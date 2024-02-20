В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Арене G-Drive» 20 февраля. Начало встречи — в 16:30 мск. «Авангард» — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

Турнирное положение: Днями ранее «Авангарду» удалось сделать то, что у команды не получалось долгое время, несмотря на имевшиеся возможности — обойти «Магнитку» в битве лидеров.

На данный момент «Авангард» занимает первое место в таблице Восточной конференции с 88 очками на счету. Разрыв между «Металлургом» Мг составляет всего один балл при одинаковом количестве проведенных встреч.

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Последние матчи: Несмотря на выход на первую позицию, результаты «Авангарда» далеки от тех, которые обычно ассоциируются с лидерами. В частности, омичи потерпели два поражения в трех матчах на прошлой неделе.

Все прогнозы на КХЛ

Настоящей катастрофой для команды Михаила Кравеца обернулся выезд в Уфу на игру с «Салаватом Юлаевым» (2:7), за которым последовала неудача в матче с «Автомобилистом» (2:4). Ключевой на неделе стала битва первых команд. На домашней площадке «Авангард» не оставил шансов «Металлургу» Мг (3:0).

Не сыграют: В составе омичей все игроки готовы к матчу с «Автомобилистом».

Состояние команды: Преуспев в битве лидеров, команда Кравеца приложит все усилия, чтобы добраться до плей-офф в статусе первой. Тем не менее в заключительном этапе регулярки омичам важна положительная динамика, с чем у них в последнее время имеются проблемы.

«Автомобилист»

Турнирное положение: На прошлой неделе «Автомобилист» оказался одним из тех, кто обеспечил себе выход в плей-офф. На данный момент екатеринбуржцы занимают пятое место в Восточной конференции.

В 65 матчах уральская команда набрала 78 очков и опередила на один балл шестой «Трактор» при равенстве проведенных встреч. На 2 очка «Автомобилист» отстает от четвертого «Ак Барса», который имеет игру в запасе.

Последние матчи: Первую половину февраля «Автомобилист» провалил, потерпев три поражения в четырех матчах. Дважды его огорчил один и тот же соперник — «Динамо» Москва (5:3, 2:1 ОТ).

За играми со столичным клубом последовали разной степени значимости успехи. В частности, на домашнем льду команда Николая Заварухина одержала верх над «Авангардом» (4:2), а в последнем матче победила «Сочи» (2:1).

Не сыграют: В составе «Автомобилиста» нет тех, кто мог бы пропустить предстоящий матч.

Состояние команды: «Автомобилист» сохраняет теоретические шансы на четвертое место, но по факту команда Заварухина максимально близка к тому, чтобы закончить сезон на пятой — более подходящей для нее — строчке.

Статистика для ставок

Ни один из 13 последних матчей «Авангарда» в Омске не закончился ничьей в основное время

В 10 играх из 11 предыдущих на «Арене G-Drive» было заброшено от пяти и более шайб в сумме

В текущем сезоне «Автомобилист» ни разу не проиграл «Авангарду» в основное время (2 победы, 1 поражение в овертайме)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 1.80, ничья — в 4.30, а победа «Автомобилиста» — в 3.84.

На тотал больше 5 можно поставить за 1.66, на тотал меньше 5 — за 2.07.

Прогноз: В домашней игре мотивация «Авангарда» будет обусловлена желанием сохранить первое место и взять у «Автомобилиста» реванш за два предыдущих поражения. И команде Кравеца хватит сил, чтобы добиться этих целей.

Ставка: «Авангард» победит с форой -1 за 1.91.

Прогноз: В контексте незавершенной борьбы за лидерство и значимых матчей в будущем омичи вряд ли поставят перед собой задачу громить соперника, а «Автомобилисту» в целом ничего особо не нужно на финише регулярки.

Ставка: Тотал меньше 5 за 2.07.