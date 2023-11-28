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    «Вашингтон» вернется к набору очков после провала в предыдущем матче

    «Сан-Хосе» — «Вашингтон». Ставка и прогноз (к. 1.84) на хоккейный матч НХЛ 28 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе» — «Вашингтон»
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    Ник Дженсен
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «САП Центре» 28 ноября. Начало встречи — в 06:30 мск. «Сан-Хосе» — «Вашингтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. НХЛ 28 Ноября 2023 года
    Сан-Хосе
  • Сан-Хосе
    •  Сан-Хосе 06:30 Вашингтон Вашингтон
  • НХЛ
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    «Сан-Хосе»

    В преддверии сезона «Сан-Хосе» называли главным аутсайдером Западной конференции, особенно на фоне потери лидеров. Когда кампания стартовала, самые пессимистичные ожидания подтвердились.

    В 21 игре клубу из одноименного города в штате Калифорния удалось набрать всего 10 очков. В турнирной таблице Западной конференции он застрял на 16-м месте. И разрыв в 2-3 балла между «Чикаго» и «Эдмонтоном» вряд ли станет утешением.

    В одном из последних матчей в «САП Центре» — 17 ноября — «Шаркс» одержали крупную победу над «Сент-Луисом» (5:1). С большей разницей команда Дэвида Куинна в текущей регулярке еще не побеждала.

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    Однако после встречи с «Блюз» калифорнийцев накрыла новая волна потерь, в период которой они уступили «Ванкуверу» (1:3), «Сиэтлу» (1:7) и «Монреалю» (2:3 Б). В последней игре «Сан-Хосе» на своем льду снова был хорош. При домашней публике он разобрался с «Ванкувером» (4:3), подарив одну из главных сенсаций игрового дня.

    «Вашингтон»

    В новую регулярку «Вашингтон» вошел ужасно: серия поражений и мертвая атака превратили столичный клуб крупнейшего неудачника первых недель. Но постепенно «Кэпиталз» начали прибавлять, показывая хорошие результаты на дистанции.

    На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции с 22 очками после 17 матчей. Столько же баллов имеют его главные преследователи — «Каролина» и « Айлендерс», а от позиции в первой пятке «Кэпиталз» отделяет всего одно очко.

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    • В период с 11 по 23 ноября «Вашингтон» выдал персонально самую продолжительную в нынешнем сезоне серию побед, которая разрослась до пяти матчей и запомнилась высокой реализацией в большинстве проведенных встреч.

    В рамках беспроигрышного отрезка команда Спенсера Карбери одержала верх над «Нью-Джерси» (4:2), «Айлендерс» (4:1), «Вегасом» (3:0), «Коламбусом» (4:3) и «Баффало» (4:3 ОТ). В последнем матче цикл был обнулен: на своем льду «Кэпиталз» получили ответ от «Голден Найтс» (0:5).

    Прогноз и ставка

    На победу «Сан-Хосе» букмекеры дают коэффициент 3.40, на ничью — 4.60, а на победу «Вашингтона» — 1.84.

    В преддверии очной встречи «Сан-Хосе» добился яркой и крайне редкой победы, в то время как «Вашингтон» был раздавлен «Вегасом». Очевидно, что на лед «САП Центра» соперники выйдут совершенно в разном настроении, но с одинаковыми целями.

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    При этом последние события никак не отражаются на общей турнирной картине: «Сан-Хосе» — безнадежный аутсайдер, а «Вашингтон» — один из кандидатов на место в кубковой зоне. И в предстоящем матче «Кэпиталз» будут безоговорочными фаворитами, успех которых едва ли ставится под сомнение.

    Столичному клубу предстоит сыграть с одним из самых простых за последние недели соперником. И права на ошибку в матче такого калибра у него не будет. Наши прогноз и ставка — «Вашингтон» победит за 1.84.

    Далеко не всегда команда Карбери демонстрирует запредельную результативность. Вряд ли она планирует тратить много сил и на аутсайдера. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 6 за 1.93.

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    «Сан-Хосе» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 28.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Вашингтон» вернется к набору очков после провала в предыдущем матче
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