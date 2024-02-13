В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 13 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: «Салават Юлаев» комфортно обосновался на третьем месте в таблице Восточной конференции, отдалившись на 9 очков от первого по списку преследователя — «Ак Барса».

При этом на текущий момент уфимцы имеют довольно неплохие шансы на продвижение. В частности, с 83 очками в активе «Салават Юлаев» отстает на 3 балла от будущего соперника при равенстве сыгранных матчей.

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Последние матчи: В первой половине февраля уфимцы проводят домашнюю серию, в которую на текущий момент входят четыре игры. В трех встречах на своем льду «Салават Юлаев» победил.

Цикл матчей на «Уфа-Арене» стартовал с разгрома «Лады» (5:2), за которым последовало драматичное поражение от СКА (3:4). В двух следующих встречах команда Виктора Козлова разобралась с ЦСКА (2:0) и «Ак Барсом» (2:1).

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: Предстоящую игру из-за травм пропустят защитник Алексей Василевский и нападающий Николай Кулемин.

Состояние команды: Из-за носящих единичный характер неудач лидеров Востока перед «Салаватом Юлаевым» замаячил шанс побороться за второе или даже первое место в конференции. Однако в процессе достижения этой цели придется исключить любую вероятность потери очков.

«Авангард»

Турнирное положение: «Авангард» упрямо отказывается отпускать «Металлург» Мг в гонке лидеров Востока. На данном этапе разрыв между командами в очередной раз сократился до одного балла с учетом матча омичей в запасе.

В 61 игре «Авангард» заработал 86 очков. Однако на данный момент его вторая позиция на Востоке не находится в безопасности, поскольку третий «Салават Юлаев», имея такое же количество проведенных встреч, отстает на 3 балла.

Последние матчи: На прошлой неделе «Авангард» провел серию безумных матчей, в которых 8 заброшенных шайб минимум считались нормой. В двух таких встречах омичи победили.

В частности, нельзя не упомянуть сокрушительную победу над СКА (9:5), за которой, правда, последовало поражение от «Спартака» (3:5). На кураже и с очевидным вдохновением команда Михаила Кравеца провела воскресный матч против «Сибири» (7:2).

Не сыграют: На момент публикации в составе омичей нет тех, кто мог бы пропустить матч в Уфе.

Состояние команды: Игра в запасе и две очные встречи с «Магниткой» делают «Авангард» основным кандидатом на роль лидера Востока по итогам сезона. Однако снизу к нему подкрадывается «Салават», поэтому едва ли стоит лишний раз подчеркивать важность предстоящего матча.

Статистика для ставок

Только в одном матче из 12 предыдущих «Салават Юлаев» остался хотя бы без одного набранного очка (9 побед, 3 поражения)

В 2024 году «Авангард» уступил на выезде всего дважды в девяти встречах

В восьми матчах «Авангарда» из девяти последних общая результативность доходила до рубежа в 5+ заброшенных шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.45, ничья — в 3.90, а победа «Авангарда» — в 2.70.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.77, на тотал меньше 4.5 — за 2.05.

Прогноз: В планы омичей по-прежнему входит пункт о попадании в плей-офф в статусе лидера Востока. Разумеется, в упорной борьбе ему необходимо набирать очки везде, особенно когда речь идет об играх с теми, кто дышит в спину в таблице.

Ставка: «Авангард» победит в матче за 1.97.

Прогноз: С учетом высокой результативности в большинстве матчей «Авангарда», предстоящая встреча также должна порадовать хорошей событийностью в плане голов.

Ставка: Тотал больше 5 за 2.07.