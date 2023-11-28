В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «САП Центре» 28 ноября. Начало встречи — в 06:30 мск. «Сан-Хосе» — «Вашингтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сан-Хосе»

В преддверии сезона «Сан-Хосе» называли главным аутсайдером Западной конференции, особенно на фоне потери лидеров. Когда кампания стартовала, самые пессимистичные ожидания подтвердились.

В 21 игре клубу из одноименного города в штате Калифорния удалось набрать всего 10 очков. В турнирной таблице Западной конференции он застрял на 16-м месте. И разрыв в 2-3 балла между «Чикаго» и «Эдмонтоном» вряд ли станет утешением.

В одном из последних матчей в «САП Центре» — 17 ноября — «Шаркс» одержали крупную победу над «Сент-Луисом» (5:1). С большей разницей команда Дэвида Куинна в текущей регулярке еще не побеждала.

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Однако после встречи с «Блюз» калифорнийцев накрыла новая волна потерь, в период которой они уступили «Ванкуверу» (1:3), «Сиэтлу» (1:7) и «Монреалю» (2:3 Б). В последней игре «Сан-Хосе» на своем льду снова был хорош. При домашней публике он разобрался с «Ванкувером» (4:3), подарив одну из главных сенсаций игрового дня.

«Вашингтон»

В новую регулярку «Вашингтон» вошел ужасно: серия поражений и мертвая атака превратили столичный клуб крупнейшего неудачника первых недель. Но постепенно «Кэпиталз» начали прибавлять, показывая хорошие результаты на дистанции.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции с 22 очками после 17 матчей. Столько же баллов имеют его главные преследователи — «Каролина» и « Айлендерс», а от позиции в первой пятке «Кэпиталз» отделяет всего одно очко.

В период с 11 по 23 ноября «Вашингтон» выдал персонально самую продолжительную в нынешнем сезоне серию побед, которая разрослась до пяти матчей и запомнилась высокой реализацией в большинстве проведенных встреч.

В рамках беспроигрышного отрезка команда Спенсера Карбери одержала верх над «Нью-Джерси» (4:2), «Айлендерс» (4:1), «Вегасом» (3:0), «Коламбусом» (4:3) и «Баффало» (4:3 ОТ). В последнем матче цикл был обнулен: на своем льду «Кэпиталз» получили ответ от «Голден Найтс» (0:5).

Прогноз и ставка

На победу «Сан-Хосе» букмекеры дают коэффициент 3.40, на ничью — 4.60, а на победу «Вашингтона» — 1.84.

В преддверии очной встречи «Сан-Хосе» добился яркой и крайне редкой победы, в то время как «Вашингтон» был раздавлен «Вегасом». Очевидно, что на лед «САП Центра» соперники выйдут совершенно в разном настроении, но с одинаковыми целями.

При этом последние события никак не отражаются на общей турнирной картине: «Сан-Хосе» — безнадежный аутсайдер, а «Вашингтон» — один из кандидатов на место в кубковой зоне. И в предстоящем матче «Кэпиталз» будут безоговорочными фаворитами , успех которых едва ли ставится под сомнение.

Столичному клубу предстоит сыграть с одним из самых простых за последние недели соперником. И права на ошибку в матче такого калибра у него не будет. Наши прогноз и ставка — «Вашингтон» победит за 1.84.

Далеко не всегда команда Карбери демонстрирует запредельную результативность. Вряд ли она планирует тратить много сил и на аутсайдера. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 6 за 1.93.