Йорк Рейнджерс» выглядит более, чем убедительно, поэтому вероятность победы довольно высока

    Альтернативный прогноз: Очередной упорный матч нам обеспечен

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.08

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90

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    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 25.10.2024. Прогнозы на хоккей. «Нью-Йорк Рейнджерс» огорчит чемпиона?
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