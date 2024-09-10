В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Лада Арене» 10 сентября. Начало встречи — в 18:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Лада» — «Динамо» Москва, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Лада»

Турнирное положение: Провальный старт сезона вынудил тольяттинский клуб опуститься на десятое место в таблице Востока к двух другим неудачникам первых дней — «Сибири» и «Амуру», которые остались без набранных очков.

Последние матчи: В первой игре сезона команда Олега Браташа встретилась с «Локомотивом», которому безальтернативно проиграла всухую (0:3).

Никаких особых улучшений «Лада» не продемонстрировала и в матче №2, хотя и здесь соперничать пришлось с одним из самых элитных клубов лиги. Встреча со СКА ожидаемо обернуласб для тольяттинццев потерей двух очков (1:3).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Не сыграют: Предстоящую игру в составе «Лады» пропустит Рафаэль Бикмуллин.

Состояние команды: Несмотря на два поражения на старте, о подлинной форме и амбициях «Лады» станет известно позже, когда команда наконец начнет играть с равными по силе и возможностям соперниками.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: Последний победитель регулярного чемпионата начал новый сезон с одного поражения и одной победы, в результате которых временно опустился на девятое место в таблице Западной конференции.

Последние матчи: В рамках первой встречи команда Алексея Кудашова на домашней территории впустую билась о стену, которую выставил «Куньлунь». Игра с китайским клубом завершилась сенсационным поражением (1:3).

За встречей с «Ред Стар» последовал более серьезный по меркам прошлого сезона соперник — «Северсталь», с которым «Динамо» Москва сыграло лучше, что отразилось и на счете (3:1), и на общем настроении в хоккейной столице.

Не сыграют: В Тольятти команда Алексея Кудашова едет без значимых кадровых потерь.

Состояние команды: Старт сезона выдался не таким, на который рассчитывали динамовцы, тем не менее команда должна прибавлять, акцентируя внимание на улучшении надежности в воротах и большей динамики впереди.

Статистика для ставок

В двух матчах в прошлом сезоне «Лада», вернувшаяся в КХЛ забросила в ворота «Динамо» по 4 шайбы

На старте нового чемпионата «Лада» не покидала лед без 3 пропущенных голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается букмекерами в 4.60, ничья — в 4.55, а победа «Динамо» Москва — в 1.67.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 4.5 — за 2.15.

Прогноз: Календарю «Лады» на старте не позавидуешь. Команда встречается с сильнейшими клубами Запада и ожидаемо терпит неудачи в попытках совершить сенсацию.

«Динамо» же с первых дней чемпионата находится под давлением, поэтому в подобных играх москвичи будут цепляться за возможность заработать два очка и стабилизироваться ситуацию.

Ставка: «Динамо» Москва победит + ТБ 3.5 за 1.86.

Прогноз: Если учесть то, насколько безуспешно «Лада» пробует справиться с элитными гостями с Западной конференции, вполне обоснованным будет вариант с уверенной победой гостей

Ставка: «Динамо» Москва победит с форой -1 за 1.82.