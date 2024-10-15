В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет 15 октября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч СКА — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

СКА

Турнирное положение: Питерская команда занимает 3-е место в таблице Западной конференции с 19-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 7 баллов.

Последние матчи: В прошлой встрече СКА обыграл «Автомобилист» со счетом 5:2. Матчем ранее подопечные Романа Ротенберга проиграли минскому «Динамо» (2:4).

В последнее время СКА чередует победу с поражением. До минского «Динамо», СКА одолел «Локомотив» (4:3 ОТ) и проиграла «Северстали» со счетом 3:4, пропустив 3 шайбы уже в 1-м периоде.

Не сыграет: Артем Земченок (травма).

Состояние команды: СКА сейчас не выглядит стабильно мощной топ-командой Запада, у питерских армейцев наблюдается небольшой спад в игре и проблемы с обороной.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Несмотря на это, в состав СКА вернулся Евгений Кузнецов, который сходу начал забрасывать шайбы. За последние 2 матча после травмы форвард записал на свой счет 2 гола.

Главная проблема СКА в последнее время — вратарский вопрос. Практически в каждом матче тренерский штаб меняет голкиперов, а также от матчей отстранили Никиту Серебрякова.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Нижнекамцы занимают 4-е место в таблице Востока с 17-ю очками в активе после 15-и сыгранных матчей. Команда продолжает вести борьбу за лидерские места в конференции.

Последние матчи: В прошлом поединке «волки» проиграли «Сибири» (1:2), пропустив решающую шайбу за минуту до конца 3-го периода. До этого команда дважды обыграла «Амур» (4:1 и 4:3 Б).

К тому же, «Нефтехимик» обыграл на своей площадке «Ладу» со счетом 3:2 по буллитам. Интересно, что в 5-и из 6-и последних матчей «волки» набрали хотя-бы 1 балл за игру.

Не сыграет: Владимир Брюквин (травма).

Состояние команды: В прошлые несколько сезонов «Нефтехимик» проваливал старт, находясь на дне турнирной таблицы, а сейчас команда действует довольно уверенно, занимая 4-ю строчку на Востоке.

В активе «Нефтехимика» есть отличный вратарский дуэт — Филипп Долганов и Артем Загидулин, которые тащат команду. К слову, у СКА с этой линией довольно большие проблемы.

В последних 3-х очных встречах «Нефтехимик» дважды обыгрывал команду Романа Ротенберга, но именно на своей площадке. В Санкт-Петербурге «волки» выступают не очень удачно.

Статистика для ставок

В 5-и из 6-и последних матчей «Нефтехимик» набирает хотя-бы 1 очко за игру

В последних 4-х встречах СКА пропускает минимум 2 шайбы за игру

«Нефтехимик» дважды обыгрывал СКА в последних 3-х очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 1.35, ничья — в 5.90, а победа «Нефтехимика» — в 6.90.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить за — 1.70 и 2.15 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что СКА начнет встречу активно, но у «Нефтехимика» получится сдержать натиск соперника.

Ставка: Ничья в 1-м периоде за 3.10.

Прогноз: Матч не получится супер-результативным, СКА не получится забить много голов.

Ставка: Тотал 5.5 меньше за 2.15.