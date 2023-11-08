В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на арене «Металлург» 8 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

Во второй половине октября 5-матчевая серия поражений «Магнитки», подкрепленная ужасной игрой в обороне, не только не дала ей закрепиться в статусе лидера Востока, но и подвинула с первой позиции, по-прежнему заставляя вести борьбу с двумя другими претендентами.

В 28 играх «Металлург» Мг набрал 36 очков, с которыми остается на втором месте в Восточной конференции. По дополнительным показателям он опережает третий «Ак Барс» и на один балл отстает от первой «Лады». Тольяттинцы провели на матч больше.

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Во встрече 19 октября команда Андрея Разина проиграла «Трактору» на его льду (1:2). Так стартовала серия поражений, которая разрослась до пяти матчей. Четырежды магнитогорцы остались без набранных баллов.

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Аномальная серия «Магнитки» была прервана 31 октября, когда к ней в гости приехал «Барыс». Та встреча осталась за «Металлургом» Мг (3:2). Еще ярче команда Разина провела матч с минским «Динамо», которому не оставила ни малейшего шанса (5:1).

«Сибирь»

В период с 18 по 26 октября «Сибирь» выдала один из лучших персональных отрезков в текущей регулярке, за которым последовала вполне обыденная история с поражениями, чередуемыми победами, причем преимущественно над аутсайдерами или просто кризисными соперниками.

По итогам 27 матчей «Сибирь» оказалась девятой в Восточной конференции с 29 очками в активе. Столько же баллов набрал восьмой «Нефтехимик», разрыв между которым — при равенстве проведенных встреч — обусловлен лишь дополнительными показателями.

С 18 по 26 октября команда Дэвида Немировского даже не думала о поражениях. И только ЦСКА в матче 28-го числа напомнил новосибирцам об их статусе, заставив пережить разгром на домашнем катке (3:6).

За встречей с «армейцами» последовала победа над «Витязем» (3:2 Б) и потери очков в играх с «Нефтехимиком» (1:3) и «Салаватом Юлаевым» (0:2). В последнем матче «Сибирь» в гостях разобралась с «Автомобилистом» (3:2 Б).

Коэффициенты

На победу «Металлурга» Мг букмекеры дают коэффициент 1.72, на ничью — 4.50, а на победу «Сибири» — 4.00.

Прогноз

После необязательных турнирных потерь, слившихся в одну продолжительную серию, «Магнитка» провела два убедительных матча на своем катке в надежде вернуть ранее утраченное лидерство.

«Сибирь» в это время играет с переменчивым успехом: после мощного отрезка команда начала испытывать проблемы с топ-соперниками или клубами, находящимися на подъеме. И пока магнитогорцы сохраняют запредельную мотивацию и по результатам возвращаются на прежний уровень, у «Сибири» будет откровенно мало шансов на успешный исход в гостях .

Ставка

На арене в Магнитогорске команде Дэвида Немировского вряд ли можно рассчитывать даже на минимальный турнирный успех. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит + ТБ 3.5 за 2.10.

Последние матчи «Магнитки» показали ее решительность добиваться ярких побед на своей территории. Наш альтернативный прогноз — «Металлург» Мг победит с форой -1 за 1.92.