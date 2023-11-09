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    На льду ЦСКА «Авангард» устроит только победа

    ЦСКА — «Авангард». Ставка и прогноз (к. 2.20) на хоккейный матч КХЛ 9 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Авангард»
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    Иван Игумнов
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 9 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 09 Ноября 2023 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Авангард Авангард
  • Омск
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    ЦСКА

    Неделями ранее ЦСКА выдал очередную короткую беспроигрышную серию, которая позволила укрепить свои позиции в попытках продвижения по таблице Запада. Но недавние неудачи вновь затормозили данный процесс.

    По итогам 27 матчей ЦСКА остался пятым в Западной конференции с 30 очками. Столько же баллов набрала шестая «Северсталь» — новый прямой конкурент, имеющий игру в запасе. На 2 очка москвичи оторвались от седьмого минского «Динамо».

    Коэффициенты матча ЦСКА — Авангард

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    Последняя безошибочная серия прошла в период с 26 октября по 2 ноября. Самой упорной оказалась встреча на льду «Амура», которую команда Сергея Федорова вытащила по буллитам (3:2 Б). В двух следующих играх «армейцы» разгромили «Сибирь» (6:3) и «Спартак» (3:0).

    Все прогнозы на КХЛ

    За победой над временными лидерами Запада ЦСКА принимал первую команду Востока — «Ладу» — и потерпел поражение (3:4). Но если в матче с тольяттинцами столичный клуб бился до последнего, то в игре с «Трактором» он выглядел максимально беспомощно.

    «Авангард»

    С конца прошлого месяца «Авангард» не думает о поражениях: его текущая серия побед разрослась до четырех матчей. Конечно, она не такая продолжительная, как у многих больших команд, но является самой длинной у омичей в текущей кампании.

    В 27 матчах «Авангард» набрал 35 очков, с которыми он закрепился на пятой строчке в Восточной конференции. Такое же количество баллов заработал четвертый «Салават Юлаев», а на одно очко омичи ушли в отрыв от «Трактора» и «Автомобилиста».

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    • В конце октября команда Михаила Кравеца на своем катке принимала «Торпедо», уступая которому, смогла одержать волевую победу (3:2). С этой встречи и стартовала упомянутая ранее серия омичей.

    Три остальных матча «Авангард» провел на выезде. Одной из самых ярких оказалась игра со СКА, с хет-триком Дамира Шарипзянова (5:3). В следующих встречах омичи взяли верх над «Сочи» (3:2 ОТ) и минским «Динамо» (4:3 Б).

    Коэффициенты

    На победу ЦСКА букмекеры дают коэффициент 2.26, на ничью — 4.00, а на победу «Авангарда» — 2.80.

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    Прогноз

    Пока «московские армейцы» вошли в очередной этап регресса, «Авангард» выдает один из лучших персональных отрезков в текущем сезоне. И при высокой конкуренции на Востоке сбавлять этот темп он не намерен в ближайшее время.

    Игра с ЦСКА, бесспорно, будет одной из сложнейших, но именно сейчас в гости к столичному клубу — с учетом форменного спада — ехать выгоднее всего. Все проблемы «армейцев» команда Михаила Кравеца превратит в свое преимущество.

    Ставка

    Последние встречи показали, что в гостях омичи — даже против топ-соперников — чувствуют себя весьма комфортно. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит в матче за 2.20.

    Минимум 3 шайбы команда Михаила Кравеца забрасывала в четырех матчах из пяти предыдущих. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 за 2.35.

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    ЦСКА — «Авангард»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 09.11.2023. Прогнозы на хоккей. На льду ЦСКА «Авангард» устроит только победа
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