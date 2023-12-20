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    «Рейнджерс» готовы поквитаться с «Торонто» за недавние 3:7

    «Торонто» — «Рейнджерс». Ставка (к. 2.15) и прогноз на хоккейный матч НХЛ 20 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Рейнджерс»
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    Алексис Лафренье
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 20 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Торонто» — «Рейнджерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. НХЛ 20 Декабря 2023 года

    «Торонто»

    Турнирное положение: В 28 матчах «Торонто» набрал 38 очков, с которыми сумел подняться на третью строчку в Восточной конференции. По дополнительным пунктам он опережает «Флориду» и на 5 баллов отстает от «Бостона» и «Рейнджерс».

    Последние матчи: К очередной домашней игре канадцы из Онтарио готовятся с серией шершавых результатов, обусловленных единичными победами, непременно чередуемых поражениями. По такому шаблону «Лифс» провели четыре последние встречи.

    Так, на катке «Айлендерс» команда Шелдона Кифа уступила в овертайме (3:4 ОТ), после чего в гостях разгромила «Рейнджерс» (7:3). Вернувшись на домашний лед, канадцы проиграли «Коламбусу» (6:5 ОТ), а затем стерли в порошок «Питтсбург» (7:0).

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    Не сыграют: Вратари Мэтт Мюррей и Джозеф Уолл, защитники Марк Джиордано, Джон Клингберг, нападающий Райан Ривз — травмы, защитник Ти Джей Броди, нападающий Остон Мэттьюс — болезни.

    Состояние команды: Отсутствие стабильности является главной проблемой «Торонто» на данном этапе регулярки. Команда Кифа не может поставить победные результаты на поток, но ошибки прямых конкурентов даже в таких условиях позволяют «Мэйпл Лифс» оставаться в первой тройке.

    «Рейнджерс»

    Турнирное положение: По итогам 29 матчей «Рейнджерс» вернулись на первую строчку в таблице Восточной конференции. При этом клуб с Манхэттена по-прежнему ведет борьбу за лидерство с «Бостоном», имея одинаковое количество набранных очков — по 43.

    Последние матчи: В первой половине декабря «Рейнджерс» накрыла серия неудач, в период которой они потерпели три крупных поражения в четырех встречах, пропустив от 4+ голов в каждой. В этот отрезок вошла и игра с «Торонто» 13-го числа (3:7).

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    • За матчем против «Мэйпл Лифс» последовал разгром «Анахайма» (5:1), а в последней игре — важнейшая во всех смыслах победа над «Бостоном», которую принес Винсент Трочек в овертайме (2:1 ОТ).

    Не сыграют: нападающие Филипп Хитил и Каапо Какко — травмы.

    Состояние команды: Несмотря на недавнюю серию ошибок, команда Питера Лавиолетта — на фоне высокой конкуренции — выдерживает безумный ритм, демонстрируя способность правильно настраиваться на большие матчи по типу того, что 17 декабря прошел на льду «Бостона».

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: победа «Торонто» в его домашнем матче оценивается в 2.23, ничья — в 4.75, а победа «Рейнджерс» — в 2.81.

    В последних нескольких встречах «Торонто» удалось добиться крупных побед, однако команде Кифа по-прежнему не хватает умения идти без осечек вдолгую. А отсутствие Остона Мэттьюса, бесспорно, сделает турнирную жизнь «Лифс» еще сложнее.

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    «Рейнджерс», держа в памяти недавние 3:7 в «Сквер Гарден», готовятся дать «Торонто» достойный ответ, который при этом будет выгоден и с турнирной точки зрения.

    Вероятно, встреча двух упертых лидеров конференции — с учетом событий недельной давности — не закончится с крупной разницей, но общая форма и мотивация говорят в пользу гостей. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят с форой 0 за 2.15.

    На основе упомянутых ранее фактов, в солидный результативный верх в этом матче верится с трудом. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 6.5 за 1.81.

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    «Торонто» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 20.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Рейнджерс» готовы поквитаться с «Торонто» за недавние 3:7
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