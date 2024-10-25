В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 25 октября. Начало встречи — в 02:00 мск Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Турнирное положение: По первым матчам нового сезона видно, что «Нью-Йорк Рейнджерс» постепенно начинает выходить на проектную мощность, и первое место в восточной конференции заслуженное.

Последние матчи: Весьма радует, что все игроки «Нью-Йорк Рейнджерс» двигаются в едином порыве, а сплоченность позволяет им максимально легко добывать победы.

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Травмированные игроки: Еще недавно у «Нью-Йорк Рейнджерс» не могли играть два хоккеиста, а сейчас вне игры остался только Веси.

Общий тонус клуба: C «Флоридой» будет репетиция потенциального финала конференции, но на данный момент времени «конные полицейские» выглядят куда убедительнее.

«Флорида»

Турнирное положение: После стартового запала результаты «Флориды» постепенно пошли на спад, и сейчас клуб из одноименного штата располагается на третьей строчке Востока.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В игре против «Миннесоты» хоккей «Флориды» не претендовал на доминирование с первых минут матча, поэтому клуб провалился полностью, пропустив от «дикарей» пять шайб.

Травмированные игроки: Проблемы с травмированными игроками у «Флориды» есть, поскольку компенсировать отсутствие на льду Гаджовича, Носека и Баркова не так уж и просто.

Общий тонус клуба: В матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» гости будут играть с позиции силы, но вряд ли их хватит на 60 минут игрового времени.

Статистика для ставок

«Нью-Йорк Рейнджерс» выиграл четыре последних матча по календарю

Три из пяти последних очных игр не заканчивались в основное время матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.08, на ничью — 4.51, на гостей — 3.04.

Прогноз: «Нью-Йорк Рейнджерс» выглядит более, чем убедительно, поэтому вероятность победы довольно высока

Альтернативный прогноз: Очередной упорный матч нам обеспечен

Ставка: П1 с коэффициентом 2.08

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90