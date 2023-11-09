В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 9 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Неделями ранее ЦСКА выдал очередную короткую беспроигрышную серию, которая позволила укрепить свои позиции в попытках продвижения по таблице Запада. Но недавние неудачи вновь затормозили данный процесс.

По итогам 27 матчей ЦСКА остался пятым в Западной конференции с 30 очками. Столько же баллов набрала шестая «Северсталь» — новый прямой конкурент, имеющий игру в запасе. На 2 очка москвичи оторвались от седьмого минского «Динамо».

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Последняя безошибочная серия прошла в период с 26 октября по 2 ноября. Самой упорной оказалась встреча на льду «Амура», которую команда Сергея Федорова вытащила по буллитам (3:2 Б). В двух следующих играх «армейцы» разгромили «Сибирь» (6:3) и «Спартак» (3:0).

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За победой над временными лидерами Запада ЦСКА принимал первую команду Востока — «Ладу» — и потерпел поражение (3:4). Но если в матче с тольяттинцами столичный клуб бился до последнего, то в игре с «Трактором» он выглядел максимально беспомощно.

«Авангард»

С конца прошлого месяца «Авангард» не думает о поражениях: его текущая серия побед разрослась до четырех матчей. Конечно, она не такая продолжительная, как у многих больших команд, но является самой длинной у омичей в текущей кампании.

В 27 матчах «Авангард» набрал 35 очков, с которыми он закрепился на пятой строчке в Восточной конференции. Такое же количество баллов заработал четвертый «Салават Юлаев», а на одно очко омичи ушли в отрыв от «Трактора» и «Автомобилиста».

В конце октября команда Михаила Кравеца на своем катке принимала «Торпедо», уступая которому, смогла одержать волевую победу (3:2). С этой встречи и стартовала упомянутая ранее серия омичей.

Три остальных матча «Авангард» провел на выезде. Одной из самых ярких оказалась игра со СКА, с хет-триком Дамира Шарипзянова (5:3). В следующих встречах омичи взяли верх над «Сочи» (3:2 ОТ) и минским «Динамо» (4:3 Б).

Коэффициенты

На победу ЦСКА букмекеры дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.00, а на победу «Авангарда» — 2.80.

Прогноз

Пока «московские армейцы» вошли в очередной этап регресса, «Авангард» выдает один из лучших персональных отрезков в текущем сезоне . И при высокой конкуренции на Востоке сбавлять этот темп он не намерен в ближайшее время.

Игра с ЦСКА, бесспорно, будет одной из сложнейших, но именно сейчас в гости к столичному клубу — с учетом форменного спада — ехать выгоднее всего. Все проблемы «армейцев» команда Михаила Кравеца превратит в свое преимущество.

Ставка

Последние встречи показали, что в гостях омичи — даже против топ-соперников — чувствуют себя весьма комфортно. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит в матче за 2.20.

Минимум 3 шайбы команда Михаила Кравеца забрасывала в четырех матчах из пяти предыдущих. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 за 2.35.