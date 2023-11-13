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    В дерби Калифорнии «Анахайм» своего не упустит

    «Анахайм» — «Сан-Хосе». Ставка и прогноз (к. 1.90) на хоккейный матч НХЛ 13 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Анахайм» — «Сан-Хосе»
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    Алекс Киллон
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет в «Хонда Центре» 13 ноября. Начало встречи — в 04:00 мск. «Анахайм» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 13 Ноября 2023 года
    Анахайм
  • НХЛ
    •  Анахайм 04:00 Сан-Хосе Сан-Хосе
  • Сан-Хосе
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    «Анахайм»

    В преддверии нового сезона от «Анахайма» едва ли ожидали большие свершения: команда не один год думает о перестройке, из-за чего приходится жертвовать кубковой квалификацией. Но на старте регулярки «Дакс» приятно удивляют.

    В 13 матчах команде из одноименного города в штате Калифорния удалось набрать 14 очков, с которыми она поднялась на седьмую строчку в Западной конференции. Всего 2 балла отделяют ее от первой пятерки, но сдвинуть «Колорадо» будет почти нереально.

    Коэффициенты матча Анахайм — Сан-Хосе

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    В период с 25 октября по 6 ноября команда Грега Кронина провела 6-матчевую серию без поражений, в рамках которой сумела ошарашить даже статусных соперников уровня «Бостона» и «Вегаса».

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    Встреча с «Голден Найтс» (4:2) оказалась последней, в которой «Анахайм» победил. В двух следующих матчах он остался без набранных баллов. На своей территории «Дакс» проиграли «Питтсбургу» (0:2) и «Филадельфии» (3:6).

    «Сан-Хосе»

    Другому представителю Калифорнии также пророчили тяжелейший сезон, особенно с учетом потерь лидеров. Однако даже самые пессимистичные расклады «Сан-Хосе» удалось переплюнуть, выдав катастрофический старт.

    В 14 встречах «Шаркс» пополнили свой турнирный счет всего пятью очками, с которыми рухнули и застряли на последнем месте в Западной конференции. Столько же баллов имеет 15-й «Эдмонтон», но рано или поздно канадцы уйдут в отрыв.

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    • В 11 подряд матчах в начале чемпионата команда Дэвида Куинна проиграла, заработав всего один балл. В шести встречах калифорнийцы пропустили от четырех шайб и более, а еще в двух в их ворота забили по 10 голов.

    Прервать серию и добиться долгожданной победы «Сан-Хосе» удалось в игре с «Филадельфией» (2:1), за которой последовал еще один успех — 2 очка в матче с «Эдмонтоном» (3:2). Но в последней встрече «Шаркс» ждала новая неудача: на льду «Вегаса» они отлетели по-крупному (0:5).

    Коэффициенты

    На победу «Анахайма» букмекеры дают коэффициент 1.94, на ничью — 4.50, а на победу «Сан-Хосе» — 3.20.

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    Прогноз

    За фантастической по меркам «Анахайма» серией побед последовали две потери очков в играх с далекими от идеала представителями Востока. Однако уже в ближайшей встрече «Дакс» имеют отличный шанс вновь набрать 2 очка.

    «Сан-Хосе», несмотря на первые реальные успехи, остается главным аутсайдером чемпионата. И «Вегас» в последнем матче ему это напомнил. В принципиальном дерби огорчить кризисного соперника всегда приятно. И на своем катке «Дакс» такой шанс не упустят.

    Ставка

    В предстоящем матче исход будет зависеть исключительно от хозяев. Наши прогноз и ставка — «Анахайм» победит за 1.90.

    Ранее по 4 шайбы и более команда Грега Кронина забрасывала «Филадельфии», «Питтсбургу» и даже «Вегасу». Кажется, с одним из худших по всем параметрам клубом «Дакс» способны сыграть в атаке не хуже. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Анахайма» больше 4.5 за 2.12.

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    «Анахайм» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 13.11.2023. Прогнозы на хоккей. В дерби Калифорнии «Анахайм» своего не упустит
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