«Вегас»
Турнирное положение: «Вегас» вернулся в борьбу за лидерство в своей конференции. Клуб из Невады отсатет на семь очков от «Ванкувера», но до завершения регулярки ещё много времени.
Последние матчи: За девять последних матчей подопечные Кэссиди проиграли всего лишь два раза: «Нью-Джерси» (5:6 ОТ) и «Детройту» (2:5).
Коэффициенты матча Вегас — Миннесота
Травмированные игроки: У коллектива из Невады не может играть огромное количество хоккеистов. Из лазарета не вылазят Айкел, Бьорнфут, Каррьер, Ленер, Теодор и Хаттон.
Общий тонус клуба: У «рыцарей» позитивной настрой, который позволит себя чувствовать реальными фаворитами предстоящего поединка против «дикарей».
«Миннесота»
Турнирное положение: «Миннесота» не потеряла шансов на попадание в плей-офф, поскольку отставание от восьмого места в конференции составляет всего лишь семь очков.
Последние матчи: В двух последних матчах дружине Хайнса удалось одолеть «Питтсбург» (5:2) и «Чикаго» (2:1).
Травмированные игроки: На данный момент времени у «Уайлд» не могут принимать участие в матчах Марун, Давур, Сперджен и Фолиньо.
Общий тонус клуба: Игра против «Вегаса» не будет легкой, поскольку соперник на ходу, а общий уровень состава у него значительно сильнее.
Статистика для ставок
- «Вегас» не проигрывает дома уже четыре матча подряд
- «Миннесота» выиграла три последних матча на выезде
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.04, на ничью — 4.33, на гостей — 2.96.
Прогноз: «Вегас» не упустит шанс победить.
Альтернативный прогноз: Игра будет изобиловать голами.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.55.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.28.