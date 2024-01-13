В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Уралец-Арене» 13 января. Начало встречи — в 14:30 мск. «Автомобилист» — «Лада»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Автомобилист»

Турнирное положение: «Автомобилист» продолжает борьбу за верхние места в таблице Восточной конференции. Сейчас он находится на четвертой строчке, набрав 61 очко в 51 встрече.

Последние матчи: В январе «Автомобилист» принял участие в четырех матчах и добился трех побед. В каждой выигранной встрече уральцы забросили по 4 шайбы и только раз пропустили больше гола.

Так, команда Николая Заварухина разобралась с «Трактором» (4:3) и «Сочи» (4:1), а после проигранной встречи «Ак Барсу» (1:2) «Автомобилист» сыграл с «Ладой» в Тольятти, где не оставил хозяевам ни малейшего шанса (4:1).

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Не сыграют: Защитники Кирилл Воробьев, Максим Осипов, нападающий Семен Казимов — травмы.

Состояние команды: Кажется, на данном этапе регулярки «Автомобилист» набрал почти идеальные по своим меркам кондиции, которые в важнейший отрезок сезона позволяют ему сразиться за максимально выгодные позиции за пределами первой тройки Востока.

«Лада»

Турнирное положение: «Лада» продолжает погоню за пятеркой сильнейших команд на Востоке. Сейчас она занимает шестое место в таблице, заработав 59 очков в 51 встрече. По дополнительным пунктам тольяттинцы отстают от «Трактора».

Последние матчи: Во встрече 30 декабря «Лада» на своем льду проиграла «Авангарду» (1:2). С этого момента началась ее серия поражений, которая на сегодня разрослась до пяти матчей.

В январе команда Олега Браташа провела четыре встречи, заработав всего 2 балла. Поочередно «Лада» уступила «Нефтехимику» (3:4 ОТ), «Авангарду» (3:5), «Автомобилисту» (1:4) и «Локомотиву» (2:3 Б).

Не сыграют: Нападающие Алексей Ожгихин, Никита Попугаев — травмы.

Состояние команды: После безумной осенней кампании «Ладу» накрыл форменный спад, который, как кажется, был лишь вопросом времени. На текущий момент тольяттинцы пытаются навязать борьбу за места в верхней половине зоны плей-офф.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается в 1.77, ничья — в 4.30, а победа «Лады» — в 4.25.

В очном матче 9 января «Автомобилист» устроил разнос «Ладе» на ее же территории — 4:1. На текущий момент команда Николая Заварухина, несмотря на мимолетные промахи, демонстрирует чуть ли не лучшую форму.

Находясь в таких кондициях, екатеринбуржцы вполне способны повторить сценарий предыдущей встречи, но уже на своем льду. Наши прогноз и ставка — «Автомобилист» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.30.