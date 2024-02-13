В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 13 февраля. Начало встречи — в 06:00 мск. «Вегас» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вегас»

Турнирное положение: «Вегас» вернулся в борьбу за лидерство в своей конференции. Клуб из Невады отсатет на семь очков от «Ванкувера», но до завершения регулярки ещё много времени.

Последние матчи: За девять последних матчей подопечные Кэссиди проиграли всего лишь два раза: «Нью-Джерси» (5:6 ОТ) и «Детройту» (2:5).

Коэффициенты матча Вегас — Миннесота 1X2Новым игрокам 2.104.302.90Бонус$9500

Травмированные игроки: У коллектива из Невады не может играть огромное количество хоккеистов. Из лазарета не вылазят Айкел, Бьорнфут, Каррьер, Ленер, Теодор и Хаттон.

Все прогнозы на НХЛ

Общий тонус клуба: У «рыцарей» позитивной настрой, который позволит себя чувствовать реальными фаворитами предстоящего поединка против «дикарей».

«Миннесота»

Турнирное положение: «Миннесота» не потеряла шансов на попадание в плей-офф, поскольку отставание от восьмого места в конференции составляет всего лишь семь очков.

Последние матчи: В двух последних матчах дружине Хайнса удалось одолеть «Питтсбург» (5:2) и «Чикаго» (2:1).

Травмированные игроки: На данный момент времени у «Уайлд» не могут принимать участие в матчах Марун, Давур, Сперджен и Фолиньо.

Общий тонус клуба: Игра против «Вегаса» не будет легкой, поскольку соперник на ходу, а общий уровень состава у него значительно сильнее.

Статистика для ставок

«Вегас» не проигрывает дома уже четыре матча подряд

«Миннесота» выиграла три последних матча на выезде

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.04, на ничью — 4.33, на гостей — 2.96.

Прогноз: «Вегас» не упустит шанс победить.

Альтернативный прогноз: Игра будет изобиловать голами.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.55.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.28.