В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Арене-2000» 25 октября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — «Амур», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: Ярославль продолжает безраздельно властвовать в Западной конференции: в 19 матчах «Локо» набрал 32 очка и ушел в отрыв от прямых конкурентов на 5+ баллов.

Последние матчи: К очередной встрече команда Игоря Никитина готовится на фоне беспроигрышной серии, коих в нынешнем сезоне было уже несколько.

На данном этапе чемпионата «Локомотив» не терпит поражений на протяжении трех матчей. Цикл побед «железнодорожников» начался с гостевого разгрома «Куньлуня» — 5:1, после чего ярославцы дома взяли верх над «Барысом» — 3:1 и «Динамо» Москва — 4:3 Б.

Не сыграют: Никита Черепанов.

Состояние команды: Дисциплинированный и в хорошем смысле сдержанный «Локомотив» вошел в текущий сезон так, как полагается коллективу его уровня.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Игорь Никитин и его тренерский штаб сформировали по-настоящему неприступную команду, которая прекрасно справляется с давлением прямых конкурентов и превосходно чувствует себя на дистанции.

Несмотря на то что последние несколько недель оказались весьма непростыми, «Локомотив» достойно держал удар и сумел сберечь лидерство, которое теперь никуда не ускользнет в краткосрочной перспективе.

«Амур»

Турнирное положение: Хабаровский клуб продолжает безнадежно болтаться в нижней части таблицы Восточной конференции. В 18 играх «тигры» заработали 12 очков и застряли на 11-й строчке.

Последние матчи: Текущий отрезок команды Андрея Мартемьянова можно описать как неконтролируемый хаос, на что указывает серия из восьми поражений в десяти матчах.

Последнюю победу «Амур» оформил в игре с «Ладой» почти две недели назад — 2:0. Затем дальневосточники проиграли той же «Ладе» — 3:5, а также уступили «Северстали» — 1:2, «Спартаку» — 4:5 и ЦСКА — 0:7.

Не сыграют: Кирилл Слепец.

Состояние команды: Дела у «Амура» обстоят совсем печально, если говорить о дальнейших перспективах хабаровчан с точки зрения возможности пробиться в плей-офф и навязать хотя бы какую-нибудь конкуренцию.

Не складывается на текущий момент у «Амура» и по-настоящему продуктивная игра на дистанции: атакующие бригады «тигров» переживают очевидный фирменный спад и не соответствуют заявленному уровню.

В ближайшее время «Амур» будет пытаться исправить ситуацию, однако непростой календарь может стать ключевой помехой на пути к прогрессу. Тем не менее предстоящие матчи с топ-соперниками станут отличным шансом проверить самих себя на боеспособность.

Статистика для ставок

В шести матчах из семи последних дома «Локомотив» забивал минимум 3 гола

Ни в одной встрече в Ярославле в нынешнем чемпионате «Локомотив» не уступал в основное время

В трех последних встречах с «Амуром» на «Арене-2000» победителя пришлось определять за пределами основного времени матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.41, ничья — в 5.15, а победа «Амура» — в 6.65.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.77, на тотал меньше 4.5 — за 2.05.

Прогноз: Во встречах с соперниками вроде «Амура» команда Никитина остается безоговорочным фаворитом. Но ввиду столь очевидного статуса «Локо» вряд ли погонится за крупной победой, отдавая предпочтение будничному результату в режиме экономии сил.

Ставка: «Амур» победит с форой +1.5 за 2.15.

Прогноз: Как уже было упомянуто ранее, «Локомотив» в матчах подобного уровня зачастую не гонится за крупными победами, ну а сами гости из Хабаровска не решатся на открытую игру с сильнейшим на текущий момент представителем Запада.

Ставка: Тотал меньше 4.5 за 2.05.