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    «Нефтехимик» способен набрать очки в Нижнем Новгороде?

    «Торпедо» — «Нефтехимик». Ставка (к. 1.85) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 11 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Нефтехимик»
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    Филипп Долганов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет в «Нагорном» 11 февраля. Начало встречи — в 17:00 мск. «Торпедо» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Если в течение предыдущих месяцев пятой позиции «Торпедо» в таблице Запада ничего не угрожало, то в конце сезона команда рискует ее потерять.

    В 61 игре нижегородцы набрали 73 очка, а в таблице конференции они по-прежнему замыкают первую пятерку. Но в спину им дышит «Северсталь», сократившая разрыв до трех баллов с учетом одного матча в запасе.

    Последние матчи: В период с 26 января по 4 февраля «Торпедо» окутала одна из самых продолжительных серий без побед, в которую вошли пять матчей.

    Все прогнозы на КХЛ

    Цикл неудач нижегородцы остановили лишь в начале текущей недели — дома команда Игоря Ларионова разобралась с «Трактором» (3:1). Дополнить статистику еще одной победой «Торпедо» удалось в пятницу — на своей площадке нижегородцы разделались с «Сочи» (5:3).

    Не сыграют: Защитник Кирилл Кирсанов, нападающий Василий Атанасов — травмы.

    Состояние команды: Форменный спад, который преследует команду Ларионова почти всю зиму, не позволяет избежать нервной в контексте борьбы за место в топ-5 концовки. В заключительном отрезке регулярки «Торпедо» ждет упорное противостояние с «Северсталью».

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: «Нефтехимик» продолжает делать все от него зависящее, чтобы уйти в отрыв от конкурентов. Но на данный момент получается слабо.

    Нижнекамцы по-прежнему остаются восьмыми в таблице Восточной конференции, имея 62 балла по итогам 61 игры. Однако девятый «Амур» они теперь обходят исключительно по дополнительным показателям при равенстве сыгранных матчей.

    Последние матчи: Три матча из последних четырех «Нефтехимик» провел против «Лады». В двух встречах команда Олега Леонтьева добилась победы (0:2, 4:3 ОТ, 4:2).

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    • В пятницу, 9 февраля, «Нефтехимик» принимал «Сибирь» — еще одного кандидата на восьмое место. В важнейшем во всех смыслах матче хозяева, ведя в счете, упустили минимальное преимущество и проиграли в овертайме (1:2 ОТ).

    Не сыграют: Нападающий Наиль Якупов — травма.

    Состояние команды: Все три команды, претендующие на выход в плей-офф с восьмого места, демонстрируют (почти всегда) запредельные по своим меркам результаты, из-за чего борьба за последний доступный слот остается такой же острой и непредсказуемой.

    Статистика для ставок

    • Только в одном матче из последних десяти «Торпедо» забросило больше трех шайб

    • Свою последнюю гостевую победу над «Торпедо» «Нефтехимик» одержал в 2019 году (2:3 ОТ), после чего в пяти подряд матчах в «Нагорном» выигрывали только хозяева

    • Всего в одном матче из десяти предыдущих с участием «Торпедо» общая результативность преодолевала рубеж в 5 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается в 1.97, ничья — в 3.90, а победа «Нефтехимика» — в 3.66.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.65, на тотал меньше 4.5 — за 2.24.

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    Прогноз: Несмотря на статус аутсайдера, «Нефтехимик» остается по-хорошему дерзкой командой, которой важно набирать очки в каждой игре. А торпедовцы сейчас не настолько сильные, чтобы шансы гостей были сведены к нулю.

    Ставка: «Нефтехимик» не проиграет за 1.85.

    Прогноз: Обе команды в последнее время все реже смотрят в сторону атакующего хоккея.

    Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.85.

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    «Торпедо» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 11.02.2024. Прогнозы на хоккей. «Нефтехимик» способен набрать очки в Нижнем Новгороде?
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