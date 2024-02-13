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    «Вегас» легкой расправится с «дикарями»?

    «Вегас» — «Миннесота». Ставка (к. 2.04), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 13 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Миннесота»
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    «Вегас»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 13 февраля. Начало встречи — в 06:00 мск. «Вегас» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 13 Февраля 2024 года

    «Вегас»

    Турнирное положение: «Вегас» вернулся в борьбу за лидерство в своей конференции. Клуб из Невады отсатет на семь очков от «Ванкувера», но до завершения регулярки ещё много времени.

    Последние матчи: За девять последних матчей подопечные Кэссиди проиграли всего лишь два раза: «Нью-Джерси» (5:6 ОТ) и «Детройту» (2:5).

    Коэффициенты матча Вегас — Миннесота

    1X2Новым игрокам
  • 2.104.302.90Бонус$9500
    •

    Травмированные игроки: У коллектива из Невады не может играть огромное количество хоккеистов. Из лазарета не вылазят Айкел, Бьорнфут, Каррьер, Ленер, Теодор и Хаттон.

    Все прогнозы на НХЛ

    Общий тонус клуба: У «рыцарей» позитивной настрой, который позволит себя чувствовать реальными фаворитами предстоящего поединка против «дикарей».

    «Миннесота»

    Турнирное положение: «Миннесота» не потеряла шансов на попадание в плей-офф, поскольку отставание от восьмого места в конференции составляет всего лишь семь очков.

    Последние матчи: В двух последних матчах дружине Хайнса удалось одолеть «Питтсбург» (5:2) и «Чикаго» (2:1).

    Травмированные игроки: На данный момент времени у «Уайлд» не могут принимать участие в матчах Марун, Давур, Сперджен и Фолиньо.

    Общий тонус клуба: Игра против «Вегаса» не будет легкой, поскольку соперник на ходу, а общий уровень состава у него значительно сильнее.

    Статистика для ставок

    • «Вегас» не проигрывает дома уже четыре матча подряд

    • «Миннесота» выиграла три последних матча на выезде

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.04, на ничью — 4.33, на гостей — 2.96.

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    Прогноз: «Вегас» не упустит шанс победить.

    Альтернативный прогноз: Игра будет изобиловать голами.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.55.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.28.

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    «Вегас» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 13.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Вегас» легкой расправится с «дикарями»?
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